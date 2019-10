Aktiivimallin purkulaki saa ankarat moitteet lainsäädännön arviointineuvostolta – "Tässä on ollut tiukka poliittinen ohjaus"

Aktiivimallin purkavan lain luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle, vaikka vaikutusarvioiden teko on kesken.

Hallituksen lakiluonnos aktiivimallin leikkurin purkamisesta on puutteellinen, sanoo lainsäädännön arviointineuvosto.

– Suurimpia puutteita on, ettei lain tavoitetta ilmaista selkeästi. Toinen puute on se, että lakiesityksessä ei oteta huomioon tutkimustuloksia, jotka ovat tulossa lähiaikoina, sanoo lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen.

Arviointineuvostossa riippumattomat asiantuntijat arvioivat, onko laki tehty huolella ja onko sen vaikutukset kunnolla arvioitu.

Lakiluonnos lähetettiin lausuntokierrokselle kiireesti elokuussa, jotta laki ehtisi valmiiksi ennen vuodenvaihdetta. Sillä poistettaisiin aktiivimallin leikkuri. Leikkuri on pienentänyt työttömyysturvaa niiltä, jotka eivät ole olleet lain kriteerien mukaan riittävän aktiivisia työnhaussa.

Arviointineuvosto: Ensin vaikutusarvio, sitten lakiluonnos

Hallituksella on ollut niin kiire valmistella lakia ja päästä leikkurista eroon, että se ei ole ehtinyt odottaa vaikutusarvioita.

– Arviointineuvoston mielestä olisi ollut syytä odottaa tutkimustulokset. Lieventävää on se, että hallitus lupaa ottaa tulokset huomioon, kun ne valmistuvat, Kostiainen sanoo.

Lainsäädännön arviointineuvosto puheenjohtaja Leila Kostiainen. Yle

Leikkurin työllisyysvaikutuksia arvioi parhaillaan Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Työ valmistuu kuun lopussa. Työllisyysvaikutusten epäviralliset arviot ovat heitelleet 2000 - 12 000:een. Leikkurin arvioidaan parantaneen työllisyyttä, sillä työttömät ovat päässeet töihin aktiivisuutensa takia, kun he ovat halunneet välttää päivärahan leikkaamisen.

Vaikutusarvioiden odotteluun liittyy myös poliittinen kiista. Keskusta olisi halunnut odottaa, millaiset ovat leikkurin poistamisen vaikutusarviot. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen salkkuun kuuluva laki kuitenkin lähti lausuntokierrokselle jo elokuussa.

Hallitus ei kuitenkaan aio lähettää lakiesitystä eduskunnalle, ennen kuin vaikutukset ovat selvillä, vaikka muut budjettilait ovat jo eduskunnan käsittelyssä. Hallituksen pitää myös etsiä korvaavia toimia, jotka parantavat työllisyyttä saman verran kuin aktiivimalli. Leikkuri poistuu hallituksen mukaan ensi vuoden alussa.

Leikkurin poistamisella yritetään vähentää alueiden eriarvoisuutta. Joillakin seuduilla esimerkiksi työllisyyskursseja tai haettavia työpaikkoja ei ole ollut tarjolla tarpeeksi. Vaikka hakija on yrittänyt olla aktiivinen, tukea on silti leikattu.

Arviointineuvoston mukaan tavoite ei kuitenkaan käy ilmi lakiluonnoksesta.

– Jos lain tavoite kerrottaisiin, valmistelija olisi voinut arvioida vaihtoehtoisia toimia, joilla olisi voitu saada aikaan sama vaikutus.

Laki suoraan hallitusohjelman kirjauksesta

"Arviointineuvoston näkemyksen mukaan hallituksen toimeksianto aktiivimallin leikkureiden poistosta näyttää sitoneen virkamiesvalmistelua siten, että edellytykset tavoitteen selvittämiselle ja vaihtoehtoisten ratkaisukeinojen ja niiden vaikutusten monipuoliseen arviointiin ovat heikentyneet", arviointineuvosto sanoo lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun).

Lainsäädännön arviointineuvosto ei voi tarkkaan tietää, miten työtä on tehty lakia valmisteltaessa. Lopputulos on kuitenkin ollut tarkkaan tiedossa jo kun työ on aloitettu.

– Tässä on ollut tiukka poliittinen ohjaus, koska mallin purkaminen tulee suoraan hallitusohjelmasta ja sen mukaan mennään. Siitä hallitus on pitänyt kiinni. Tällainen ohjaus tahtoo rajoittaa valmistelijan mahdollisuuksia etsiä vaihtoehtoja, Kostiainen sanoo.

Arviointineuvosto löytää luonnoksesta myös hyviä puolia: leikkureiden kumoamisen vaikutuksia on käsitelty monipuolisesti ja myös vaikutusten epävarmuuksia on pohdittu.