Herätys: Joka kymmenes lääkäri tulee ulkomailta, talouden Nobel jaetaan, konservatiivipuolue voittamassa Puolan vaalit

Eniten lääkäreitä Suomeen on tullut Venäjältä ja Virosta.

Virolaislääkäri: Taustalla ei ole väliä, hyvä hoito on tärkeintä

Jo joka kymmenes lääkäri Suomessa on ulkomaalaistaustainen. Eniten lääkäreitä Suomeen on tullut Venäjältä ja Virosta. Anastassia Povalishina tuli Suomeen keikkalääkäriksi 10 vuotta sitten. Vastavalmistunut virolaislääkäri aloitti työt Etelä-Pohjanmaalla Kurikan terveyskeskuksessa. Povalishinan mukaan lääkärin taustalla ei ole potilaalle väliä: hyvä hoito on tärkeintä.

Talouden Nobel jaetaan tänään Tukholmassa

Taloustieteen Nobel-palkinnon saajia on usein kaksi tai jopa kolme. Yle Uutisgrafiikka

Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi julkistetaan tänään noin yhdeltä Suomen aikaa. Palkittuja on usein ollut kaksi tai kolmekin. Bengt Holmström sai palkinnon ensimmäisenä suomalaisena vuonna 2016. Voit seurata jakotilaisuutta Ylen verkkosivuilla.

Syyrian armeija siirtää joukkojaan kurdialueelle

Syyrian armeija lähettää joukkojaan Turkin vastaisen rajan tuntumaan Turkin hyökkäyksen pysäyttämiseksi. Mediatietojen mukaan kurdijoukot ja Syyrian armeija neuvottelivat asiasta Venäjän tukikohdassa Syyriassa eilen. EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat tänään arvioimaan Turkin tilannetta ja hyökkäyksen seurauksia. EU on tuominnut Turkin hyökkäyksen Pohjois-Syyrian kurdialueille.

Konservatiivipuolue Laki ja oikeus voittamassa vaalit Puolassa

Laki ja oikeus -puolueen johtaja Jaroslaw Kaczynski ja Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki. Radek Pietruzka / EPA

Puolan vaaleissa konservatiivinen Laki ja oikeus -puolue on saamassa vaalivoiton. Puolue on saamassa lähes 44 prosenttia äänistä, millä se saisi 239 edustajaa parlamenttiin. Enemmistö parlamentissa antaisi puolueelle mahdollisuuden jatkaa EU:n kritisoimia uudistuksia muun muassa oikeuslaitoksen ja median suhteen. Virallinen vaalitulos selviää tiistaina.

Hovioikeus alkaa ruotia MV-sivuston kirjoittelua

Ilja Janitskin Helsingin käräjäoikeudessa 13. kesäkuuta 2018. AOP

Helsingin hovioikeus aloittaa MV-sivustoon kytkeytyvän poikkeuksellisen rikoskokonaisuuden käsittelyn. MV-lehden perustaja Ilja Janitskin vaatii hovioikeutta kumoamaan saamansa lähes kahden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Käräjäoikeus katsoi aiemmin, että MV-lehti oli valjastettu asiattoman ja useiden henkilöiden kunniaa loukkaavan keskustelun julkaisupaikaksi.

Ajokeli on huono pohjoisessa ja Pohjanmaalla

Anniina Valtonen / Yle

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä pohjoisessa ja Pohjanmaalla maanantaina. Tien pinnat voivat olla jäisiä. Maan eteläosaan leviää maanantaina sateita. Sää jatkuu harmaana ja kosteana. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.