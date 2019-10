Facebookin digivaluutta Libra joutui vaikeuksiin, kun PayPal, Visa ja Mastercard lähtivät – Suomen Pankin neuvonantaja: Tulevaisuus hyvin epävarma

Teknologiayhtiö Facebook on kohdannut useita takaiskuja sen jälkeen, kun se kesäkuussa julkisti suunnitelmansa Libra-virtuaalivaluutasta ja maksujärjestelmästä, jonka avulla käyttäjät voisivat tehdä maiden rajat ylittäviä rahansiirtoja.

Tuorein kolaus tuli tänään, kun Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoi (siirryt toiseen palveluun), että teollisuusmaiden G7-ryhmän tuoreen raportin mukaan niin sanotut stablecoinit eli arvoltaan vakaat globaalit digitaaliset valuutat aiheuttavat useita talousriskejä.

Libran kehittämisestä vastaa Sveitsin Genevestä käsin toimiva Libra Association -ryhmä, joka koostuu eri aloja edustavista yrityksistä.

Viime perjantaina luottokorttiyhtiöt Visa ja Mastercard sekä verkkokauppayhtiö eBay ja maksunvälitysyhtiö Stripe ilmoittivat, että ne jättävät Libra-ryhmän. Maksunvälittäjä PayPal lähti projektista jo lokakuun alussa.

Visa, Mastercard ja Stripe ilmoittivat vetäytymisestään vain muutama päivä sen jälkeen, kun kaksi Yhdysvaltain senaattoria oli lähettänyt niille vetoomuskirjeet (siirryt toiseen palveluun), joissa yhtiöitä kehotettiin harkitsemaan uudelleen Libra-projektiin osallistumista.

Senaattorit uhkasivat, että jos yhtiöt lähtevät mukaan projektiin, niin niiden on syytä odottaa sääntelijöiden ottavan kaikki niiden maksutoiminnot korkean tason tarkkailuun.

Perjantain joukkopaon jälkeen Libra Association -ryhmään jäi vielä 23 yhtiötä. Mukana ovat edelleen esimerkiksi kyytipalvelut Uber ja Lyft sekä telekommunikaatioyhtiö Vodafone. Ryhmä piti ensimmäisen virallisen kokouksensa tänään maanantaina Genevessä.

Maksuvälittäjien irtautuminen oli kova takaisku

Suomen Pankin digitalisaation neuvonantaja Aleksi Grym arvioi, että Mastercardin, Visan, PayPalin ja Stripen vetäytyminen Libra Associationista on merkittävä asia, koska projekti menetti lähes kaikki yritykset, joilla on kokemusta maksujärjestelmien kehittämisestä.

Facebookin johtajat ovat sanoneet, että digitaalivaluutta Libra mahdollistaisi edullisemmat maailmanlaajuiset rahansiirrot kuin olemassa olevat maksujärjestelmät ja se hyödyttäisi esimerkiksi ihmisiä, joilla ei ole pääsyä perinteisen pankkijärjestelmän piiriin.

Grymin mukaan Libraa kehittävät tahot eivät ole osoittaneet, miltä heidän maksujärjestelmäratkaisunsa näyttäisi ja miten se toimisi.

– Jos kaikki toimialalla tarvittava asiantuntemus ei olekaan mukana hankkeessa, niin Libran tulevaisuus on nyt hyvin epävarma, Grym sanoo.

Facebook on ilmoittanut, että Libra on määrä ottaa käyttöön kesällä 2020. Grym pitää aikataulua epärealistisena, koska pelkän toimiluvan hankkimiseen menee pitempään missä päin maailmaa tahansa.

