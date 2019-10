Vuosikymmenten voimakkain taifuuni kuritti Japania lauantaina – Tokiossa sadat tuhannet edelleen ilman sähköä

Japaniin on rantautunut voimakkain taifuuni vuosikymmeniin

Tokion lähellä sijaitsevassa kaupungissa on satanut jopa metri vettä.

Voimakas taifuuni Hagibis vei lauantaina sähköt arviolta 390 000 kotitaloudelta Japanin pääkaupungissa Tokiossa ja lähiseuduilla, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK.

Voimakas taifuuni Hagibis saavutti Japanin pääsaari Honshun itärannikon lauantaina iltaseitsemältä paikallista aikaa. Ainakin kaksi on kuollut ja lähes 90 loukkaantunut taifuunissa. Yli kymmenen ihmistä on edelleen kateissa.

Hagibis on jo siirtymässä kohti avomerta.

Hagibis-taifuunin aikaansaaman tornadon tuhoja Ichiharan kaupungissa Chiban prefektuurissa. JIJI PRESS / EPA

Rankkasateet ja myrskytuuli riepottelivat pääkaupunki Tokiota lauantaina. Useita Tokion kaupunginosia evakuoitiin tulvien tieltä. Tokion kadut ja juna-asemat ammottivat tyhjyyttään ihmisten suojauduttua lähestyvältä taifuunilta.

Taifuuni voi olla voimakkain Tokioon iskenyt hirmumyrsky yli 60 vuoteen.

Yhdistelmäkuvassa näkyy Tokion suositun Harajuku-ostosalueen katunäkymä perjantai-iltana 11. lokakuuta (ylempi kuva) ja lauantaiaamuna 12. lokakuuta (alempi kuva). Odd Andersen / AFP

Lauantaina koettiin myös 5,7 magnitudin maanjäristys. Asiantuntijoiden mukaan vuosikymmenten ajan maanjäristyksiä kestäväksi muokattu Tokio on altis tulvimaan.

Tokiossa arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä elää merenpinnan alapuolella ja olosuhteet ovat otolliset myös tuhoisille myrskytulville.

Junamatkustaja katselee Hagibis-taifuunin etenemisestä kertovaa ennustetta Shinjukun rautatieasemalla Tokiossa lauantaina 12. lokakuuta. Kimimasa Mayama / EPA

Vuosikymmenten rankimmat sateet

Japanin ilmatieteen laitos varoitti taifuunin tuomista rankkasateista korkeimmalla mahdollisella tasolla viisiportaisella asteikolla myös Tokiossa.

Rankkasadevaroitukset pidettiin vielä lauantai-iltana voimassa Tokion pohjoispuolella sijaitsevilla prefektuureilla.

Tokiossa kadut ovat paikoin autioituneet voimakkaan taifuunin takia. All Over Press

Japanin yleisradioyhtiö ennusti maahan rankkasateita, joiden kaltaisia tavataan yleensä kerran muutamassa vuosikymmenessä. Ennätykset paukkuivat lauantaina rikki Kanagawassa sijaitsevassa Hakonen kaupungissa, johon on kahden päivän aikana satanut jopa metrin verran vettä (siirryt toiseen palveluun).

Hagibis on ensimmäinen Honshulle iskevä, erittäin voimakkaaksi luokiteltu taifuuni vuonna 1991 aloitetun luokittelun aikana. Voimakkuutensa lisäksi taifuuni on myös poikkeuksellisen suuri. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan taifuuni on jo aiheuttanut ennennäkemättömän kovia sateita.

Yli seitsemää miljoonaa ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa.

Laajoille alueille on annettu varoituksia niin voimakkaista tuulista ja voimakkaasta aallokosta kuin maanvyöryistä ja tulvistakin.

Petteri Sopanen / Yle Uutisgrafiikka

