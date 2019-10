Kurdit: Lähes 800 Isis-taistelijoiden perheenjäsentä on paennut Ain Issan leiriltä – Erdoğan: tiedot "perättömiä"

Pohjois-Syyriassa Ain Issan leiriltä on paennut lähes 800 ulkomailta tulleiden Isis-taistelijoiden perheenjäsentä, kertovat kurdiviranomaiset AFP:n mukaan. Kurdien mukaan leirillä on tuhansia äärijärjestö Isisin jäsenten perheenjäseniä, mutta tällä hetkellä siellä ei ole vartijoita.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan pitää tietoja paenneista "harhaanjohtavina". Erdoğanin mukaan "perättömien" tietojen tarkoituksena on provosoida Yhdysvaltoja ja muita länsimaita, kertoo Turkin valtiojohtoinen uutistoimisto Anadolu Reutersin mukaan.

Ain Issa on lähellä sotatoimia

Leiri sijaitsee sen alueen lähistöllä, jossa Turkki sotii kurdijoukkoja vastaan.

Pelastakaa lapset -järjestö kertoo olevansa huolissaan tiedoista. Järjestön tietojen mukaan ihmiset lähtivät kauhuissaan pakoon leirille osunutta kranaattitulta sunnuntaina. Järjestö kertoo, että Ain Issa -leiriltä paenneet lähtivät siitä leirin osasta, jossa asui 249 naista ja 700 lasta, jolla on kytköksiä äärijärjestö Isisiin.

Järjestö varoittaa, että muista maista tulleiden lapset ovat nyt vaarassa ”kadota kaaokseen”.

Paenneiden joukossa voi olla ruotsalaisia ja norjalaisia, kertovat kurdiviranomaiset Expressenin mukaan.

Alustavien tietojen valossa näyttää siltä, että kyseisellä leirin osiolla ei enää ole naisia ja ja että ulkomaalaiset naamioituneet miehet kiertävät ympyrää moottoripyörillä leirin ympärillä, kertoo uutistoimisto Reuters. Uutistoimiston mukaan pieni määrä Yhdysvaltojen sotilaita on hylännyt vartioaseman lähellä Ain Issan kaupunkia, kertovat anonyymit armeijalähteet. Syynä lähdölle on pelko jäämisestä keskelle Turkin hyökkäystä.

USA suunnittelee taas joukkojen poissiirtoa

Yhdysvallat on suunnittelee tuhannen sotilaan siirtämistä pois Pohjois-Syyriasta, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper uutiskanava CBS:n haastattelussa.

– Olemme kuluneen 24 tunnin aikana saaneet tietää, että [hyökkäys] ulottuu todennäköisesti etelämmäksi kuin aiemmin oli suunniteltu ja länteen, Esper sanoi CBS:lle Reutersin mukaan.

Esperin mukaan kurdien SDF-joukot ovat yrittäneet etsiä liittolaisia Turkkia vastaan venäläisistä ja Syyrian joukoista. Puolustusministeri kertoo puhuneensa asiasta presidentti Donald Trumpin kanssa, joka on ohjannut maan asevoimia aloittamaan vetäytymisen Pohjois-Syyriasta.

Kymmeniä tuhansia vankiloissa ja leireillä

Turkin hyökkäyksen on pelätty johtavan siihen, että Isisiin kuuluneita pääsee pakoon kurdien vartioimilta leireiltä ja Isis voimistuu muutoinkin uudelleen.

Syyriassa kurdien vartioimissa vankiloissa on kaikkiaan arviolta 12 000 Isis-taistelijaa.

Pakolaisleireillä on arviolta saman verran ulkomailta alueelle tulleita naisia ja lapsia. Noin kaksi kolmasosaa heistä on lapsia.

Sadat tuhannet paenneet sotatoimia

YK:n arvion mukaan Turkin hyökkäys kurdijoukkoja vastaan on toistaiseksi pakottanut noin 130 000 ihmistä pakenemaan kodeistaan. Järjestö uskoo, että luku nousee moninkertaiseksi, jopa 400 000:een.

Toistaiseksi useimmat kotinsa jättäneet ovat löytäneet oleskelupaikan sukulaisten tai muun yhteisön luota. Yhä useampi kuitenkin päätyy muun muassa kouluihin perustettuihin majoituksiin.

Turkin sotatoimet Pohjois-Syyriassa alkoivat keskiviikkona pian sen jälkeen kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump siirsi amerikkalaiset joukot pois alueelta.

Sotatoimista on seurannut useita kymmeniä siviiliuhreja. Pelkästään sunnuntaina on Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan kuollut 26 siviiliä.

Syyrian kurdit Syyrian kurdit perustivat Koillis-Syyrian autonomisen alueen vuonna 2011 alkaneen sisällissodan aikana. Kurdit saivat pitkään tukea Yhdysvalloilta. Yhdysvaltojen asevoimat auttoivat kurdeja tuhoamaan terroristijärjestö Isisin "kalifaatin" Syyriassa.

Kurdijohtoiset SDF-joukot ovat kertoneet pitävänsä vankinaan yli 12 000 Isisin jäsentä, joista ainakin 4 000 on ulkomaalaisia taistelijoita.

Termillä SDF tarkoitetaan Syyrian demokraattisia joukkoja, jotka osallistuivat Yhdysvaltain johtaman liittoutuman rinnalla ääri-islamilaisen Isisin vastaisiin taisteluihin. Kurdien YPG, eli kansan itsepuolustusjoukot ovat osa SDF:ää.

Turkin mielestä YPG tukee Turkin terroristijärjestönä pitämää Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta.

Kurdit pitävät hallussaan arviolta neljäsosaa Syyriasta.

Suuria kurdivähemmistöjä on Syyrian ohella myös Turkissa, Iranissa ja Irakissa. Lähde: Reuters

AFP, Reuters