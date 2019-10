Tehyssä tyrmistyttiin: Hyvinvointiyhtymä on alkanut toimittaa ilmoituksia irtisanomisista – työntekijäjärjestöt pidetty pimennossa

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on alettu jakaa maanantaiaamuna ilmoituksia irtisanottaville ja uudelleensijoitettaville työntekijöille.

Tehyläinen pääluottamusmies Kati Keränen kertoo, että työntekijöiltä on aamun aikana tullut jo yhteydenottoja ja esimiehet ovat alkaneet pitää tilaisuuksia, joissa kerrotaan irtisanomisista ja uudelleensijoittamisista.

Keräsen mukaan ensimmäiset tapaamiset, joissa työntekijäjärjestöt ovat mukana työntekijöiden tukena, alkavat puoli kymmeneltä aamupäivällä.

Lainvastaista tiedonsaantioikeuden rajoittamista?

Työntekijäjärjestöt katsovat, että luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta on rajoitettu lainvastaisesti, sillä pyynnöstä huolimatta työnantaja ei ole antanut tietoa edes ammattinimikkeistä ja yksiköistä, joihin toimenpiteet kohdistuvat.

Juko, Jyty, JHL, Super ja Tehy odottivat tietoja viime perjantaihin puoleen päivään mennessä, mutta niitä ei saatu.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä irtisanoo 51 työntekijää ja uudelleensijoittaa 40.

Työnantaja: menettely on normaali

Päijät-Hämeen hyvinvointijohtaja Marina Erhola kiistää, että työntekijäjärjestöt olisi pidetty pimennossa. Hänen mukaansa kyse on yhtymähallituksen tekemän päätöksen toimeenpanosta, joka kuuluu työnantajalle.

– Kyse on normaalista työnantajamenettelystä.

PHHYKYn toimitusjohtajan Marina Erholan mukaan työnantaja on toiminut kuten pitääkin eli toimeenpannut hallituksen päätöksen. Marjo Pirilä / Yle

Erholan mukaan vaarana on ollut, että pelkkä tieto yksiköstä ja ammattiryhmästä olisi voinut paljastaa kenestä työntekijästä on kyse, ennen kuin he kuulisivat asiasta itse työnantajalta.

Toimitusjohtaja vahvistaa, että irtisanottavat ja uudelleensijoitettavat saavat henkilökohtaisesti tiedon pääosin maanantaina, ja että työntekijäjärjestöt voivat tukea irtisanottavia tai uudelleensijoitettavia henkilöitä tilanteessa.