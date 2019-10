New Yorkissa neljä kuollut ampumisessa Brooklynissä – poliisin mukaan tapahtumapaikalla pelattiin laittomia uhkapelejä

Poliisi on eristänyt ampumapaikan.

New Yorkissa neljä ihmistä on kuollut ja kolme loukkaantunut ampumisessa Brooklynissä, kertoo New Yorkin poliisiviranomainen uutistoimisto AP:lle. Poliisin mukaan loukkaantuneet eivät ole hengenvaarassa.

Poliisi kertoi myöhemmin tiedotustilaisuudessa, että tapahtumapaikalla on pelattu laittomasti uhkapelejä. Poliisi kertoo löytäneensä pelikortteja ja noppia, kertoo uutiskanava CNN.

Ampumisen uhrit ovat 32–49-vuotiaita miehiä. Ammuskelussa käytettiin kahta eri asetta ja useita laukauksia ammuttiin.

Poliisin mukaan hälytys ampumisesta annettiin varhain lauantaina aamuseitsemän tienoilla. Poliisin mukaan kuolleet löydettiin tapahtumapaikalta.

