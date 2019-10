Ruotsi aikoo sulkea kiinalaisen Huawein 5g-verkkojensa ulkopuolelle, kertoo SVT – "Paniikkireaktio", sanoo suomalaisprofessori

Ruotsissa halutaan jättää kiinalaisen Huawein valmistamat komponentit ulos uuden sukupolven 5g-mobiiliverkoista.

Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) maan parlamentti käsittelee aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä vielä tänä syksynä.

Pöydällä oleva lakiesitys antaisi Ruotsin puolustusvoimille ja turvallisuuspoliisi Säpolle oikeudet heittää tiettyjä laitetoimittajia pihalle teleoperaattoreiden hankkeista turvallisuussyistä.

SVT:n lähteiden mukaan lain todellisena tarkoituksena on nimenomaan estää kiinalaisen Huawein osallistuminen maan ensimmäisten 5g-verkkojen rakentamiseen. Huawei on toistaiseksi osallistunut suurimpaan osaan verkkoprojekteista Kiinan ulkopuolella, myös Suomessa.

Suomi torjuu uhkia nykylainsäädännöllä

Liikenne- ja viestintäministeriön alaisen kyberturvallisuuskeskuksen johtajan Jaakko Saarimäen mukaan Ruotsin lainsäädäntöhanke ei tullut yllätyksenä suomalaisille viranomaisille.

– Ruotsin hanke on ollut tiedossa jo jonkin aikaa, hän sanoo.

Vastaavanlaista lainsäädäntöä on lisäksi voimassa tai suunnitteilla ainakin Norjassa, Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa.

Saarimäen mukaan Suomi voi torjua mahdollisia uhkia nykyisen lainsäädännön puitteissa – tosin niin pitkälle laki ei ulotu, että yksittäinen toimija voitaisiin torpata etukäteen.

Mikä on 5g? 5g tarkoittaa seuraavan sukupolven mobiiliverkkoa.

Verkkovalmistajien mukaan se tulee olemaan kymmenen tai jopa kaksikymmentä kertaa nopeampi kuin nykyinen 4g-verkko on.

5g poistaa parhaimmillaan viiveen mobiileista nettiyhteyksistä kokonaan ja mahdollistaa esimerkiksi teräväpiirtokuvan lähettämisen älypuhelimiin.

Teknologiaa voi hyödyntää myös mm. liikenteessä ja terveydenhuollossa.

Suomessa 5g-verkkoja on jo käytössä isoimmissa kaupungeissa.

– Lähtökohtana on se, että teleyrityksellä on verkkoa toteutettaessaan velvollisuus huomioida keskeiset turvallisuusvaatimukset. Jos tietoturvapuutteita havaitaan, ne pitää raportoida viranomaiselle. Viranomainen voi ryhtyä rajoitustoimenpiteisiin, jos on tarve, hän sanoo.

– Mutta nämä ovat vaikeita kysymyksiä, ja tässä täytyy tietysti tehdä laajaa kokonaisharkintaa.

Saarimäki toivoisi, että asiassa saataisiin aikaan jonkinlainen yleiseurooppalainen ratkaisu.

Professori: Ruotsin hanke on "paniikkireaktio"

Miksi 5g-verkkojen turvallisuudesta sitten keskustellaan?

Saarimäen mukaan 5g-teknologiaan perustuviin verkkoihin nojaa monet uudentyyppiset ja kriittisetkin yhteiskunnan palvelut, kuten vaikkapa älykäs liikenne.

– Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että verkkojen turvallisuus varmistetaan kaikin tavoin.

Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Raimo Kantola pitää kysymystä myös suurvaltapoliittisena.

– Laitevalmistajien kilpailu on johtanut siihen, että meillä on kolme yhtiötä maailmalla, jotka osaavat tehdä näitä 5g-verkkoja. Ne ovat Huawei, Ericsson ja Nokia. Muita ei enää ole. Kun on vain kolme toimittajaa, tästä on tullut poliittista. 5g-verkoilla rakennetaan rajapintaa fyysisen ja digitaalisen maailman väliin. Tulevaisuudessa ei kannata lähettää enää tankkeja, vaan aiheuttaa kaaosta viruksilla. Siksi verkkojen turvallisuus on tärkeää, hän sanoo.

– Huawei on erittäin kilpailukykyinen toimittaja, heillä on vahva ja erittäin suuri kotimarkkina.

Ruotsin reaktiota hän kuvaa myös "paniikkireaktioksi".

– Ei välttämättä kannata hötkyillä. Kiinalaisten kanssa voi tehdä edelleen yhteistyötä. Kyse ei ole pelkästään siitä, kuka laitteet tekee vaan myös siitä, kuka niitä päivittää, hallitsee ja käyttää.

Suomi ei halua nimetä yksittäistä yritystä

Euroopan unionin jäsenmaat ovat tehneet omia arvioitaan 5g-verkkoihin liittyvistä riskeistä, joista EU-komissio julkaisi tällä viikolla yhteenvedon (siirryt toiseen palveluun).

Amerikkalaiset epäilevät Huawein vuotavan tietoa Kiinalle, mutta komissio ei nosta Huaweita esille erityisenä riskiyhtiönä.

STT:n aiemmin viikolla julkaiseman artikkelin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomi arvioi omassa raportissaan, että riski valtion tai valtiollisen toimijan tunkeutumisesta viestintäverkkoihin on kuitenkin erittäin suuri.

Suomi ei halua nimetä yksittäistä yhtiötä tai maata.

– Yksittäisen valtion tai yrityksen nimeäminen ei kuulu meidän oikeusvaltioperinteeseemme. Tietoturvarikkomuksia on löydetty ihan luotettaviltakin toimijoilta, sanoo ylijohtaja Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriöstä STT:lle.

– Riski 5g:ssä on vähintään samanlainen kuin muissakin viestintäverkoissa. Samalla tavalla olemme suhtautuneet varauksellisesti kaikkiin laitetoimittajiin ja ilmansuuntiin koko historian ajan.