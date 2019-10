Herätys: Muotisuunnittelija puolustaa Tuomas Laitista, kannabiskuski ei välttämättä ole rattijuoppo ja Ecuadorissa tapahtumarikas mellakkayö

Muotisuunnittelija Rolf Ekroth puolustaa Tuomas Laitista

Muotisuunnittelija, kulttuurivieras Rolf Ekroth kehuu Aalto-yliopiston muotikoulun opettajaa Tuomas Laitista elämänsä tärkeimmäksi tukijaksi. Laitinen joutui hiljan kohun keskelle, kun Long Play -julkaisu kertoi Laitisen epäasiallisesta käytöksestä. Ekrothia pidetään yhtenä Suomi-muodin kansainvälisistä lupauksista.

Miia Seppälä listaa hämäriä koirien myynti-ilmotuksia ja kertoo nyt, mistä tunnistaa pentutehtailijan

Miia Seppälällä on kolme sekarotuista koiraa. Paulus Markkula / Yle

Pentutehtailu on edelleen yleinen hämäräbisnes sekä Suomessa että ulkomailla. Siihen on vaikeaa puuttua muun muassa siksi, että rekisteröimättömien koirien kasvattaminen ei ole Suomessa kiellettyä. Koiraharrastaja Miia Seppälä otti härkää sarvista, keräsi puolen vuoden ajan listaa epämääräisistä koirien myynti-ilmoituksista ja julkaisi sen somessa. Hän kokee, että tällä hetkellä tiedon levittäminen on ainoa keino saada pentutehtailijat kuriin.

Kannabiksesta kärähtänyt kuski ei enää välttämättä ole rattijuoppo

Lain tulkinta on muuttunut kannabiksesta kärähtäneiden kuskien kohdalla. Eveliina Matikainen / Yle

Kannabiksen käytöstä kiinni jäänyt autokuski ei enää automaattisesti saa rattijuopumustuomiota. Ennen kannabista käyttänyt saattoi saada rattijuopumustuomion, vaikka käytöstä olisi kulunut useita päiviä. Uuden käytännön mukaan tuomio tulee käytännössä silloin, kun auton rattiin on tartuttu vain tuntien sisällä käytöstä. Laki siis kohtelee pössyttelijöitä aiempaa lempeämmin. Mistä tämä johtuu?

Ecuadorin mellakat jatkuivat hyökkäyksellä tv-asemalle

Alkuperäiskansojen liikehdinnästä alkaneet mielenosoitukset jatkuivat lauantaina pääkaupunki Quitossa. Jose Jacome / EPA

Ecuadorissa mellakat ovat jatkuneet siitä huolimatta, että presidentti Lenín Moreno määräsi lauantai-iltana Suomen aikaa maan pääkaupunkiin Quitoon ulkonaliikkumiskiellon. Moreno komensi armeijan pitämään järjestystä pääkaupungissa, jossa on ollut jo lähes kahden viikon ajan väkivaltaisiksi kärjistyneitä mielenosoituksia polttoaineiden hinnankorotuksia vastaan. Mielenosoittajat hyökkäsivät tv-asemalle sekä paikallisen sanomalehden toimitukseen Quitossa. Hyökkääjät heittivät polttopulloja rakennuksia kohti sekä tuhosivat autoja.

Aamu on märkä, iltapäivällä helpottaa

Ilmatieteen laitos

Tähän sunnuntaihin herätään monin paikoin kosteaan keliin. Etelä-Suomen yli on yön aikana liikkunut runsaita sateita, paikoin on satanut jopa 30 millimetriä vettä. Iltapäivällä sateet painottuvat Suomen itäosiin, mutta etelässäkin tulee paikoin kuuroja. Pohjoisessa tulee päivän aikana tihkua ja paikoin heikosti lunta. Myös länteen liikkuu uusia, hajanaisia sateita, mutta yleisesti sää on melko poutaista ja pilvistä. Lue säästä lisää Ylen sääsivuilta.