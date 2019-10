Laki on Euroopan tiukin. Sen tavoitteena on suojata nuoria ja lopettaa kaikkien nikotiinituotteiden käyttö vuoteen 2030 mennessä.

Tupakointi vähenee kaikkialla länsimaissa, joten nikotiinibisnes etsii nuoria käyttäjiä savuttomilla tuotteilla : nuuskalla ja sähkötupakalla. Meillä, Yhdysvalloissa, Intiassa. Kaava on sama, jota tupakkateollisuus on noudattanut vuosikymmeniä.

– Oireet on sellaisia, että on ihan pakko saada nikotiinia. Tärinää, hikoilua, ahdistuneisuutta.

Mutta miksi ihmeessä sähkösavukekaupoissa myydään leivontatarvikkeita?

– Se on kysynnän ja tarjonnan laki. Asiakkaat toivovat niitä, sanoo Sähkösavukekauppiaat ry:n puheenjohtaja Petri Mäntysalo.

Hän omistaa Suomen suurimman sähkösavukeketju Finnvapen, jonka liikevaihto on parissa vuodessa kymmenkertaistunut.

Mäntysalon mukaan alan erikoiskaupoissa myytävät maut ovat elintarvikemakutiivisteitä, jotka on tarkoitettu leivonnaisten ja jälkiruokien maustamiseen. Hänen liikkeissään esillä on resepitivihkojakin.

Sähkötupakan erikoiskaupan liikevaihto oli viime vuonna noin 12 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 153 prosenttia. Pelkkien makunesteiden osuus oli noin kymmenen prosenttia, eli ne ovat jo itsessään miljoonabisnes.

Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Eeva Ollila tuntee tupakkateollisuuden vaikuttamiskeinoja. Mukana lenkillä lapinkoira Rahkis. Rami Moilanen / Yle

On kyse on kikkailusta, sanoo Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Eeva Ollila. Hänen mielestään suomalaisilla sähkötupakkakaupoilla on käytössään sama kaava, jota tupakkateollisuus on noudattanut vuosikymmeniä. Sen tarkoituksena oli torjua yritykset vähentää tupakointia.

– Keksittiin ”vähemmän haitallisia” vaihtoehtoja, kuten kevytsavukkeet ja filtterit, tuettiin yhdistyksiä kuten ”Huomaavaiset tupakoitsijat”.

Nähdään oikeudessa, on ollut tupakkateollisuuden ikiaikainen keino kaikkialla maailmassa. Ollilan samanniminen raportti See you in court, julkaistaan tässä kuussa tieteellisessä Tobacco Control – lehdessä.

”Niksat” ja maut sekaisin

Makuaineita ei voi käyttää sellaisenaan höyrystämiseen, vaan ne on “jatkojalostettava”. Sähkösavukekauppiaiden mielestä ei ole heidän tehtävänsä valvoa, mihin makuja käytetään.