Puolaa kulisseista johtava Kaczyński sättii Suomen tavoitetta sitoa EU-rahoitus oikeusvaltioperiaatteeseen – "Haitaksi koko Euroopan unionille"

VarsovaMies on pienikokoinen, mutta hänellä on suuri valta. Jarosław Kaczyński johtaa Puolan Laki ja oikeus -valtapuoluetta (PiS) ja on periaatteessa vain rivikansanedustaja.

Todellisuudessa hän on Puolan johtaja. Kaczyński on vetänyt naruja sekä pääministerin että presidentin taustalla.

Kaczyński päättää siten myös Puolan EU-politiikasta. Hän vaikuttaa pääosin kulisseissa, mutta sunnuntaina vaalipäivänä Kaczyński näyttäytyi medialle äänestyspaikalla kotikaupunginosassaan Varsovan Żoliborzissa.

Yle kysyi äänestämässä käyneeltä Kaczyńskiltä, tukeeko Puola Suomen tavoitetta tehdä EU-rahoista ehdollisia oikeusvaltioperiaatteen noudattamiselle?

Hän ei vastannut suoraan kyllä tai ei, mutta pitää ehdotusta haitallisena koko Euroopan unionille.

– Tämä on jonkinlainen idea, jonka tavoitteena on syyllistää valittuja jäsenmaita ja käynnistää toimia, joiden eivät liity mitenkään oikeusvaltioon. Sen sijaan se ylläpitää joidenkin maiden valta-asemaa ja on haitaksi koko Euroopan unionille, Kaczyński sanoi Ylelle äänestyspaikalla.

Suomi on EU:n puheenjohtajamaana nostanut kärkitavoitteeksi EU-rahojen sitomisen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen osana monivuotista rahoituskehystä.

Puola on vastustanut ideaa Unkarin tavoin. EU on aloittanut Puolaa vastaan menettelyn oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta ja Puola on yksi suuri EU-tukien saajista.

Pääministeri Antti Rinne sanoi kaksi viikkoa sitten, ettei mikään jäsenmaa enää vastusta Suomen tavoitetta sitoa EU-budjettia oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

– Nyt ensimmäistä kertaa näyttää valoisalta, että se on toteutumassa. Unkari, Puola ja muut jotka ovat haranneet vastaan tässä kysymyksessä ovat valmiit hyväksymään tämän asian, Rinne sanoi lokakuun alussa eduskunnan kyselytunnilla.

Rinteen lausunto herätti hämmennystä siitä, mitä maat ovat valmiita hyväksymään ja mitä eivät.

Samalla viikolla Unkarin pääministeri Viktor Orbán oli kutsunut Suomen ajamaa mallia turhaksi ja sanonut yhä odottavansa konkreettista esitystä, vaikka Unkari ei suoraan sitä enää vastustakaan.

Kaczyńskin vastauksen perusteella myös Puolan johto vaikuttaa suhtautuvan erittäin nihkeästi Suomen ehdotukseen.

EU-johtajat tapaavat ensi viikolla huippukokouksessa. Pääaiheena on brexit, mutta asialistalla on myös monivuotinen rahoituskehys, jonka osa Suomen ajama malli on.

Kaczyńskin kanta saattaa pysyä Puolan kantana Suomen ehdottomaan malliin, jos Laki ja oikeus tämänpäiväisissä vaaleissa pystyy uusimaan valtakautensa. Mielipidetiedustelut ennustavat sille suurta voittoa.