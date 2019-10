Perhepäivähoitajat alkoivat huolehtia hoitolapsistaan työparina – "Työkaverin saaminen on aivan ihana asia"

Perhepäivähoitajista on pulaa monin paikoin. Yksi ratkaisu alan vetovoiman lisäämiseksi voisi olla perhepäivähoitajien yhteistyö.

Ulvilassa asuvat ja työskentelevät Mari Kartano ja Piia Myllylä ovat tehneet perhepäivähoitajan työtä jo usean vuoden ajan. Heillä on ollut tapana käydä hoitolapsiensa kanssa yhteisillä kävelyretkillä.

Tänä syksynä heille kypsyi ajatus siitä, että lapsia voisi hoitaa yhdessä koko ajan.

– Huomasimme, että meillä synkkaa tosi hyvin. Päätimme aloittaa jatkuvan yhteistyön, Mari Kartano kertoo.

Nyt Mari Kartano ja Piia Myllylä hoitavat molempien lapsia yhdessä Mari Kartanon kotona.

THL:n tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun)perhepäivähoito käy koko ajan harvinaisemmaksi. Viime vuonna varhaiskasvatuksessa oli vähän yli 252 000 lasta. Heistä vain 7 prosenttia eli noin 18 000 lasta oli perhepäivähoidossa.

Työkaveri jakaa vastuuta

Perhepäivähoitajan työ on vastuullista ja lasten kanssa yksin työskennellessä kädet saattavat helposti loppua. Alan suosio onkin ollut laskussa, vaikka kysyntää on edelleen olemassa.

Esimerkiksi Porissa uusia perhepäivähoitajia tarvittaisiin lisää. Perhepäivähoidon esimies Heli Yrjönkoski Porin kaupungilta sanoo, että uusia perhepäivähoitajia tarvittaisiin monessa eri kaupunginosassa.

Ulvilalaisten Mari Kartanon ja Piia Myllylän mukaan parityöskentely helpottaa taakan jakamista selvästi.

– Työkaverin saaminen on aivan ihana asia. Nyt ehtii antamaan enemmän aikaa lapsille, Mari Kartano sanoo.

Helpommin saman ikäisiä kavereita

Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla lain mukaan neljä lasta hoidettavana. Lisäksi mukana saa olla yksi esikoulu- tai kouluikäinen osapäiväisesti.

Mari Kartano ja Piia Myllylä hoitavat lapsia Mari Kartanon kotona. Tapio Termonen

Pienessä ryhmässä kaikilla lapsilla ei välttämättä ole oman ikäistään leikkiseuraa. Tämä mahdollisuus korostuu silloin, kun joku lapsista jää jostain syystä kotiin ja ryhmä pienenee entisestään.

– Nyt me pystymme paremmin huomioimaan myös eri ikäisten lasten tarpeet, Piia Myllylä sanoo.

Toisen koti rauhoittuu omalle perheelle

Yksi ominaispiirre perhepäivähoitajan työssä on se, että koti on työpaikka. Vieraiden lasten läsnäolo voi vaikuttaa koko perheen elämään, mutta parityöskentelyssä toisen hoitajan koti rauhoittuu kokonaan.

Piia Myllylällä on neljä omaa lasta. Näistä yksi on mukana Myllylän omassa päivähoitoryhmässä, mutta kolme muuta ovat jo koululaisia.

– He saavat nyt olla paremmassa rauhassa siellä kotona. Myös minulla on työpäivän jälkeen eri tavalla rauhaa kuin ennen, Piia Myllylä sanoo.

Kunnallisella puolella harvinainen ratkaisu

Ulvilassa toimivatMari Kartano ja Piia Myllylä tekevät parityötään omilla toiminimillään yksityisinä perhepäivähoitajina. Se tarkoittaa sitä, että he voivat neuvotella esimerkiksi työajoistaan joustavasti itse.

Kunnallisella puolella työparina toimiminen on hyvin harvinaista. JHL:n vastaava sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi arvioi, että työpareja on kahden käden sormilla laskettava määrä. Ongelmana on, että työparin osapuoliin sovelletaan erilaisia työehtoja.

Omassa kodissaan lapsia hoitava perhepäivähoitaja tekee 40-tuntista työviikkoa, kun taas hänen kotiinsa töihin tulevalla työparilla työviikko on tunnin ja vartin verran lyhyempi. Kunnissa näitä tapauksia on ratkottu yksi kerrallaan.

Pirttijärven mukaan työparien muodostaminen voisi kuitenkin lisätä yksinäisen ammatin vetovoimaa. Parityöskentely voisi myös auttaa perhepäivähoitajia jaksamaan eläkeikään saakka.

– Se voi olla ratkaisu, jos ikääntynyt hoitaja saa kaverikseen nuoremman. Siinä tapahtuu oppimista molemmin puolin, ja se tuo mahdollisuuden räätälöidä työtä, jos toisella on vaikka ongelmia selän tai lonkkien kanssa, Pirttijärvi sanoo.