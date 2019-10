HSL-sovelluksella pystyy pian maksamaan Tallinnan joukkoliikenteessä – Pitkään odotettu uudistus on vihdoin toteutumassa

HSL:n matkasovellukseen tulevat jo ensi keväänä tarjolle myös Tallinnan joukkoliikenneliput. Kauan kaavailtu Helsingin ja Tallinnan matkakorttien yhteiskäyttö on siis lopulta toteutumassa – vaikkakin ensi alkuun mobiilisti.

– Meillä on tavoite, että kevään aikana saataisiin Tallinnan joukkoliikenneliput tarjolle tänne HSL:n sovellukseen ja myös päinvastoin, osastonjohtaja Mari Flink HSL:ltä kertoo.

Suomalaiset pystyvät siis jatkossa maksamaan Tallinnan joukkoliikenteen käytöstä ilman sen suurempaa säätämistä.

Kovin suurta vaivaa se ei tosin vaadi tälläkään hetkellä. Kertalipun nimittäin pystyy ostamaan vilauttamalla ratikassa tai bussissa kortinlukijalle lähimaksuominaisuudella varustettua pankkikorttia.

Muutama vinkki Tallinnan joukkoliikenteeseen Kertalipun pystyy ostamaan helpoiten lähimaksuominaisuudella varustetulla pankkikortilla

Näytä korttia raitiovaunun tai bussin etuoven luona sijaitsevalle kortinlukijalle

kortinlukijalle Sinulle myydään automaattisesti kertalippu, joka on voimassa tunnin

Ostaessasi vuorokauden aikana yhteensä kolme kertalippua lippusi muuttuu automaattisesti vuorokausilipuksi

Aikataulutiedot ja reittihaku löytyvät osoitteesta transport.tallinn.ee (asiointikieleksi on valittavissa myös suomi)

HSL:n ja Tallinnan joukkoliikenneviraston yhteishankkeen suurempia voittajia ovatkin Helsingissä vierailevat virolaiset. He pystyvät vastavuoroisesti matkustamaan HSL:n alueella sikäläisellä pilet.ee -sovelluksella. Tällä hetkellä heidän pitää hankkia erikseen HSL:n sovellus ja yhdistää siihen pankkikorttinsa – tai etsiytyä lippuautomaatille.

Ainakin harvakseltaan Suomessa käyvää Triin O'Brockia uusi mahdollisuus ilahduttaa. Hän oli ladannut puhelimeensa Discover Helsinki -sovelluksen siinä uskossa että pystyisi ostamaan sen avulla myös joukkoliikennelipun.

–Eipä onnistunut, joten jonotan tässä nyt automaatille. Yksi ratikka meni jo, toivottavasti ehdin seuraavaan, O'Brock kertoo Länsiterminaali T2:n edessä.

Triin O'Brock ostaa lippua HSL:n automaatista. Antti Kolppo / Yle

Tallinnalaiskortit askeleen edellä

Helsinkiläisten ja tallinnalaisten taskuista löytyvien matkakorttien ristiinkäyttö antaa kuitenkin vielä odottaa itseään. Vaikka kahden pääkaupungin matkakortit näyttävät ulkoisesti toistensa kopioilta, ne perustuvat eri alustaan.

Virolaiset kortit ovat tekniseltä ratkaisultaan nykyaikaisempia, joten Tallinnan joukkoliikennevirastossa joudutaan hieman odottamaan kunnes HSL saa omat korttinsa toimimaan samalla logiikalla.

– Siihen en uskalla kuitenkaan mitään vuosilukua antaa, Mari Flink toteaa.

Hänen tallinnalainen kollegansa Tiit Laiksoo on himpun verran rohkeampi.

– Pyrimme siihen, että matkakorttien yhteiskäytöstä tulisi totta vuonna 2021.

Osastonjohtaja Mari Flink ei osaa sanoa tarkkaan, milloin lähimaksu Helsingin joukkoliikennevälineissä toteutuu. Antti Kolppo / Yle

Myös Tallinnan joukkoliikenteestä tutun lähimaksun käyttöönottoa HSL:n liikennevälineissä selvitellään, mutta ilman takarajoja.

– Kovasti tahtotilaa on, että jollakin aikataululla saataisiin lähimaksaminen liikennevälineisiin, mutta siinä on kyse isosta asiasta. Meillä on yli 2000 liikennevälinettä eli iso määrä kortinlukijoita, Flink sanoo.

Tällä hetkellä käytössä olevat kortinlukijat eivät lähimaksua tue. Vaihtamaan niitä ei kuitenkaan ryhdytä, vaan HSL tutkii mahdollisuutta tuoda lähimaksuominaisuus niihin esimerkiksi erikseen asennettavalla lisäosalla.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkona 16.10. kello 19:ään saakka.