Sotilasasiantuntija Turkin iskusta Pohjois-Syyriaan: Joukkomääräisesti iso operaatio, kestänee pari viikkoa

Antti Parosen mukan Turkki on keskittämässä joukkoja Pohjois-Syyriaan yllättävänkin paljon.

Antti Parosen mukan Turkki on keskittämässä joukkoja Pohjois-Syyriaan yllättävänkin paljon. Yle

Maavoimien tutkimuskeskuksen tutkijaesiupseeri, kapteeni Antti Paronen arvioi, että Turkin tänään aloittama hyökkäys Pohjois-Syyrian kurdialueille voi päättyä nopeastikin.

– Arviot turkkilaisten joukkomääristä liikkuvat 5 000–10 000:n välillä. Tämä on joukkomääräisesti aika iso operaatio. Joukkoja ollaan keskittämässä yllättävänkin paljon, Paronen sanoo.

– Se tarkoittaa muutamien päivien, ehkä 10 päivän tai korkeintaan parin viikon operaatiota, jos operaatio onnistuu hyvin turkkilaisesta näkökulmasta.

Turkki on tehnyt alueelle ilmaiskuja ja ampunut tykistötulta kurdien asemiin. Ras al-Ainin rajakaupungista on raportoitu räjähdyksistä. Turkki aikoo perustaa Syyrian puolelle rajaa vyöhykkeen, jolta se aikoo karkottaa kurdijoukot.

Kurdeilla heikko aseistus

Turkkilaisilla on vastassaan pääasiassa kurdisotilaita. Yhdysvaltalaiset ilmoittivat aiemmin vetäytyvänsä alueelta pois.

– Se, minkä verran kurdit saavat puolustusta järjestettyä, on kokonaan eri asia. Kurdijoukot ovat kokoelma erilaisia poliittisiin liikkeisiin linkittyneitä asejoukkoja, ja on varsin epäselvää, minkälaisen vastarinnan he siellä pystyvät aikaansaamaan.

– Isisin vastaisessa taistelussa kurdeilla oli apunaan Yhdysvaltain ilma-ase ja erikoisjoukot, mutta kun ne nyt ovat pois, heillä ei ole ilma-asetta, ilmasta maahan aseistusta eikä tehokasta ilmatorjuntaakaan. Eli he jäävät turkkilaisen ilma-aseen alle. Valtiollisella sodankävijällä on raskaiden aseiden tuella tässä merkittävä etu puolellaan, Paronen sanoo.

Syyria pysyy loitolla

Taistelualue kuuluu virallisesti Syyrialle, mutta se ei turkkilaisten ja kurdien väliseen kahinaan osallistu.

– Syyrialla on kädet täynnä työtä Idlibin maakunnassa ja Etelä-Syyrian alueilla. Syyrian asevoimilla ei rehellisesti sanottuna ole voimia työntyä kurdialueelle tai vastustaa turkkilaisten maahantunkeutumista. Osaltaan se yrittää myös välttää tällaista yhteenottoa turkkilaisten kanssa.

Paronen muistuttaa, että Yhdysvallat on antanut ymmärtää, ettei se puutu tilanteeseen eikä ryhdy vastatoimiin, mikäli turkkilaiset pysyvät ilmoittamissaan rajoissa. Myös Venäjä keskittyy hyötymään tilanteesta vain diplomatian keinoin.

Sissisota voi jatkua

Lähipäivät näyttävät Parosen mukaan, mihin suuntaan tilanne kehittyy.

– Jos se etenee suopeasti turkkilaisten kannalta ja Turkki pääsee tavoitteisiinsa nopeasti eli valtaa reilut 20 mailia (30 km) Turkin rajalta Syyrian alueelle, niin sekä suurvallat kuin Turkkikin pyrkivät painamaan operaation aika nopeasti villaisella, Paronen sanoo.

– Jos Turkki pääsee tavoitteisiinsa, se on silloin erittäin suuri voittaja. Se saa haltuunsa merkittäviä öljyntuotantoalueita Syyrian puolella.

Paronen myös arvioi, että Turkki alkaa nopeasti "turkkilaistaa" valtaamiaan alueita eli istuttamaan sinne turkkilaista valtaa. Kurdeilla taas on edessään pakeneminen muualle Syyriaan. Se olisi suuri tappio, koska kurdiosapuoli on kaavaillut Pohjois-Syyriaan omaa itsehallintoaluettaan jo varsin pitkään.

– Toki kurdit jatkavat yksittäisiä iskuja. He pystyvät pistämään kampoihin alueellisesti. Mikäli he pystyvät jäämään joihinkin asutuskeskuksiin ja taistelemaan rakennetulla alueella, niin siellä pienetkin kevyesti aseistetut joukot pystyvät pistämään miehittäjälle aika kauankin vastaan ja jopa muodostamaan eräänlaisia paikallisia jäätyneitä konflikteja, Paronen sanoo.

Kurdit eivät voi luottaa enää ainakaan yhdysvaltalaisten apuun. Välit ovat nyt alkaneen Turkin iskun takia täysin poikki, vaikka vielä hiljattain kurdit ja Yhdysvallat taistelivat rinnakkain Isisiä vastaan.

– Yhdysvallat jätti kurdit nyt yksin tai suorastaan vihollisensa suuhun ja armoille, en voi kuvitella muuta kuin välirikon tapahtuneen.

Lue lisää:

Trumpin mukaan Turkin hyökkäys Syyriaan oli "huono idea", YK:n turvallisuusneuvosto koolle – Yle seuraa hetki hetkeltä

Tämän tiedämme nyt Turkin hyökkäyksestä – mitkä ovat osapuolten voimasuhteet, horjuttaako Trumpin vetäytymispäätös Yhdysvaltojen asemaa?

Suomi tuomitsee Turkin hyökkäyksen Syyriaan – asevientiluvat Turkkiin jäädytetään

Analyysi: Syyrian kurdialue oli harvinainen menestystarina, nyt tarinalle uhkaa tulla katkera loppu