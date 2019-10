Miestä ammuttiin Porin keskustassa

Uhri on toimitettu sairaalaan. Epäilty antautui ilman vastarintaa.

Porin keskustassa ravintolan edustalla Antinkadulla on ammuttu, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Polisiin mukaan mies ampui toista käsiaseella useita kertoja kello 20:n jälkeen tänään perjantaina. Uhri toimitettiin sairaalaan.

Poliisi kertoo olleensa kohteessa nopeasti. Se otti epäillyn kiinni ilman vastarintaa.

Poliisit tutkivat tapahtumapaikkaa iltakymmenen aikaan. Antti Laakso / Yle

Poliisi tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan huomenna lauantaina.

Välikohtaus sattui ravintola Jolenen ulkopuolella Antinkadulla. Porilaisen Ylen toimittajan mukaan paikalla oli paljon poliiseja vielä iltakymmenen aikaan.

– Täällä on poliiseja tekemässä tutkintaa ravintolan edessä. Tunnelma on rauhallinen, ja jonkin verran on ihmisiä pysähtynyt paikalle juttelemaan, toimittaja Antti Laakso kertoi.