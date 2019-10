"On vitsi, että EU on huolissaan Puolan demokratiasta", sanoo varsovalainen perheenäiti – Yle seuraa Puolan jännitteisiä vaaleja

VarsovaPuolalaiset äänestävät tänään merkittävissä parlamenttivaaleissa. Äänestysprosentin odotetaan nousevan selvästi viime vaaleista, sillä puolalaiset äänestävät nyt tulevaisuutensa suunnasta.

Vaalihuoneistot ovat avoinna iltakymmeneen saakka. Alustavia tuloksia on odotettavissa sen jälkeen.

Puolassa on viimeiset neljä vuotta ollut vallassa nationalistinen konservatiivipuolue Laki ja oikeus. Euroopan unioni on käynnistänyt menettelyn Puolaa vastaan, koska unioni on huolissaan Puolan demokratian tilasta. Erityistä huolta on herättänyt oikeuslaitoksen uudistaminen, jonka pelätään heikentävän tuomareiden riippumattomuutta.

Valtapuolue itse sanoo puhdistavansa oikeuslaitosta kommunismin ajan jäänteistä.

Pelissä on Euroopan unionin yhtenäisyys, jos Puola jatkaa vetäytymistä EU-jäsenmaiden enemmistön jakamisesta liberaalin demokratian arvoista.

Vaalikamppailun aikana valtapuolue Laki ja oikeus on arvostellut rajusti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Puolueen mukaan perhe voi koostua vain miehestä, naisesta ja heidän lapsistaan. Seksuaalivähemmistöjen puolestaan väitetään uhkaavan perinteisiä puolalaisia arvoja.

Nobelisti: Tärkeimmät vaalit sitten kommunismin sortumisen

Tuore kirjallisuuden nobelisti Olga Tokarczuk sanoi aiemmin täällä viime viikolla (siirryt toiseen palveluun), että vaalit ovat tärkeimmät sitten kommunismin kaatumisen vuonna 1989. Silloin Puola vapautui autoritaarisesta kommunismihallinnosta.

– Elämme hermoja raastavaa, synkkää aikaa. Mutta edessämme on selvä valinta: äänestämmekö Euroopasta eristäytyvän Puolan puolesta tai Eurooppaan kuuluvan Puolan puolesta, nykyhallintoon kriittisesti suhtautuva Tokarczuk sanoi.

– Yksinkertaisesti sanottuna, valitsemme demokratian ja autoritaarisuuden välillä.

Laki ja oikeus -puolue on mielipidetiedustelujen mukaan voittamassa vaalit. Adam Warzawa / EPA

Mielipidetiedustelujen mukaan Laki ja oikeus on voittamassa vaalit selvästi. Sille ennustetaan selvästi yli 40 prosentin kannatusta. Puolan monimutkaisen vaalitavan mukaan enemmistöön parlamentin alahuoneessa riittäisi noin 43 prosentin ääniosuus.

Yksi syy valtapuolueen suosioon on avokätinen tukipolitiikka. Vaalien alla 500 zlotyn eli noin 120 euron kuukausittainen lapsilisä ulotettiin koskemaan myös ensimmäistä lasta. Lisäksi nuorille myönnettiin veroetuja. Puolassa talous kasvaa vahvasti.

Tunnelma Puolassa on vaalipäivänä erittäin jännittynyt. Vaikka mukana on useita eri puolueita, vaaliasetelma on kahtia jakautunut. Vaaleissa äänestetään nyt valtapuolueen puolesta tai sitä vastaan.

Yle tapasi äänestäjiä Varsovassa sunnuntaina.

Katarzyna Kuzminscy, rahoitusalalla

Suvi Turtiainen / Yle

– En halua sanoa, mitä puoluetta äänestän. Olen ollut tyytyväinen Puolan kehitykseen viime vuosina. Uusi 500 zlotyn (120 euroa) lapsilisä on hyvä asia, koska se maksetaan kuukausittain. Puolassa se on suuri määrä.

– Toivon, että hallitus jatkossakin auttaa lapsiperheitä. Puolan kannalta on tärkeää, että lapsia syntyy paljon.

– On suoranainen vitsi, että Euroopan unioni on huolissaan Puolan demokratiasta. Olen juuri menossa äänestämään ja voin äänestää ketä haluna. Demokratian kanssa ei ole ongelmia.

– Oikeuslaitoksen uudistaminen on vain hyvä asia, koska moni vanha tuomari edustaa vielä vanhaa kommunistihallintoa.

Waldermar Blaszczyk

Suvi Turtiainen / Yle

– Äänestin Laki ja oikeus -puoluetta tietenkin. He tekevät hyvää työtä. Aiemmin poliitikot ottivat meiltä, mutta Laki ja oikeus antaa meille. Lapsilisää on korotettu ja minimipalkkaa on korotettu. Aiemmin moni joutui tekemään töitä orjapalkalla.

– Oikeusjärjestelmää onkin syytä uudistaa. Loukkaannuin työtapaturmassa, mutta oikeuden mukaan työnantajan ei tarvinnut maksaa korvauksia. Mutta Laki ja oikeus auttaa nyt ihmisiä.

Olga Szmit, tapahtumajärjestäjä

Suvi Turtiainen / Yle

– En ole ollut aiemmin kovin poliittinen, mutta neljä vuotta kestänyt Laki ja oikeus -puolueen valtakausi on muuttanut mieltäni. Olen huolissani Puolan demokratian tilasta. Laki ja oikeus ei edusta nykyisyyttä vaan mennyttä aikaa. Mutta myös oppositio on ongelma. Täällä Varsovassa ei ole ketään todella hyvää opposition ehdokasta. Äänestän silti oppositiota. Valinta on tehtävä siis huonon ja todella huonon välillä.

– Nuorille myönnetyt veroedut ovat huono asia, koska opiskelijat ansaitsevat siten enemmän kuin kokeneet työntekijät. Laki ja oikeus sallii ihmisten tekevän vähemmän töitä, mikä on huonoksi Puolalle.

Jan Duszynski, säveltäjä

Puolalaiset äänestävät sunnuntaina parlamenttivaaleissa. Suvi Turtiainen / Yle

– Äänestän oppositiota, koska olen Laki ja oikeus -puoluetta vastaan. Suurin syy siihen on se, että kannatan erilaisia arvoja kuin valtapuolue. En pidä politiikan ja katolisen kirkon nykyisistä läheisistä suhteista. Sen vuoksi seksuaalivähemmistöt ovat olleet suuri vaaliteema, koska kirkko on halunnut nostaa asian esille.

– Minusta Euroopan unioni on käynnistänyt aika herkästi menettelyn Puolaan vastaan. Sinänsä on hyvä, että EU reagoi herkästi, jos se on huolissaan Puolan demokratiasta. Mutta mielestäni EU on aika keskustavasemmistolainen ja reagoi tässä opposition tavoin Puolan hallitusta vastaan.

Lue myös:

Syvästi kahtiajakautuneessa Puolassa kamppaillaan nyt liberaalin demokratian kohtalosta – ja samalla Euroopan sielusta