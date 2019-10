"Meitsi on Paqpa!" Huippusuosittu tubettaja sai kuulla nuorena nörttipuheita mutta nyt häntä fanittavat tytöt ja pojat

“Hellou, meitsi on Paqpa” tervehtii 24-vuotias Beata Rodas tuttavallisesti kameraa ja ryhtyy pelaamaan Minecraftia.

Rodas on tubettaja, jonka Paqpa-kanava (siirryt toiseen palveluun) muodostuu pääsääntöisesti hauskoista pelivideoista ja joskus vlogin tapaisista videoista naisen näkökulmasta.

Rodas on opiskellut kokiksi, mutta ei ole tehnyt päivääkään töitä alalla. Itseoppineella tubettajalla on tällä hetkellä yli 200 000 tilaajaa ja harrastuksesta on muodostunut työ. Palkkansa hän saa mainostuloista.

Tänään vuorossa on kalastusfarmilla onkimista ja luolastojen tutkimista. Fanien antamien vinkkien perusteella Rodas etenee pelissä.

– Kerääkö teistä kukaan näitä kiviä? Jos te keräätte, niin mitä te teette näillä kivillä? Rodas kyselee.

Videon julkaisun jälkeen Youtuben kommenttikenttä täyttyy vastauksista ja kommenteista. Vajaassa vuorokaudessa videota on katsottu 85 000 kertaa ja kommentteja on kertynyt toista tuhatta.

“oot parrrrraaaasss pqp :3 <3”

“seiso siin arkun päällä ja kalasta "normisti" sen laatan päällä”,

“Tosi hyvä video :) <3 kiitos päivän pelastuksesta <3”

“OOT MAAILMAN PARHAIN TUBETTAJA!!! <3”

Rodas rikkoo ennakkoluuloja tubettamalla peleistä Pasi Takkunen / Yle

Nimi periytyi CounterStrikea pelanneelta isältä

Beata Rodas perusti Paqpa-kanavansa neljä vuotta sitten. Kanavan nimi periytyi hänelle Counter-Strikea pelanneelta isältä. Nimen lyhyys ja muoto ihastuttivat.

Naisten pelaaminen Suomessa: – Suomalaistytöistä ja -naisista 62 prosenttia pelaa digitaalisia viihdepelejä silloin tällöin, 42 prosenttia puolestaan pelaa aktiivisesti. – Naiset suosivat pelityypeistä eniten pulmapelejä. Miesten suosituimmat pelit ovat ammuskelupelejä. – Naisista vajaa prosentti ainakin joskus pelannut eSports-kilpapelejä. Miehistä 6 prosenttia pelaa niitä ainakin joskus. Lähde: Pelaajabarometri-tutkimus (siirryt toiseen palveluun) (2018)

– Kun hän ei enää tarvinnut nimimerkkiä, niin varastin sen, Rodas naurahtaa.

Nousu suomenkielisten tubettajien kärkijoukkoihin ei ole tapahtunut yhdessä yössä, vaan askel askeleelta.

Erityisesti uusien pelien testaamiset ovat kasvattaneet katsojien määriä. Ensimmäisen kerran videoiden katsojamäärissä oli nousua Sister Location -pelin ilmestymisen myötä, seuraavaksi Hello Neighbor- ja Granny-pelien jälkeen. Viimeisin piikki on tapahtunut Minecraft-pelin uudelleen tulemisesta.

Pelimaailma on hyvin poikavoittoinen ja Paqpa kuuluu siellä pieneen tyttöjen joukkoon.

– Olen pienestä pitäen pelannut mun isän ja veljen kanssa, niin siitä se sitten lähti, Rodas kertoo.

Rodaksen työpäivästä kolmekin tuntia saattaa mennä fanien viesteihin vastaamiseen. Pasi Takkunen / Yle

Sekä tyttöjen, että poikien suosikki

Paqpan Youtube-kanavalle on muodostunut laaja ja uskollinen fanijoukko. Uusia faneja kanavalle tulee noin tuhat viikossa. Tilaajat ovat keskimäärin 6–15-vuotiaita, mutta ääripäitäkin löytyy.

– Nuorimmat ovat jopa neljävuotiaita, mikäli se on uskottavaa, jotkut harvat kolmekymppisiä.

Vaikka Paqpan fanit ovat iältään nuoria, ei se aseta Rodakselle suurempia haasteita.

– Aivan uran alussa olin aikamoinen rääväsuu. Ehkä nykypäivänä se lisää painetta, että jos nuoret katsoo niitä liian vanhoja videoita.

Rodas on harvinainen tubettaja, sillä hänen kanavansa tavoittaa sekä miehiä ja naisia.

– Olen nainen, joka pelaa pelejä. Se on varmasti tytöille kiinnostavaa, koska tytöt tekevät yleensä meikki- ja hiusvideoita ja pojat tykkäävät pelivideoista. Kai se on sitten se.

Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja Usva Friman tekee parhaillaan väitöskirjaa suomalaisesta naispelaamisesta. Tutkimustaan varten hän toteutti kyselytutkimuksen, johon osallistui 737 suomalaista naispelaajaa.

Frimanin mukaan sisältö ratkaisee, mitä youtubessa katsotaan. Välttämättä edes pelillisellä osaamisella ei ole väliä katsojalle.

– Videossa ratkaisee se mitä pelataan, minkä tyyppistä sisältöä tuotetaan, esiintyminen ja esiintyjän persoona. Esimerkiksi, miten hän reagoi pelin tapahtumiin ja onko hänellä esimerkiksi hyvin vahvat ja viihdyttävät reaktiot. He ovat nykypäivän viihdetyöläisiä, joiden tehtävä on esiintyä katsojille, Friman kertoo.

Pasi Takkunen / Yle

Ennakkoluulojen keskeltä tienraivaajaksi

Rodas on kokenut urallaan ennakkoluuloja. Aluksi hän sai osakseen paljon vihaa, sillä joidenkin mielestä pelit on tarkoitettu vain pojille ja tytöt eivät osaa pelata.

– Jo nuorena jos kerroin joillekin, että pelaan, sain kuulla epäsuoraa vähättelyä: ''Eihän tyttöjen pitäisi pelata?'', '' Ihme nörtti, eikö sun pitäisi olla kiinnostunut meikeistä ja vaatteista'', ''En ikinä haluaisi naista, joka pelaa pelejä''.

Negatiivista palautetta tulee edelleen, mutta harvemmin. Rodas on raivannut tiensä suosittujen pelitubettajien joukkoon.

Frimanin kyselyvastaajista 75 prosenttia koki, että heidän sukupuolensa on vaikuttanut omaan peliharrastukseen.

– Monilla oli negatiivisia kokemuksia. He kertoivat, että sukupuolen vuoksi oletetaan, että on huono pelaaja. Osa joutuu kuuntelemaan seksistisiä kommentteja, Friman kertoo.

Frimanin mukaan naispelaajat eivät pidä itsestään melua pelatessaan juuri sukupuoleen kohdistuvan häirinnän vuoksi.

– Monet heistä eivät halua osallistua äänichatteihin, joita peleihin usein liittyy. Naiset valitsevat usein myös nimimerkkejä, joista ei käy ilmi sukupuoli, Friman kertoo.

Positiivisiakin kokemuksia Frimanin tutkimuksesta löytyy, sillä osa naistubettajista koki saavansa osakseen ihailua stereotypioiden rikkomisesta.

Fanilahjoja ja laatikkokaupalla kirjeitä

Kaksikin videota päivässä julkaiseva Rodas tunnistetaan jo Vaasan katukuvassa ja fanit tulevat juttelemaan.

Suosiosta kertoo muun muassa se, että fanit käyvät kurkkimassa Rodaksen asunnon ikkunoista sisään. Yksityisyyttään suojellakseen Rodas pitääkin päivisin verhot asunnossaan kiinni.

Myös Postille Paqpan suosio on tullut tutuksi, sillä fanit lähettävät hänelle jopa sata kirjettä viikossa. Kirjeet ovat sisältäneet piirustuksia, itse tehtyä koruja ja karkkeja.

Aluksi Rodas keräsi kirjeet työhuoneensa seinälle, mutta nyt kaikki eivät enää mahdu esille. Työhuoneen lattialla on isoja laatikoita, johon on kasattu faneilta tulleita pehmoleluja ja koriste-esineitä.

Usva Frimanin tutkimuksen mukaan kommunikaatio fanien kanssa lisää tubettajan suosiota. Rodas haluaa vastata faniensa kysymyksiin ja toteuttaa sellaisia videoita, joita fanit toivovat.

– Välillä videoiden kommentteihin vastaaminen on kestänyt kolmekin tuntia päivästä.

Rodas toivoo pystyvänsä työllään vaikuttamaan peleihin liittyviin mielikuviin. Pelaaminen ei ole vain poikien juttu.

– Haluaisin, että kanavani videoineen rohkaisee tyttöjä pelaamaan enemmän avoimesti, ja poikia oppimaan, että tytötkin pelaavat pelejä ja siinä ei ole mitään noloa, että katsoo tyttöjen tekemiä pelivideoita.

Tulevaisuudessa 24-vuotias Rodas haaveilee vielä opiskelevansa alaan liittyviä asioita. Se on kuitenkin varmaa, että videoita hän tekee vielä pitkään.

“Muistakaa painaa Moti Moti ja jos ootte uusi kanavalla, niin painakaa tilausnappulaa. Sieltä löytyy 1800 videota. Mutta se olisi tällä erää moikkaa”