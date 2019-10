Brexit-pattitilanne saattaa vihdoin murtua – Britannia ja EU palaavat neuvottelupöytään

Britannia ja EU ryhtyvät nyt neuvottelemaan intensiivisesti muutoksista erosopimukseen. Tarkoitus on välttää ero ilman sopimusta kuun lopussa.

Britannia ja EU palaavat neuvottelupöytään Britannian erosopimuksen muuttamiseksi vain muutama päivä ennen ratkaisevaa huippukokousta. Uutistoimisto Reutersin siteeraamien diplomaattilähteiden mukaan EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier on saanut 27 jäljellejäävältä jäsenmaalta luvan avata uudelleen neuvottelut Britannian kanssa.

Nyt käynnistyvä intensiivinen neuvotteluvaihe käydään salassa. Reutersin lähteen mukaan neuvottelutunnelin päässä on hyvin pieni valo, eli toivoa sopimuksen saavuttamiseksi on. Myös sanomalehti Guardianin lähteet vahvistavat, että Barnier on saanut jäsenmailta neuvotteluluvan.

Barnier oli kokouslähteiden mukaan sanonut, että Britannia on nyt hyväksynyt ajatuksen, että EU:n tulliliiton ulkoraja ei voi kulkea Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla. Tästä syystä hän oli suosittanut neuvotteluiden avaamista uudelleen.

Barnier tapasi Britannian neuvottelijan Stephen Barclayn aamulla. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi aiemmin tänään, että sopimus on yhä mahdollinen.

Osittainen läpimurto seuraa Britannian ja Irlannin pääministerien Boris Johnsonin ja Leo Varadkarin tapaamista eilen torstaina. Vielä alkuviikosta sovun mahdollisuutta luonnehdittiin Lontoossa olemattomaksi.

Britannian parlamentin alahuone on toistamiseen torjunut vuosi sitten valmiiksi neuvotellun erosopimuksen. Pääministeri Johnson esitti sopimukseen viime viikolla muutoksia, jotka EU torppasi. Johnson ehdotti, että Pohjois-Irlanti pysyisi EU:n sisämarkkinoilla, mutta jäisi tulliliiton ulkopuolelle.

Eilisessä tapaamisessa Johnson oli tiettävästi muokannut ehdotustaan tavalla, joka sai ainakin pääministeri Varadkarin suhtautumaan sopimuksen hyväksymiseen entistä toiveikkaammin.

Reutersin diplomaattilähteet kertovat, että Britannia olisi nyt valmis tekemään Pohjois-Irlannin tullitarkastukset Irlanninmeren satamissa Irlannin saarta halkovan maarajan sijaan.

EU-maat käsittelevät brexit-tilannetta ensi viikon torstaina. Britannian on määrä erota EU:sta 31. lokakuuta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EU menettää jäsenmaan.