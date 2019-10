Helena Sirén Gualinga, 17, taistelee ilmastonmuutosta vastaan Greta Thunbergin taustalla: "Tämä ei ollut valinta, synnyin tämän keskelle"

Nuorten ilmastoliikkeen aloittanut Greta Thunberg ripitti taannoin maailman johtajia tulevaisuuden ja unelmien murskaamisesta, eikä hän ollut yksin.

Samaan aikaan YK:n päämajan ulkopuolella New Yorkissa, Yhdysvalloissa sadat nuoret eri puolilta maailmaa toivat esiin huoltaan ilmastonmuutoksesta.

Yksi heistä oli ecuadorilainen Helena Sirén Gualinga, jonka kantama kyltti vaati, ettei alkuperäiskansojen verta enää vuodatettaisi.

Ilmastokokouksen jälkeen muun muassa uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun) sekä Insider (siirryt toiseen palveluun) nostivat hänet esiin Thunbergin taustalta nuorten vaikuttajien kärkikastiin.

17-vuotiaan kansalaisaktivistin kotikylä on uhannut jäädä suurten öljy-yhtiöiden sekä kaivosten runtelemaksi.

Sarayakun kylän mannut Ecuadorin sademetsäalueella eivät kuitenkaan ole Helena Sirén Gualingan ainoa koti. Toinen koti löytyy Suomesta.

Isänsä kautta hänellä on siteitä Suomeen, ja Gualinga on asunut suurimman osan teinivuosistaan täällä. Parhaillaan hän käy lukiota Turun Katedraalikoulussa Paraisilla vietettyjen varhaisempien vuosien jälkeen.

Öljy-yhtiöt tulivat kertomatta kylään

Helena Sirén Gualinga on seurannut kansansa taistelua suuryhtiöitä ja Ecuadorin valtaapitäviä vastaan pienestä pitäen. Konflikti äityi veriseksi, ja pahimmillaan yhteisön keulahahmot menettivät henkensä.

– Tunnen, että tämä ei ollut valinta, vaan synnyin tämän keskelle. Minusta tämä on mahdollisuus, joka täytyy käyttää.

Argentiinalainen CGC havitteli Ecuadorin hallituksen tuella alueen öljyvarantoja, mutta alkuperäiskansa kampitti kaavailut lopulta lakituvassa.

Amerikan valtioiden ihmisoikeustuomioistuin linjasi vuonna 2012, että alkuperäiskansoja on kuultava heitä koskevissa asioissa. Tuomio ei kuitenkaan ole taannut alueen koskemattomuutta.

Etenkin Helena Sirén Gualingan äidin puoleinen suku on tehnyt aktiivisesti työtä turvatakseen kansansa ja kulttuurinsa olemassaolon.

New Yorkin ilmastokokoukseen kertyi nuoria vaikuttajia ympäri maailmaa. Sirén Gualingan kotialbumi

Itse hän toimii viemällä viestiä eteenpäin muun muassa puhumalla kouluissa ja keskustelemalla asioista paikallisten nuorten kanssa. Sarayakut eivät ole ongelmineen yksin.

– Vanhempana ymmärsin, mikä valta ja voima minulla on puhua näistä ongelmista. Olen koittanut innostaa nuoria osallistumaan omissa kylissään, ja tekemään yhteistyötä ympäri Ecuadoria.

Helena Sirén Gualinga toteaa, että samaiset suuryhtiöt ovat suuressa vastuussa ilmastonmuutoksen kiihtymisestä.

Vanhukset ovat nähneet suuren muutoksen

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Ecuadorin Amazon-alueella niin aavikoitumisena ja metsäpaloina kuin vuorien lumihuippujen sulamisena.

Gualingan isovanhemmat ovat kertoneet, että hävitystä ja tauteja aiheuttavia tulvia oli aikoinaan parin vuosikymmenen välein. Nyt ne voivat pyyhkiä kylän yli jopa neljä kertaa vuodessa.

– Etenkin vanhempi väki on huomannut, että jotain tapahtuu, he näkevät suuren muutoksen. Heillä ei ole ehkä tieteellistä tietoa yhtä paljoa kuin meillä, mutta heillä on varmasti ensikäden tietoa muutoksista.

Helena Sirén Gualinga käy lukiota Katedraalikoulussa Turussa. Jasmine Nedergård / Yle

Helena Sirén Gualingan viesti on tutun kuuloinen: muutokseen on tartuttava nyt.

Hänen mielestään jokainen voi vaikuttaa omaan kulutukseensa, ja yhteistyöllä voidaan painostaa poliitikkoja parempaan päätöksentekoon. Näillä taas on valta vaikuttaa luonnonvaroja tuhlaavaan teollisuuteen.

Nuoret antavat toivoa tulevaisuudesta

Greta Thunberg on Helena Sirén Gualingan mielestä hyvin inspiroiva henkilö. Hän kuitenkin huomauttaa, että Thunbergin ohella on paljon muitakin nuoria, jotka ovat tehneet yhtä tärkeitä asioita.

Itse Gualinga ei koe olevansa ilmastoaktivisti. Hän sanoo vain seisovansa näkemystensä takana.

Suomessa hän ei ole sanomaansa tuputtanut. Ystävät toki tietävät hänen taustansa, mutta hän arvelee sen olevan hämärän peitossa valtaosalle koulukavereista.

– Equadorissa olen paljon aktiivisempi kuin Suomessa. Mutta kun saan tilaisuuden avata suuni, teen sen.

Opiskelujen jälkeen taistelu alkuperäiskansojen puolesta jatkuu Ecuadorissa. Jasmine Nedergård / Yle

Sanottavansa hän saa kuuluville kichwan ja ruotsin kielen ohella ainakin englanniksi ja espanjaksi, mutta suomi ei vielä oikein suju.

Tavoitteena on käydä lukio loppuun Suomessa, ja palata sitten Ecuadoriin – se on hänelle kuitenkin rakkaampi koti. Taistelu alkuperäiskansojen kulttuurin säilyttämiseksi jatkuu, ehkä entistäkin voimallisemmin.

New Yorkin kokouksessa Helena Sirén Gualinga tapasi runsaasti hengenheimolaisiaan ja kohtalontovereitaan Etelä-Amerikasta ja muualta maailmasta.

– Kaikkien niiden nuorten näkeminen antoi minulle todella paljon toivoa tulevaisuudesta. Jos teemme yhteistyötä, voimme hidastaa ilmastonmuutoksen etenemistä.

Artikkeli perustuu Svenska Ylen toimittajan Jasmine Nedergårdin tekemään haastatteluun.

