Kuurupiiloa vai taktikointia: Mitä Venäjä pohtii Turkin hyökkäyksestä?

Piakkoin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kurdijoukkoja koskevan ilmoituksen ja keskiviikkona alkaneen Turkin hyökkäyksen jälkeen alkoivat spekulaatiot siitä, miten paljon Venäjä hyötyy tilanteesta.

CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Trumpin päätös oli lahja Venäjälle ja sen liittolaiselle, sillä kurdit joutuvat nyt tukeutumaan näihin kahteen ja Venäjä liittolaisineen voivat saada kurdijoukkojen alueita haltuunsa. Trump sai arvostelua myös oman puolueensa sisältä.

Venäjä on ollut varovaisella kannalla (siirryt toiseen palveluun) Turkin hyökkäyksestä, kun EU ja muu maailma on sitä arvostellut.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi lopulta perjantaina Turkin hyökkäyksen aiheuttavan todellisen uhan sen vuoksi, että kurdit vartioivat tuhansia Isis-vankeja.

– En ole varma, kykeneekö Turkin armeija – ja kuinka nopeasti – ottamaan nämä hallintaansa, Putin sanoi Itsenäisten valtioiden yhteisön johtajien kokouksessa. Putinin mukaan Venäjän saattaa lähettää alueelle turvallisuusjoukkoja.

Isisin tilanteesta oli huolissaan myös Turkissa perjantaina vieraillut Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Varovaista kommentointia

Venäjällä Turkkia ei ole suuresti suitsutettu. Venäjän mediassa (siirryt toiseen palveluun) on muistutettu Turkin Syyrian hyökkäyksen avanneen uuden rintaman alueella ja myös siitä, että tilanne Syyriassa oli juuri rauhoittumassa.

– En usko, että Turkki voi saada sotilaallisen voiton. Kurdien vastarinta vain kasvaa. Tästä tulee pitkäaikainen ja jännitteinen tilanne, sanoi Venäjän liittoneuvoston kansainvälisten asioiden komitean edustaja Vladimir Džabarov Sputnik (siirryt toiseen palveluun)-sivustolle torstaina. Hän arvioi keskiviikkona Vesti24 (siirryt toiseen palveluun)-uutiskanalle, että Turkin operaatio pyyhkii pois toiveet rauhasta Syyriassa.

Venäjän armeijan toimintaan perehtyneen toimittajan Aleksandr Goltsin kirjoituksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Venäjän on ollut vaikea muodostaa mielipidettä, sillä kyseessä on kaksi Venäjän yhteistyökumppania. Kreml ei myöskään halua kertoa tarkkaan, mitä intressejä Venäjällä on Syyriassa.

Ulkoministeri Sergei Lavrov kommentoi Venäjän toivovan tilanteen rauhoittuvan alueella mahdollisimman pian. Lavrov kertoi torstaina, että Venäjä tarjoutuu neuvottelijaksi kurdien ja Turkin välille.

– Uskomme sen olevan molempien osapuolten etu, sanoi Lavrov Ria Novostin (siirryt toiseen palveluun) mukaan toimittajille.

Reutersin (siirryt toiseen palveluun) haastatteleman tutkijan Mathieu Bouleguen mukaan Venäjä on luultavasti alueen ainoa pelaaja, joka pystyy keskustelemaan kaikkien kanssa.

Jos Putin pystyisi saamaan aikaan sopimuksen osapuolten välille, katsottaisiin sen olevan suuri voitto hänelle, kommentoi puolestaan Venäjän ulkoministeriöön kytköksissä olevan ajatushautomon johtaja Andrei Kortunov.

Syyrian tukena

Toisaalta Venäjän tarvitsee vain seurata tilanteen kehittymistä. Se on tukenut Syyriassa presidentti Bashar Al-Assadin hallintoa. Venäjällä on tukikohta Syyrian länsiosassa.

Al Jazeera kertoi (siirryt toiseen palveluun) syyskuussa Venäjä ja Syyrian Assad ottaneen voiton, kun Venäjä, Turkki ja Iran sopivat Syyrian tilanteesta.

Turkin hyökkäys antaa pelipaikat jälleen Syyrian Assadille ja Venäjälle.

