Helsingin fillaripoliisit listasivat viisi yleisintä rikettä kevyessä liikenteessä – Oletko sinä haksahtanut näihin?

Polkupyöräpoliiseilla on mukanaan kannettava tietokone ja tulostin, joten sakottaminen onnistuu tarvittaessa. Kuvassa vasemmalta oikealle: ylikonstaapeli Tuija Saarinen, vanhempi konstaapeli Sami Silventoinen, vanhempi konstaapeli Jarno Luukkonen, vanhempi konstaapeli Jani Markkanen ja vanhempi konstaapeli Riikka Pietilä. Helsingin poliisin viestintä

Tehostunut kevyenliikenteen valvonta on tullut monelle yllätyksenä Helsingin keskustassa.

Helsingissä poliisi on tehostanut kevyen liikenteen valvontaa.

Lokakuun alussa Helsingin keskustassa aloitti uusi kevyen liikenteen valvontaryhmä, johon kuuluu aluksi viisi poliisia.

Pari viikkoa sitten aloitettu tehovalvonta on jo paljastanut, että kevyen liikenteen säännöt ovat monelta unohtuneet tai niitä ainakin noudatetaan huonosti.

Yle pyysi Helsingin poliisia listaamaan viisi kevyen liikenteen valvontaan liittyvää yleisintä huomautuksen tai sakotukset aihetta.

1. Jalkakäytävällä pyöräily

Lokakuussa alkaneessa tehovalvonnassa Helsingin poliisin yleisin syy huomautuksen tai rikesakon antamiselle on ollut jalkakäytävällä pyöräily. Poliisin mukaan monilla tuntuu olevan sellainen käsitys, että siellä missä ei ole pyörätietä saa ajaa jalkakäytävällä.

Pyörällä saa liikkua jälkakäytävällä ainoastaan taluttamalla. Helsingin keskustassa katutyömaat ovat myös pyöräiljöiden ongelmana. Jos pyörätie joudutaan katkaisemaan työmaan kohdalta, niin monesti pyöräilijöille ei ole järjestetty korvaavaa reittiä.

2. Pyöräkaistalla väärään suuntaan ajaminen

Pyöräkaistat ovat yleistyneet Helsingissä. Pyöräilijät eivät kuitenkaan osaa käyttää kaistoja oikein, vaan kaistoilla ajetaan väärään suuntaan. Pyöräilykaistoilla pitäisi ajaa samaan suuntaan kuin muu liikenne.

3. Päin punaista kulkeminen

Poliisi muistuttaa, että punainen valo koskee niin pyöräilijöitä, jalankulkijoita kuin sähköisillä kulkuvälineillä liikkuviakin. Poliisin mukaan monesti jalankulkija saattaa kävellä päin punaista puhuen samalla kännykkään kuulokkeet korvilla.

4. Sähköpotkulautailu väärässä paikassa

Sähköpotkulaudoilla pitää liikkua pyöräteillä. Jalkakäytävällä sähköpotkulautaa täytyy taluttaa. Liikenteeseen on tullut myös sähköpyöriä, joiden nopeus on 45 kilometriä tunnissa. Niiden paikka ei ole tavallisella pyörätiellä vaan autotiellä tai kevyen liikenteen väylillä, joilla mopoilu on sallittu.

5. Auton pysäköinti kevyen liikenteen väylälle

Poliisista kerrotaan, että yksi yleisimmistä huomautuksen kohteista on ollut auton pysäköinti tai pysäyttäminen jalkakäytävälle tai pyörätielle ilman pätevää syytä.

