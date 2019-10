Yhdysvallat varoittaa Turkkia hyvin voimakkaista pakoitteista, presidentti Erdoğan: "Emme lopeta koskaan" – lue perjantain päätapahtumat

Yhdysvallat harkitsee Turkille hyvin voimakkaita pakotteita Koillis-Syyrian kurdialueille hyökkäämisen takia, kertoo Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin perjantaina tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa.

Mnuchinin mukaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jo valtuuttanut pakotteet, mutta niitä ei ole vielä aktivoitu.

– Kyse on hyvin voimakkaista pakotteista. Toivomme, että meidän ei tarvitse käyttää niitä, mutta voimme sammuttaa Turkin talouden, jos meidän on pakko, Mnuchin sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Erdoğan vannoo sotatoimien jatkuvan

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin sivuutti perjantaina maan sotatoimien saaman kritiikin.

– Emme lopeta koskaan tätä askelta, jonka olemme ottaneet. Emme lopeta, huolimatta siitä, sanoi kuka tahansa mitä tahansa, Erdoğan sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Arviolta 100 000 paennut taisteluja

Arviolta 100 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Koillis-Syyriassa, arvioi YK perjantaina. Turkin hyökkäys ja osapuolten väliset taistelut ovat vaatineet lukuisia kuolonuhreja.

Tiedot uhreista ristiriitaisia

Kuolleiden joukossa on myös siviilejä. Tiedot kuolleiden määrästä ovat vielä hyvin ristiriitaisia. Syyriassa ainakin 17 siviiliä on saanut surmansa ja Turkissa seitsemän, kertoo sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights perjantaina.

Järjestön mukaan 41 kurdien SDF-ryhmittymän taistelijaa on kuollut. Turkin mukaan yli 300 kurditaistelijaa on surmattu. Turkki kertoi perjantaina alkuillasta, että neljä sen sotilasta on saanut surmansa ja useita on haavoittunut.

Pakolaisleiriä evakuoidaan

Koillis-Syyriassa kurdit aloittivat noin 7 000 maan sisäisen pakolaisen evakuoinnin Turkin iskujen takia. Kurdien mukaan Turkin kranaattituli on osunut leiriin ja että se uhkaa kaikkien leirillä olevien henkeä.

Mabroka-leiri sijaitsee noin 12 kilometriä etelään Turkin-vastaiselta rajalta. Sen asukkaat evakuoidaan toiselle leirille.

Isis-taistelijoita saattanut päästä pakoon

Kurdien mukaan Turkin tykistötuli on moukaroinut myös lännempänä sijaitsevaa Ain Issan leiriä, jossa asuu myös satoja Isis-taistelijoiksi epäiltyjen sukulaisia.

Kurdilähteiden mukaan viisi Isis-taistelijaa on paennut Navkur-vankilasta Koillis-Syyriassa perjantaina sen jälkeen, kun Turkin tykistötuli osui vankilaan. Tietoa ei ole vahvistettu muualla.

Al-Holin leirissä on sattunut useita väkivaltaisuuksia viime päivinä, kertovat järjestöt ja suomalaisnaiset. Perjantaina joukko kivin ja kepein aseistautuneita naisia hyökkäsi vartijoiden kimppuun alueella, jossa asuu ulkomaalaisia.

Qamishlin kaupungissa Koillis-Syyriassa räjähti tuhoisa autopommi ja useita kuoli perjantaina. Ilkka Kemppinen / Yle

Syyriassa räjähti myös autopommi

Koillis-Syyriassa, kurdeille tärkeässä Qamishlin kaupungissa sattui perjantaina tuhoisa autopommi-isku. Televisiokanava Al-Arabiyan mukaan iskussa kuoli neljä ja ainakin yhdeksän loukkaantui.

Taistelut kiihtyvät rajakaupungeissa

Turkin hyökkäys Syyrian kurdialueille alkoi keskiviikkona. Al-Arabiyan mukaan perjantaina Turkin sotalentokoneet ja tykistö moukaroivat Ras al-Ainin rajakaupunkia. Taistelut ovat kiihtyneet myös noin 120 kilometriä länteen sijaitsevassa Tel Abyadissa.

Turkki ja sen syyrialaiset liittolaiset ovat vallanneet 11 kylää rajan tuntumasta, tarkkailijajärjestö Syrian Observatory of Human Rights kertoo. Kurdit ovat yrittäneet lyödä takaisin Turkin hyökkäystä Syyrian luoteisosassa.

Suuri sairaala sulki ovensa

Lääkärit ilman rajoja -järjestö kertoo, että se on joutunut sulkemaan sairaalan Tal Abyadissa. Sairaala palveli arviolta 200 000 lähiseudun asukasta. Järjestön mukaan valtaosa kaupungin asukkaista, myös sairaalan henkilökunta ja heidän läheisensä ovat joutuneet pakenemaan rajakaupungista.

Tusk vastasi Erdoğanille

Kyproksessa vieraileva Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk tyrmäsi Turkin presidentti Erdoğanin puheet siirtolaisten päästämisestä Eurooppaan. Erdoğan uhkasi eilen päästävänsä Eurooppaan 3,6 miljoonaa syyrialaispakolaista, jos Euroopan maat leimaavat Turkin hyökkäyksen Syyrian kurdialueelle miehitykseksi.

– Emme tule koskaan hyväksymään sitä, että pakolaisia käytetään aseena ja kiristyksen välineenä. Pidän presidentti Erdoğanin uhkauksia täysin sopimattomina, Tusk sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Tusk korosti olevansa huolissaan siitä, että Turkin sotatoimet johtavat jälleen uuteen humanitaariseen katastrofiin.

Naton pääsihteeri Turkissa

Turkissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg toivoi Turkilta malttia. Stoltenberg tapasi Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun.

– Esitin hänelle vakavan huoleni meneillään olevasta operaatiota ja epävakauden, jännitteiden ja inhimillisen kärsimyksen lisääntymisestä alueella, Stoltenberg sanoi.

– Vaikka Turkilla on oikeutettuja turvallisuushuolia, odotan Turkin toimivan pidättyväisesti.

Venäjän presidentti huolissaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan ilmaisia huolta, että Turkin operaatio vahvistaa ääriliike Isisiä. Putinia huoletti, että kurdien vangitsemat Isis-taistelijat voivat tilanteen takia pakenemaan leireiltä.

– En ole varma, kykeneekö Turkin armeija – ja kuinka nopeasti – ottamaan nämä hallintaansa, Putin sanoi Itsenäisten valtioiden yhteisön johtajien kokouksessa Turkmenistanin pääkaupungissa Ašgabatissa.

Turkki hiljentää somekansaa

Yli 100 ihmistä on pidätetty Turkin hyökkäystä kritisoivien sosiaalisen median julkaisujen takia, kertoo Turkin sisäministeri perjantaina. Süleyman Soylu kertoo, että jopa 500 henkilön kirjoituksia on tutkittu. Maan poliisivoimien mukaan pidätettyjen epäillään syyllistyneen ”terrorismipropagandaan”.

