Toimittajalta: Etiopian Abiy Ahmed ei ehkä ansainnut Nobel-palkintoa, mutta voi vielä nousta sen arvoiseksi

Pari vuotta sitten sain etiopialaiselta tutulta sähköpostia.

Oletko kuullut, että suomalainen yliopisto on antamassa Etiopian pääministerille, Suomessa opiskelleelle Hailemariam Desalegnille kunniatohtorin arvonimen?

Aloitin soittelun ja selvisi, että yliopisto itsekin oli tajunnut, ettei se ollut mikään loistava idea. Suunnitelma oli peruttu.

Vain vuosi sen jälkeen Desalegn jätti asemansa. Maata riivanneille protesteille ei näkynyt loppua. Enemmistökansa oromot olivat tympääntyneitä siihen, että heidät oli jätetty päätöksenteossa sivuun.

Etiopiaa johtava puoluekoalitio nosti Desalegnin tilalle vain 41-vuotiaan Abiy Ahmedin. Hän on oromo.

Sen jälkeen alkoi prosessi, joka on jättänyt aluetta seuranneiden suut auki hämmennyksestä.

Uutiset seurasivat toisiaan. Etiopia vapauttaa poliittisia vankeja. Etiopia kutsuu terroristeiksi leimattuja puolueita mukaan poliittiseen dialogiin.

Pahamaineisesta Kalityn vankilasta, jossa myös ruotsalaiset toimittajat Martin Schibbye ja Johan Persson viettivät kuuluisat 438 päivää, on nyt taidemuseo.

Abiy auttoi Kenian ja Somalian diplomaattisessa kiistassa.

Presidentiksi nousi nainen, ja puolet ministereistäkin on naisia.

Viime kesänä Etiopia ja Eritrea aloittivat rauhanneuvottelut. Rajanylityspaikkoja avattiin ja lentoja Asmaran ja Addis Abeban välillä kulki ensimmäistä kertaa pariinkymmeneen vuoteen.

Loputtomalta tuntunut rajakiista Eritrean ja Etiopian välillä näytti olevan historiaa. Siitä irtosi nyt palkinto.

Abiy Ahmed on kotimaansa lisäksi kunnostautunut rauhanvälittäjänä myös muualla Afrikassa.

Hän hieroi sovintoa Sudanissa siviilihallintoa vaativien ja armeijan välillä. Abiyauttoi Kenian ja Somalian diplomaattisessa kiistassa vesialueista. Etiopialla on sen lisäksi pitkään ollut suuri rauhanturvaajajoukko Somaliassa.

Afrikan Obamaksikin kutsuttu, toivoa tuova Abiy Ahmed on todella suosittu kotikentällään. Abiy hoitaa -meemejä löytyy nykyään niin paljon avoimemman internetin syövereistä mielin määrin.

"Abiymania" saa palkinnon myötä varmasti uusia ulottuvuuksia.

Abiy Ahmedin hallitus avasi entisen hallitsijoiden palatsin yleisölle Addis Abebassa. Michael Tewelde / AFP

Avoimuus ei kuitenkaan ole tullut ilmaiseksi.

Vapauksien myötä myös vaatimukset ovat nouseet. Etiopia on liittotasavalta, joka koostuu etnisistä osavaltioista. Nyt etnonationalismi on nousussa, kun osavaltiot vaativat enemmän itsemääräämisoikeuksia. Etnisessä väkivallassa on kuollut satoja ihmisiä tänä vuonna.

Etiopialla on tämän takia yksi maailman suurimmista pakolaiskriiseistä. Eri arvioiden mukaan jopa yli kaksi miljoonaa etiopialaista on joutunut etnisen väkivallan takia jättämään kotinsa ja lähtemään pakolaisiksi oman kotimaansa sisällä.

Palkinnon antaminen Abiy Ahmedille osaltaan politisoi Nobelin rauhanpalkintoa. Se osoittaa, että yksityiskohtiin ei ehkä olla paneuduttu niin tarkasti.

Monet lupaukset ovat vielä lunastamatta.

Toisaalta etninen väkivalta ei ole suoranaisesti Abiyn vika. Vapaudet tuovat mukana paitsi enemmän oikeuksia, myös mahdollisuuden menettää valtaa reiluissa vaaleissa. Siihen etiopialaisten pitää vielä tottua.

Samalla Etiopian ja Eritrean raja on jälleen ollut muutaman kuukauden suljettuna. Eritrea ei ole avautunut samaan tahtiin kuin Etiopia. Rajakiistan keskiössä olleessa Badmen kaupungissa on edelleen etiopialaisia sotilaita.

Ansaitsiko Abiy palkintonsa? Ehkä. Mutta kuten Obaman palkinnon kanssa, palkinto tuntuu enemmän rohkaisulta jatkaa samalla tiellä ja yrittää vielä kovemmin kuin palkinnolta jo tehdystä työstä.

Niin komiteakin totesi: palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta kaikille, jotka tekevät töitä rauhan ja sovinnon puolesta Etiopiassa sekä itäisessä ja koillisessa Afrikassa.

Abiy ansaitsee toki tunnustusta rohkeudestaan ja Etiopian avautumisesta, mutta monet lupaukset ovat vielä lunastamatta.

Vaikeimmat ajat saattavat vielä olla edessä.

Jos meemejä katsoo, moni etiopialainen kuitenkin uskoo, että Abiy pystyy tuomaan lisää rauhaa.

