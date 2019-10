Ozzy Osbournen Euroopan kiertue ja Helsingin-keikka lykkääntyvät jälleen – Uusi levy kuitenkin tulossa

Heavylegenda Ozzy Osbourne on joutunut lykkäämään jo toistamiseen No More Tours 2 -kiertueen Euroopan-osuuttaan.

Ozzyn oli määrä esiintyä Helsingissä Hartwall Areenalla tulevan helmikuun 20. päivä, mutta tämä siirtyy nyt todennäköisesti seuraavan vuoden alkuun, kertoo konserttia järjestävä Live Nation Facebookissa (siirryt toiseen palveluun). Alun perin Helsingin-keikan oli määrä olla viime helmikuussa.

Ozzy julkaisi keskiviikkona videon, jossa pahoittelee omaan persoonalliseen tyyliinsä kiertueen lykkääntymistä toistamiseen.

Hän muun muassa kertoo, että hänellä on niskassaan enemmän ruuveja ja muttereita kuin omassa autossaan. Lisäksi hän kertoo, että loukkaantumisesta huolimatta mieheltä on tulossa uusi levy ja kiertueen Yhdysvaltain-osuus tullaan toteuttamaan.

Message Regarding Tour Dates:

Europe Postponed

North America still in place pic.twitter.com/L4D1snosvs — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 9. lokakuuta 2019

Epäonni on seurannut Ozzya viimeisen vuoden ajan. Hän joutui viime syksynä sairauslomalle saatuaan stafylokokkibakteerin sormeensa. Helmikuussa hän sairastui keuhkokuumeeseen ja lopulta huhtikuussa loukkasi niskansa kaaduttuaan öisellä vessareissulla.

Kaatumisen seuraukset olivat lopulta pahemmat kuin arveltiin ja mies on joutunut viettämään pitkiä aikoja sängyn pohjalla.

– En ole kuolemassa ja palaan takaisin keikkalavoille, mutta teidän täytyy olla vielä kärsivällisiä, Ozzy vakuuttaa videolla.