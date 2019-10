Analyysi: Syyrian kurdialue oli harvinainen menestystarina, nyt tarinalle uhkaa tulla katkera loppu

Syyrian kurdit ovat onnistuneet pitämään ison osan kurdialueesta rauhallisena. Arjessa kärsitään talousongelmista mutta monin paikoin on vältytty sodan tuhoilta.

Syyrian kurdit ovat onnistuneet pitämään ison osan kurdialueesta rauhallisena. Arjessa kärsitään talousongelmista mutta monin paikoin on vältytty sodan tuhoilta. Tom Kankkonen / Yle

Syyrian vuonna 2011 alkanut sisällissota oli hirvittävyydestään huolimatta kurdeille onnenpotku.

Presidentti Bashar al-Assadin hallinto veti joukkonsa kurdialueelta, koska niitä tarvittiin suurten asutuskeskusten kuten Aleppon ja Damaskoksen taisteluissa. Kurdit rakensivat itselleen maan koillisosaan itsehallintoalueen, josta tuli yksi Syyrian rauhallisimmista kolkista.

Uhraukset Isisin vastaisessa taisteluissa eivät tuoneet suojaa

Ääriliike Isisin edetessä kurdeista tuli tärkeä liittolainen länsimaille, erityisesti Yhdysvalloille. Kurdijoukot menestyivät Isisiä vastaan, mutta kärsivät vakavia tappioita. On arvioitu, että kurdijohtoiset joukot menettivät kaatuneina yli 10 000 miestä ja naista. Uhraukset eivät suojelleet kurdeja. Kurdialueella on yhdysvaltalaisjoukkoja, jotka ovat väistyneet Turkin hyökkäyksen tieltä.

Olen tavannut syyrialaisia kurdipoliitikkoja sekä Syyriassa että Suomessa. He eivät koskaan uskoneet, että Yhdysvallat suojelisi heitä ikuisesti kaikelta pahalta. Mutta he uskoivat, että he voisivat turvata asemansa osana laajempaa sopimusta, joka päättäisi Syyrian sodan. Tavoitteena oli luoda itsehallintoalue osana Syyriaa.

Turkin mielestä Syyrian kurdialue on terroristien käsissä

Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoğanille kurdien menestystarina oli uhka. Turkki on epäonnistuneiden rauhantunnusteluiden jälkeen käynyt katkeraa sotaa Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta vastaan omalla maaperällään. Turkin mielestä Syyrian kurdialue on PKK:n valvonnassa, ja presidentti Erdoğan puhuu alueen puhdistamisesta "terroristeista".

Turkilla on myös suunnitelma, jonka mukaan Pohjois-Syyriaan voisi lähettää suuren osan Turkissa olevista syyrialaispakolaisista. Heitä on 3,5 miljoonaa. Turkin talousongelmien takia pakolaisista on alkanut muodostua entistä suurempi poliittinen rasite presidentti Erdoğanille, joten heistä tulisi päästä eroon.

Erdoğan uhkaa Eurooppaa "pakolaisaseella"

Presidentti Erdoğan on toistuvasti uhannut Eurooppaa sanomalla, että hän voi myös lähettää pakolaiset Eurooppaan.

Mikäli EU:n reaktiot tuntuvat oudon laimeilta, selitys löytyy tästä "pakolaisaseesta", jota EU todella pelkää. On epäilty, että Turkki on jo vilauttanut asettaan, kun Egeanmeren saarille on alkanut saapua entistä enemmän pakolaisia ja siirtolaisia viime kuukausina.

Jatkon kannalta voi olla olennaista, miten pahaa jälkeä Turkin operaatio aiheuttaa siviilialueilla. Turkin liittolaisten joukossa on arabijoukkoja. Näitä joukkoja on jo aiemmin syytetty ryöstelystä, sieppauksista ja kidutuksesta (siirryt toiseen palveluun), kun Turkki viime vuonna valtasi lännempänä sijaitsevan Afrinin kurdialueen. Jos nämä sotilaat pääsevät ryöstelemään kaupunkeihin, Turkki ainakin kärsii jälleen kerran imagotappion. Eri asia on se, välittääkö Erdoğan siitä.

