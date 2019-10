Tallinnan Fotografiskasta tuli hitti, joka vetää suomalaisturisteja taas Viroon – "Tämä on matkailuyrittäjille valtava helpotus"

Elina Holmas (vas.) ja Kirsi Pohjolainen vierailivat Tallinnan uudessa Fotografiska-museossa. He käyvät Tallinnassa pari kertaa vuodessa ja haluaisivat käydä useamminkin.

TallinnaViron vetovoima suomalaismatkailijoiden keskuudessa kasvaa jälleen pitkän laskukauden jälkeen.

Tämä selviää tuoreista matkailutilastoista, joiden mukaan Viron majoitusyrityksissä yöpyi heinäkuussa kolme prosenttia enemmän suomalaisia kuin viime vuonna samaan aikaan.

Tallinnassa kasvua oli vielä enemmän: pääkaupungissa yöpyi heinäkuussa suomalaisia neljä prosenttia viime vuoden heinäkuuta enemmän.

– Matkailuyrittäjille uudet tilastot ovat valtava helpotus, sanoo Tallinnan kaupungin matkailutoimiston markkinointipäällikkö Mall Oja.

Heinäkuuta edeltäneen puolentoista vuoden aikana suomalaisten matkailijoiden määrä Virossa laski jyrkästi.

Suomalaisturistien kaikkoamisen syitä arvuuteltiin virolaismediassa, ja matkailuyrittäjät ehtivät jo huolestua tosissaan.

Huolestumisen ymmärtää, sillä suomalaiset ovat Viron suurin matkailijaryhmä. He myös käyttävät matkoillaan eniten rahaa kaikista matkailijaryhmistä.

Vaikka Viroon tulee koko ajan enemmän matkailijoita eri puolilta maailmaa, maalla ei ole varaa menettää suomalaisturisteja.

Suomalaiset ovat tottuneet käymään Tukholman Fotografiska-museossa. Moni on löytänyt tiensä myös Tallinnan Fotografiskaan. Silja Massa

Tallinna houkuttelee kävijöitä uusilla nähtävyyksillä

Suomalaiset Kirsi Pohjolainen ja Elina Holmas kävelevät sisään Telliskiven luovassa keskuksessa sijaitsevaan valokuvataiteen museoon Fotografiskaan. Työpaikan virkistysmatkalla Tallinnassa olevat Pohjolainen ja Holmas halusivat ehdottomasti nähdä uuden valokuvataiteen museon.

– Tuttuni ovat kehuneet kovasti täällä olevia näyttelyitä, joten tänne oli päästävä tutustumaan, Elina Holmas sanoo.

Kesäkuussa avatusta Fotografiskasta on tullut nopeasti suomalaisten uusi lempikohde Tallinnassa. Neljän kuukauden aikana siellä on vieraillut jo 200 000 ihmistä, joista noin puolet on ulkomaalaisia, uutisoi sanomalehti Postimees (siirryt toiseen palveluun) hiljattain.

Mall Ojan mukaan Tallinnassa on paljon muitakin uusia kohteita ja nähtävyyksiä, jotka kiinnostavat suomalaisia.

– Tänä syksynä Tallinnaan aukesi uusi nykytaidekeskus Kai, ja sen viereen avautuu pian koko perheen virtuaalitodellisuuskeskus Proto. Aikaisemmin tänä vuonna Tallinna sai myös oman maailmanpyörän, jonka yhteydessä on lasten toimintakeskus Super Skypark, Oja luettelee.

Hän uskoo, että museoiden ja elämyskeskusten kaltaiset uudet kohteet ja nähtävyydet ovat merkittävin syy siihen, että suomalaiset ovat jälleen löytäneet tiensä Tallinnaan.

– Suomalaiset haluavat nähdä nyt uusia paikkoja, sillä Vanhakaupunki on monille jo tuttu.

Muualle Viroon suomalaisia vetävät tällä hetkellä muun muassa uudet kylpylät, historialliset kohteet ja erilaiset tapahtumat.

Esimerkiksi Haapsalun vanha piispanlinna on hiljattain remontoitu, ja Venäjän rajalla sijaitsevassa Narvassa on järjestetty tänä vuonna uusia festivaaleja.

Nykytaidekeskus Kai on yksi Tallinnan uusista nähtävyyksistä. Silja Massa

Alkoholiveron laskulla vain vähäinen vaikutus

Heinäkuussa Viro laski alkoholin valmisteveroa 25 prosenttia. Voisiko se olla yksi syy suomalaismatkailijoiden määrän kasvuun?

