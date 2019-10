Helsingin metroliikennettä on haitannut aamun aikana Keilaniemessä tapahtunut henkilövahinko.

Helsingin metroliikenne on palautumassa normaaliksi. HSL:n mukaan myös toinen raide on saatu käyttöön ja junat kulkevat molempiin suuntiin. Metroliikennettä on haitannut aamun aikana Keilaniemessä tapahtunut onnettomuus. Vuoroja ajetaan HSL:n mukaan yhä hieman harvennetuin välein.

Metroliikenne seisoi varhain aamulla täysin ja ruuhkautti myös bussiliikennettä.