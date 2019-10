Invisible Heroes palkittiin jälleen – tuhansia pelastaneista suomalaisdiplomaateista kertova sarja voitti Prix Europan -palkinnon

Invisible Heroes on tositapahtumiin pohjautuva draamasarja, joka kertoo suomalaisdiplomaateista Chilessä vuoden 1973 sotilasvallankaappauksen aikana. Kuvassa oleva Ilkka Villi näyttelee sarjassa Ilkka Jaamalaa.

Invisible Heroes on tositapahtumiin pohjautuva draamasarja, joka kertoo suomalaisdiplomaateista Chilessä vuoden 1973 sotilasvallankaappauksen aikana. Kuvassa oleva Ilkka Villi näyttelee sarjassa Ilkka Jaamalaa. Diego Ayala

Ylellä nähty draamasarja Invisible Heroes sai vuoden parhaan eurooppalaisen tv-draamasarjan palkinnon Prix Europa -festivaalilla.

Invisible Heroes on tositapahtumiin pohjautuva draamasarja, joka kertoo suomalaisdiplomaateista Chilessä vuoden 1973 sotilasvallankaappauksen aikana. Suomalaisdiplomaatit Tapani ja Lysa Brotherus sekä Ilkka Jaamala pelastivat tuhansia ihmisiä sotilasjuntan vainolta.

Palkinnon perusteluissa kiiteltiin draamasarjan mestarillista visuaalista ilmettä, loistavaa leikkausta, suurenmoista näyttelijäntyötä ja sarjan poikkeuksellista matkaa toiseen aikaan.

– On hienoa saada tunnustusta Prix Europassa. Täällä tuomaristot muodostuvat alan tekijöistä, kiittelee Yle Draaman tuottaja Pekka Ruohoranta.

Sarjan ovat käsikirjoittaneet Tarja Kylmä ja Manuela Infante. Sarjan ohjaajina toimivat Mika Kurvinen ja Alicia Scherson.

Invisible Heroesin tuotannosta on vastannut Kaiho Republic, jonka tuottajana ohjelmassa on toiminut Liisa Penttilä-Asikainen. Sarjan tuottajana Yle Draamassa on toiminut Pekka Ruohoranta.

Sarjan päärooleissa esiintyvät Pelle Heikkilä, Sophia Heikkilä, Ilkka Villi, Aksa Korttila ja Mikael Persbrandt.

Invisible Heroes on voittanut jo muitakin palkintoja tänä vuonna: elokuussa se palkittiin Hopeinen lintu -palkinnolla Etelä-Korean Soulissa kansainvälisessä Seoul International Drama Awards -kilpailussa. Lisäksi sarja sai tuomariston erikoispalkinnon La Rochellen Festival de la Fiction -kilpasarjassa syyskuussa.

Invisible Heroes Yle Areenassa.

Prix Europa (The European Broadcasting Festival) on Euroopan suurin tv-, radio- ja online-tuotantojen kilpailu. Kilpailun voittajat julkistettiin Saksan Potsdamissa 11.10.2019.