Libra-järjestelmän sisäisen rahakkeen arvo on tarkoitus sitoa virallisiin valuuttoihin, joten sen vaihtokurssin ei pitäisi heilahdella samalla tavalla kuin bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen, joiden kurssit muodostuvat kryptopörsseissä kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen digitaalisen talouden tutkija Juri Mattila katsoo, että tällaisen niin sanotun stablecoin-järjestelyn toteuttaminen onnistuneesti on suuri haaste Libralle, koska kukaan ei ole toistaiseksi saanut vastaavanlaista digitaalista valuuttaa toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tunnetuin stablecoin on kiistanalainen tether, jonka arvo vastaa Yhdysvaltain dollaria. Tetheriä käytetään dollarin korvikkeena kryptovaluuttapörsseissä. Tether-yritystä on syytetty epäselvyyksistä, muun muassa bitcoinin vaihtokurssin manipuloinnista.

Havainnekuva 3d-mallinnetuista Libra-kolikoista. Todellisuudessa Librasta ei ole tulossa fyysisiä rahoja. Wit Olszewski / AOP

Viranomaiset pitävät Facebookin digivaluuttaa uhkana

Facebookin johtama Libra-projekti on kohdannut voimakasta arvostelua Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Aleksi Grym toteaa, että Libra-projektissa on suuri määrä avoimia kysymyksiä, jotka huolettavat viranomaisia molemmilla puolilla Atlanttia.

Globaalina yhtiönä Facebookilla on yli kaksi miljardia aktiivista kuukausittaista käyttäjää. Tämän kokoluokan mammuttiyhtiön kehittämällä maksujärjestelmällä voisi olla merkittäviä vaikutuksia.

Viranomaiset arvelevat muun muassa, että Libraa voitaisiin käyttää laittomuuksiin kuten rahanpesuun, huumekauppaan ja terrorismin rahoittamiseen.

Rahoitusmarkkinoilla kaikki toiminta kuten pankkitoiminta sekä maksujärjestelmien ja sijoitusrahastojen toiminta on tarkkaan säänneltyä kuluttajien ja sijoittajien suojan takia.

– Pelkona on, että tässä yritetään kiertää lakia. Vielä ei ole otettu kantaa, onko niin tapahtunut vai ei. Mutta se on riski, mistä ollaan huolissaan. Jos sääntelyä noudatetaan, niin on täysin tervetullutta, että toimialalle tulee uusia toimijoita ja uusia tuotteita.

Ranska on vaatinut, että Libran kehittäminen EU:n alueella tulee kieltää. Maan mukaan Libra uhkaa valtioiden rahallista itsemääräämisoikeutta.

Grymin mukaan rahallinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että rahan luonti ja rahajärjestelmän ylläpito on valtiolle kuuluva tehtävä.

– Euroopassa yksityinen yritys ei saa luoda valuuttaa, joka olisi verrattavissa valtiolliseen valuuttaan.

Mitä Facebook tekisi käyttäjien maksutiedoilla?

Arvostelijoiden mukaan Libran käyttöönotto voisi aiheuttaa uhkia myös käyttäjien yksityisyydelle. Facebook on aiemmin kohdannut useita skandaaleja käyttäjiensä tietojen leväperäisestä käsittelystä.

Etlan Juri Mattilan mukaan Facebook on luvannut, että Libran maksutietoja ei yhdistettäisi Facebookin muuhun dataan kuten esimerkiksi sosiaalisen median tietoihin.

– Tietysti Facebook on aikaisemmin monesti pettänyt näitä lupauksiaan. Se jäisi nähtäväksi, miten todellisuudessa asian suhteen kävisi. Kyllä huoli yksityisyydestä nähdäkseni on ihan perusteltu, Mattila sanoo.

Mattilan mukaan dataa yhdistämällä Facebook pääsisi samankaltaiseen liiketoimintamalliin kuin aasialaiset yhtiöt, kuten esimerkiksi verkkokauppayhtiö Alibaba, joilla on maksupalvelukerros yhdistettynä omaan alustaansa.

Facebookin toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin on määrä mennä kongressin kuultavaksi lokakuun 23. päivä. Lainsäätäjät haluavat Zuckerbergilta vastauksia Libraa koskeviin kysymyksiinsä.