– Assad ja Venäjä näkevät, että nyt on taas mahdollisuus laittaa oma lusikka soppaan. Jos ei muuten, niin olemalla tarpeeksi vahva neuvottelupöydissä, sanoi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak Ylen Aamu-tv:n haastattelussa perjantaina.

Venäjä on toiminut tärkeänä liittolaisena Assadille sisällisodan aikana vuodesta 2015. Se on toimittanut (siirryt toiseen palveluun)aseita ja ohjusjärjestelmiä Syyrian hallinnolle vuodesta 2009 lähtien. Venäjä on esimerkiksi lisännyt joukkojaan tämän vuoden kesällä Idlibin maakunnassa.

Turkin petaama tilanne hyödyttää Assadia ja tämän liittolaista Pohjois-Syyriassa Rojavanin ja Idlibin alueilla.

– Tilanne vahvistaa Assadin asemia. Assad käyttää tilannetta hyväkseen hyökätäkseen Idlibin lääniin, joka on oma ongelmallinen Luoteis-Syyriassa oleva tilanne, arvioi Ylen Aamu-tv:ssä ulkoministeriön neuvonantaja Olli Ruohomäki.

Hänen mukaansa Turkin hyökkäyksellä luodaan nyt tilanne, jossa kahdeksan vuotta kestänyt verinen sisällissota jatkuu vielä pitkään.

Turkin ja Venäjän välit

Turkin ja Venäjän välit puolestaan ovat vähintäänkin kaksijakoiset. Syyriassa maiden intressit ovat välillä menneet ristiin, sillä Turkki on tukenut esimerkiksi kapinallisia, joista osa on taistellut Venäjän tukemaa Syyrian hallintoa vastaan.

Venäjän ja Turkin suhteet kärsivät muutama vuosi sitten hävittäjä-onnettomuudesta, jossa Turkki pudotti alas venäläisen koneen Turkin ja Syyrian rajalla.

Suhteet ovat kuitenkin korjaantuneet siitä ja tänä vuonna välit lähentyivät erityisesti, kun Venäjä alkoi toimittaa S-400-ohjusjärjestelmää Turkille.

Kaupan katsottiin olleen valtava tappio Yhdysvalloille. New York Times (siirryt toiseen palveluun) mukaan Yhdysvalloissa oltiin huolissaan siitä, miten venäläiset kaupan myötä pääsevät katsomaan läheltä järjestelmiä Nato-maa Turkissa.

Turkki suljettiin virallisesti pois Yhdysvaltain ja Naton F-35-hävittäjäohjelmasta heinäkuussa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan puolusti maansa ratkaisua ja sanoi päätöksen perustuneen siihen, että Venäjän tarjous oli parempi kuin Yhdysvaltojen.

Ennen Turkin keskiviikkona aloittamaa hyökkäystä oli Putin puhunut Erdoğanin kanssa puhelimessa. Putin oli ilmeisesti puhelussa toivonut nopeaa ja suppeaa operaatiota Turkilta.

Reutersille puhuneen venäläisdiplomaatin Vladimir Frolovin mukaan Venäjä sietää Turkin hyökkäystoimia, jos se rajoittaa etenemisen 30 kilometrin päähän rajastaan.

Frolovin mukaan jos Turkki yrittäisi edetä 30 kilometriä syvemmälle Syyriaan, Venäjä voisi yrittää pysäyttää sen sijoittamalla omia joukkojaan esteeksi. Turkilla olisi korkea kynnys hyökätä näiden kimppuun, varsinkin kun Venäjällä on ilmaherruus alueella.

– Venäjä hallitsee Syyrian ilmatilaa ja Turkki lentää koneillaan Moskovan luvalla, sanoo Frolov.

Turkki on luvannut rajoittaa hyökkäyksensä 30 kilometrin päähän rajastaan. Jos Turkki ei pidä lupaustaan, on Venäjällä seuraavan pohdinnan paikka.

Lue lisää:

Ylen toimittaja Turkin ja Syyrian rajalla: Turkki näyttää valmistautuvan katutaisteluihin Tal Abyadin kaupungissa

Turkin hyökkäys Syyriaan: ensimmäiset tappiot turkkilaisille, 70 000 siviiliä paennut

Trump: Yhdysvallat voisi neuvotella sopimuksen Turkin ja kurdien välille

Lähteet: Reuters, AP, AFP