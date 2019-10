Kuinka paljon tänne mahtuu? Suomessa on jo yli sata kauppakeskusta – Asiantuntija: Pelto-ostoskeskusten määrä vähenee jatkossa varmasti

Suomalaisten kauppakeskusten käytävillä vaeltelee vuosittain yli 400 miljoonaa ihmistä. Kauppakeskusyhdistyksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan tämä kuluttajien armeija tekee ostoksia yhteensä noin kuudella ja puolella miljardilla eurolla niin ikään vuosittain.

Siten noin joka kuudes ostoseuro kulutetaan kauppakeskusten myymälöissä, kahviloissa ja muissa palveluissa.

Rakentamistahti hidastumassa

Suomessa on reilut sata kauppakeskusta. Lähes kolmannes kauppakeskuksista rakennettiin 80-luvun kasinovuosina. Sitten 90-luvun lama hyydytti investoinnit moneksi vuodeksi, mutta viime aikoina kiihtynyt rakentamisen vauhti on virittänyt uuden keskustelun alan ylikuumenemisesta.

Mikko Airikka / Yle

– Uusien kauppakeskusten rakentamiseen suhtaudutaan nyt varmasti aiempaa kriittisemmin ja rakentamisen tarve arvioidaan huolellisesti. Niin sanottujen pelto-ostoskeskusten määrä vähenee jatkossa varmasti, kiinteistösijoitusyhtiö Trevianin toimitusjohtaja Reima Södervall sanoo.

Suurin osa kauppakeskuksista tosin sijaitsee jo nyt kaupunkien keskustassa tai sen tuntumassa. Monessa kaupungissa kauppakeskuksia on useita. Ne kilpailevat asiakkaista sekä keskenään että keskustan pienliikkeiden kanssa.

– Kauppakeskuksen vaikutus on kokonaisuutena positiivinen. Keskustan liikkeiden kanssa on kyllä tullut lisää kilpailua. Kauppakeskusten määrää mietittäessä pitäisi ottaa huomioon sekä maakunnan että kaupungin keskustan väestön määrä ja sen kehitys, Satakunnan yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen sanoo.

Porissa on tällä hetkellä neljä määritelmät täyttävää kauppakeskusta. Niillä on hieman toisistaan poikkeavat myymälävalikoimat ja palvelut. Suurin on niistä uusin, vuonna 2014 valmistunut Puuvilla.

Ulkomainen omistus kasvussa

Kauppakeskusten omistus on tukevasti kotimaisissa käsissä. Yli puolet omistuksista on suomalaisilla kiinteistösijoitusyhtiöillä ja -rahastoilla sekä eläkeyhtiöillä. Viime vuosina omistusta on kuitenkin alkanut siirtyä vauhdilla ulkomaille.

Mikko Airikka / Yle

– Ulkomaiset sijoittajat kiinnostuivat suomalaisista kauppakeskuksista 2000-luvun alkupuolella. Suomalaiset kiinteistöt ovat olleet heille houkutteleva kohde hinnan ja tuoton suhteen. He ovat tuoneet myös paljon hyvää osaamista kauppakeskusmarkkinaan. He ovat olleet erittäin tärkeässä roolissa, että ala on kehittynyt, Södervall sanoo.

Södervall on vakuuttunut siitä, että suomalainen raha ei häviä kokonaan kauppakeskusten kiviseinistä. Jatkossa kotimaiset ja ulkomaiset alkavat pikemminkin tehdä enemmän yhteisiä sijoituksia.

Kauppakeskuksista elämyskeskuksiin

Verkkokaupan osuus koko kaupan liikevaihdosta on tunnetusti kovassa kasvussa. Tämä ja yhteiskunnan muu murros on menossa siihen suuntaan, että perinteisten kauppojen määrän arvioidaan (siirryt toiseen palveluun) vähenevän jopa 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Näin iso muutos heijastuu väistämättä myös kauppakeskuksiin.

Reima Södervall on ollut mukana suomalaisessa kiinteistömarkkinassa 90-luvulta asti. Nykyisin hän on kiinteistösijoitusyhtiö Trevianin toimitusjohtaja. Markku Pitkänen / Yle

– Nimenomaan vähittäiskauppojen osuus kauppakeskuksissa vähenee. Tilalle tulee enemmän toimistoja, ihmisten kohtaamispaikkoja, hotelleja ja jopa asumista. Kauppakeskuksen luonne muuttuu enemmänkin elämys- ja palvelukeskukseksi, Reima Södervall ennustaa.

Suomen uusin, ja siinä samalla suurin kauppakeskus Tripla avataan torstaina Helsingin Pasilassa.