Mall Ojan mukaan alkoholi saattaa olla yksi pieni houkutustekijä monen muun tekijän joukossa. Tärkein syy matkustaa Viroon se ei kuitenkaan ole.

Tärkeämpänä vetovoimatekijänä hän pitää Viron ruokakulttuuria ja laadukkaita ravintoloita.

Oja kertoo, että suomalaiset erottuvat Tallinnan ulkomaalaisten matkailijoiden tutkimuksessa (2018) selvästi muista matkailijaryhmistä siinä, kuinka paljon he arvostavat hyvää ruokaa ja ravintolakokemuksia.

– Suomalaiset ovat valmiita ajamaan hyvien ravintoloiden perässä kauas Viron maaseudullekin, Oja kertoo.

Mall Oja on Tallinnan kaupungin matkailutoimiston Visit Tallinnin markkinointipäällikkö. Silja Massa

Kirsi Pohjolainen ja Elina Holmas eivät hekään usko alkoholin vetovoimaan suomalaisten Viron-matkailussa.

– Matkustamisen syyt ovat muuttuneet. Viroon ei tulla enää viinan eikä halpojen hintojen perässä, vaan enemmän kulttuurin ja elämysten perässä, Pohjolainen sanoo.

Heitä ei haittaisi, vaikka Viron hinnat nousisivat entisestään.

– Edullisuutta tärkeämpää on hyvä palvelu ja laatu, Holmas sanoo.

Lähimatkailu kasvattaa suosiotaan

Yksi syy suomalaisten lisääntyneelle määrälle Virossa saattaa Mall Ojan mukaan löytyä lähimatkailutrendistä. Ilmastokriisi on saanut yhä useammat miettimään matkailun ilmastovaikutuksia.

Viroon laivalla matkustaminen kuormittaa ilmastoa vähemmän kuin esimerkiksi Keski- tai Etelä-Eurooppaan lentäminen, Thaimaan-lennoista puhumattakaan.

– Varsinkin jatkossa, kun yhä useampi Itämerellä liikennöivä lautta siirtyy käyttämään nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä, Viroon matkustamisesta tulee entistä ekologisempaa, Oja sanoo.

Eräs syy matkailijamäärien kasvuun saattaa olla myös markkinoinnissa. Viron matkailun edistämiskeskus on alkanut viime aikoina panostaa uudella tavalla maan esittelyyn Suomessa.

Kahden viime vuoden aikana keskus on jättänyt Helsingin matkamessut väliin. Suomalaiset ja virolaiset tuntevat toisensa jo niin hyvin, ettei Viro kaipaa Suomessa enää perinteistä esittelyä, keskus perusteli päätöstään.

Nyt ääni on muuttunut kellossa. Ensi tammikuussa Viro on Helsingin matkamessujen kumppanimaa ja Tallinna osallistuu messuille omalla osastolla.

Mall Ojan vinkit Tallinnaan syksylle 2019:

Noblessnerin alue

– Entiselle sukellusvenetelakalle on noussut uusi, kiinnostava asuinalue. Vanhoihin teollisuushalleihin on avattu esimerkiksi ravintoloita moneen makuun sekä nykytaidekeskus Kai. Kain viereen avautuu tällä viikolla koko perheen keksintökeskus Proto, jossa pääsee virtuaalilasien avulla tutustumaan maailman merkittävimpiin keksintöihin.

Osoite: Peetri 10 & Peetri 12

Valokuvataiteen museo Fotografiska

– Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että Fotografiska on tällä hetkellä yksi Viron kiinnostavimmista taidemuseoista. Kannattaa käydä myös museon ylimmässä kerroksessa sijaitsevassa kasvispainotteisessa ravintolassa, joka pyrkii minimoimaan ruokahävikin.

Osoite: Telliskivi 60a / 8

Viron taideteollisuus- ja muotoilumuseo

– Vanhassakaupungissa sijaitsevassa museossa on uusi näyttely nimeltä Sääpäiväkirjat. Se esittelee Islannin, Färsaarten ja Grönlannin muotia. Ankarat sääolot, jylhä luonto, pohjoinen kulttuuri ja perinteet näkyvät upealla tavalla näyttelyn muotivalokuvissa. Näyttely on kiertänyt monissa maissa ja se on ollut menestys.

Osoite: Lai 17

