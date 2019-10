Täysin kierrätettävästä paperipullosta voi tulla totta – suomalainen maalifirma Teknos lähti kampittamaan muoviongelmaa Coca–Colan kanssa

Maalinvalmistaja Teknos on mukana kehittämässä biopohjaista paperipulloa yhdessä Coca-Colan, Carlsbergin, L'Orealin ja Absolutin kanssa.

Maailma hukkuu muoviin. Valtamerten jätepyörteet ovat järjettömän suuria, eikä kukaan tunnu voivan asialle juuri mitään. Muoviroska lisääntyy valtavalla vauhdilla, vaikka ympäristön likaantuminen on noussut lähes koko maailmaa huolettavaksi aiheeksi. Mikä neuvoksi?

Tanskalainen startup-yritys ei jahkaile, vaan aikoo laittaa tulevaisuudessa limsat ja oluet muovin sijasta paperipulloon. Ja täysin biopohjaiseen pulloon. Mistä on kyse?

– Heillä on visio saada markkinoille täysin biohajoava paperipullo. Tuotteen kehitystyö alkoi viitisen vuotta sitten, ja me lähdimme mukaan viime vuonna. Matka on alkanut, Teknoksen innovaatiopäällikkö Tuomas Aspiala selvittää.

– Voi olla, että menee useampi vuosi ennen kuin jokaisessa jääkaapissa on paperipullo, Aspiala myöntää.

Teknoksen innovaatiopäällikön Tuomas Aspialan mukaan muovin käyttöä pakkauksissa voidaan vähentää. Jussi Koivunoro / Yle

Mikä tahansa paperista tehty pakkaus – kuten paperipullo – tarvitsee aina suojakseen pinnoitteen sekä sisäpuolelle että ulkopuolelle. Ja tähän tarvitaan Teknoksen osaamista.

– Perinteisesti pinnoitus on tehty muovikalvojen avulla. Nyt näistä kalvoista pyritään pääsemään eroon uusien keksintöjen avulla. Tätä kehitystyötä me olemme tehneet jo pitkään, Aspiala kertoo.

Tunnetut brändit pioneereina

Maaliyhtiö Teknoksen tavoin monet tunnetut kansainväliset yritykset ovat lähteneet mukaan tanskalaisen paperipulloyritys Pabocon kierrätyspullohankkeeseen. Mukana ovat muun muassa sellaiset tunnetut nimet kuten Coca-Cola, Carlsberg ja L'Oreal.

Lopullisena tavoitteena on siis kehittää ja valmistaa täysin kierrätettävä, biopohjainen pullo muun muassa virvoitusjuomateollisuuden käyttöön. Tuomas Aspiala huomauttaa, että ilman suuria firmoja ja brändejä paperipulloihme ei olisi mahdollista.

Pullon raaka-aineena käytetään kestävästi tuotettua paperimateriaalia. Teknos

Hanke on esimerkki siitä, miten pakkausteollisuus etsii yhä hanakammin ympäristöystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja, joilla korvataan perinteisiä muovipakkauksia tai vähennetään muovia pakkauksissa.

Puun merkitys raaka-aineena kasvaakin jatkuvasti, ja uusia keksintöjä putkahtaa ilmoille tuon tuosta. Myös paperipullohanke on pitkä projekti, joka vaatii vielä paljon kehitystyötä. Pabocon keksintöä esiteltiin perjantaina Kööpenhaminassa.

Muovia voidaan vähentää

Kierrätettävästä paperipullosta on tarkoitus tehdä sellainen, että se sopii sekä hiilihapottomille että hiilihapollisille juomille. Lisäksi uutta teknologiaa voidaan käyttää kosmetiikalle ja muille nesteille.

– Elintarvikkeiden pakkaamiseen käytetty paperi ja pahvi päällystetään tavallisesti ohuella muovikalvolla, mutta muovin vähentämiseen on olemassa vaihtoehto. Tietynlainen vesipohjainen pinnoite estää veden tai rasvan imeytymisen ja soveltuu erinomaisesti myös elintarvikekäyttöön, innovaatiopäällikkö Aspiala selvittää.

Nyt Tanskassa esitelty, niin sanottu ensimmäisen sukupolven paperipullo valmistetaan kestävästi tuotetusta paperimateriaalista, joka on pinnoitettu Teknoksen suojapinnoitteella. Tuotteen kehitystyö jatkuu.

Projekti etenee siten, että seuraavaksi siirrytään täysin kierrätettävään pulloratkaisuun. Pitkällä aikavälillä tavoite on siis valmistaa täysin biopohjainen paperipullo.

Ruotsalainen metsäyhtiö takana

Maalifirma Teknos on mukana hankkeessa muun muassa siksi, että se on jo pitkään kehittänyt pinnoitteita myös pakkausalan käyttöön.

Teknoksen työntekijöistä yli kymmenen prosenttia eli pari sataa ihmistä työskentelee tuotekehityksen parissa. Teknoksen liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on 1 700.

Tanskalaisen paperipulloyrityksen Pabocon takana ovat puolestaan ruotsalainen, pakkauspapereita valmistava metsäyhtiö Billerud-Korsnäs ja itävaltalainen muovipulloyhtiö ALPLA.

