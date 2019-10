Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru: Lastensuojelulain tulkinta yksiselitteiseksi, lastensuojelun resursseja lisätään

Krista Kiurun (sd.) mukaan osassa lastensuojelulaitoksista on käytössä menetelmiä, jotka eivät kestä päivänvaloa.

Lastensuojelulaitoksista paljastuneiden epäkohtien määrä on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan huolestuttavan korkea.

Ylen A-studion selvityksen mukaan joka kymmenennen lastensuojelulaitoksen toiminnassa on todettu puutteita.

– Toisaalta tapausten määrä osoittaa sen, että valvontaa tehdään. Olen silti varma, että läheskään kaikki tapaukset eivät ole tulleet viranomaisten tietoon, Kiuru kommentoi.

– Eri selvitykset ja valvonnan osoittamat esimerkit kertovat siitä, että kasvatus on paikoin vanhentunutta ja käytössä on menetelmiä, jotka eivät kestä päivänvaloa.

Lastensuojelulaitosten tila nousi puheenaiheeksi, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi viime viikon torstaina Loikalan kartanon lastensuojelulaitoksen toiminnan keskeytettäväksi.

– On nollatoleranssi tilanteille, joissa lasten ja nuorten perus- ja ihmisoikeuksia rikotaan. Tämä Loikalan tapaus on räikeä esimerkki päinvastaisesta, Kiuru sanoo.

Lastensuojelun resurssit loppuvat kesken

Kiurun mukaan lasten edun valvominen vaatii lisää sosiaalityöntekijöitä.

– Monesti työntekijän vastuulla on aivan liian paljon lapsia. 80 prosenttia sosiaalityöntekijöistä ei tapaa edes kuukausittain kaikkia niitä lapsia, jotka ovat heidän vastuullaan.

Hallitusohjelma lupailee avuksi henkilöstömitoitusta myös lastensuojeluun. Tarkoitus on pyrkiä asteittain siihen, että yhden sosiaalityöntekijän vastuulla olisi enintään 30 lasta.

Haasteena on, mistä uudet työntekijät löydetään.

– Työympäristö on raskas ja päivänselvää on, että uusien sosiaalityöntekijöiden saaminen lastensuojeluun on haastavaa, Kiuru toteaa.

– Pitkällä aikavälillä tarpeeseen on jo esimerkiksi koulutusmääriä lisäämällä reagoitu.

Kiuru penää kuitenkin myös lastensuojelulaitoksilta tahtoa soveltaa lastensuojelulakia oikein.

– Kentällä nykylainsäädännön noudattaminen tuntuu paikoin aiheuttavan vaikeuksia. Vaaditaan isoa asennemuutosta, jotta nämä asiat saadaan kuntoon.

Erillistä uutta lakia tuskin nähdään

Lastensuojelulaki koskee nykyisellään kaikkia alle 18-vuotiaita. Sen piirissä on siis hyvin eri-ikäisiä ja eri tarpeita omaavia nuoria.

Yksityiset perhekodit ja lastensuojelulaitokset ovatkin vaatineet lastensuojelulain rinnalle erillistä nuorisolakia (siirryt toiseen palveluun), joka koskisi 12–17-vuotiaita. Toivotussa laissa määrättäisiin muun muassa nuorten velvollisuuksista ja rajoittamistoimenpiteiden käytöstä.

– Lähtökohtaisesti en toki vastusta mitään toimenpiteitä, joilla lastensuojelun tila saadaan paranemaan, ministeri Kiuru sanoo.

Erillistä nuorisolakia hän ei kuitenkaan pidä ensisijaisena ratkaisuna.

– Jos nämä asiat pelkästään lainsäädännöllä laitettaisiin kuntoon, niinhän olisi tapahtunut jo monta kertaa. Lastensuojelulakiin on tehty useita muutoksia menneiden vuosien aikana ja silti nämä ongelmat ovat jatkuneet.

Uusien lakien sijaan Kiuru keskittyisi siihen, miten lakia sovelletaan.

– Muutamassa viikossa yritämme saada lastensuojeluun liittyvän suosituskokonaisuuden päivitettyä, Kiuru kertoo.

Viime hallituskaudella päivitetty lastensuojelulaki astuu voimaan vuodenvaihteessa.

– Suositusten avulla osataan sitten lukea vuoden alusta voimaan tulevaa lainsäädäntöä tavalla, joka kentälle tulee yksiselitteisesti selväksi.

