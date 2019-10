Herätys: Elinsiirtoa odottavista lähes joka kymmenes kuolee, Badding-elämäkerta repii sukua, Niinistö tapaa tuoreen rauhannobelistin

Lähes joka kymmenes elinsiirtoa odottava kuolee

Siirrettävistä elimistä on jatkuvasti pulaa. Esimerkiksi munuaisensiirtojen määrä on kasvamassa. Valtaosa suomalaisista olisi valmis elinluovutukseen kuolemansa jälkeen, mutta moni ei tule kertoneeksi siitä ja siksi muiden auttaminen hidastuu.Elinluovutustahtonsa voi ilmoittaa esimerkiksi Omakanta-palvelussa, mobiilisovelluksella tai elinluovutuskortilla. Läheiselle kertominenkin riittää.

EU:lta kovat vaatimukset kuntien autokalustolle

Kuntien pitää vuodesta 2021 alkaen suosia sähköautoja kalustohankinnoissaan. Arkistokuva. Johanna Manu / Yle

EU on asettanut jäsenmailleen tiukan direktiivin, joka luo paineita ajoneuvohankinnoille. Direktiivi velvoittaa kuntia korvaamaan polttomoottoriautoja täyssähköautoilla tai tehokkaimmilla hybrideillä. Niin sanottu puhtaiden ajoneuvojen direktiivi vaatii, että vuodesta 2021 alkaen julkisen sektorin hankkimasta kalustosta 38,5 prosenttia pitää olla miltei päästöttömiä. Kuntaliitto kokee vaatimukset vaativiksi ja haasteellisiksi saavuttaa.

Tekeillä oleva Badding-elämäkerta repii laulajalegendan suvun välejä

Rauli Badding Somerjoki asui useamman vuoden Kalliossa, Helsinginkatu 13:ssa. Olavi Kaskisuo / Lehtikuva

Vain 39-vuotiaana kuolleen Rauli Badding Somerjoen entisen kotitalon vintiltä löytyi pari vuotta sitten aarre: laatikoittain laulajalegendan piirrustuksia, sarjakuvia ja kirjoituksia. Pitkään syrjässä maannut aineisto kertoi, että Somerjoki oli raittiimpi ja onnellisempi kuin on kuviteltu. Aineiston pohjalta tekeillä ollut kirja on kuitenkin myöhästynyt, ja osa laulajan suvusta haluaa kokonaan estää sen julkaisun.

Sauli Niinistö tapaa “Afrikan Obaman”, josta juuri tuli rauhannobelisti

Kuva Etiopian pääkaupunki Addis Abebasta keväältä 2018. Suomalaiset presidentit ovat vierailleet Afrikassa ennenkin, esimerkiksi Urho Kekkonen Tunisiassa ja Tarja Halonen Liberiassa. Mika Mäkeläinen / Yle

Ensi viikolla naisten asemasta ja paljosta muusta puhuu Etiopiassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän matkustaa nyt koko presidenttiaikansa ensimmäiselle viralliselle vierailulle Afrikkaan. Matka ei voisi toteutua ajankohtaisempaan saumaan, sillä Etiopian uudistajana ylistetty pääministeri Abiy Ahmed Ali sai tämän viikon perjantaina Nobelin rauhanpalkinnon.

Viikonloppu alkaa vetisenä ja harmaana

Joonas Koskela / Yle

Lauantai on alkanut etelässä sateisena ja muualla maassa harmaana. Tihkusateita esiintyy monin paikoin. Päivän edetessä sateet väistyvät vähitellen idän suuntaan. Iltapäivä on siellä sateinen, kun taas muualla on pääosin pilvistä ja poutaa. Sunnuntaina sateet vähenevät edelleen. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.