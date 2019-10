Neljä yritystä sai vuoden yrittäjäpalkinnon, joukossa päästönsä kompensoinut Ruka

Neljä yritystä palkittiin tänä vuonna valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla. Palkinnot saivat kuusamolainen Rukakeskus, keuruulainen HT Laser, helsinkiläinen Merima Oy ja torniolainen Tapojärvi Oy.

Suomen Yrittäjät ja Fennia jakoivat valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon Lahdessa myöhään lauantai-iltana.

Ruka on julistanut itsensä hiilineutraaliksi

Palkintoperusteissa todetaan, että Ruka aloitti ympäristöohjelman vuonna 2008.

Viime vuodesta lähtien Ruka on laskenut olevansa hiilineutraali hiihtokeskus. Tulos on saatu aikaan muun muassa siirtymällä vihreään sähköön ja säästämällä energiaa.

Rukalla on käytössä mittauskalusto, jolla voidaan mitata kiinteistöjen ja rinteiden sähkön-, veden- ja lämmönkulutusta sekä rinnekoneiden polttoaineenkulutusta tarkasti. Rukalla tavoitteena on Euroopan unionin energiatehokkuussopimuksen mukainen 7,5 prosentin energiansäästö aikavälillä 2017–2025.

Enimmäkseen rinnekoneista syntyvät loput päästöt Ruka kompensoi metsien istutuksilla.

Ruka tavoittelee myös autottomuutta Rukankylässään.

Rukakeskuksen toimitusjohtaja Ville Aho uskoo vankasti matkailun kasvuun Kuusamon lisäksi koko Pohjois-Suomessa.

– Niin kauan, kun me maltamme pitää Pohjois-Suomessa huolta luonnosta ja ympäristön puhtaudesta, rajoja matkailun kasvulle ei ole, Aho sanoo.

Rukakeskuksen kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuosina kovaa tahtia. Muun muassa kesämatkailijoiden määrä Ruka-Kuusamon matkailualueella kasvoi viime kesänä noin 20 prosentilla toissa vuodesta. Rukakeskus on myös koko ajan kasvattamassa rinnekeskusta. Itä-Rukalle on valmistumassa uusi hotelli, ja viime talvena Rukalle avattiin gondolihissi.

Rukakeskus työllistää noin 170 ihmistä, ja sen liikevaihto on noin 27,4 miljoonaa euroa

Muut palkitut kiertotalouden, laivan sisustamisen ja laseralan yrityksiä

Keuruulainen HT Laser tekee metalliteollisuudelle laser- ja vesileikkauksia, laserhitsausta sekä 3D-metallitulostusta. Palkitsemisperusteiden mukaan yhtiö on ollut vesi- ja laserleikkauksen pioneereja Suomessa.

Muutama vuosi sitten Tekes rankkasi (siirryt toiseen palveluun)800 rahoittamansa yhtiön joukosta HT Laserin koko Suomen parhaiten menestyneeksi kansainvälistyväksi yritykseksi. Yhtiö työllistää noin neljäsataa ihmistä, ja sen liikevaihto oli viime vuonna 68 miljoonaa euroa.

Merima taas on laivanrakennusalalla toimiva helsinkiläinen perheyritys, joka tekee risteilijöihin sisustuksia. Työntekijöitä on 120, mutta välillisesti projektit työllistävät noin 600–700 ihmistä. Sen liikevaihto on noin 55 miljoonaa euroa

Torniolainen Tapojärvi Oy toimii teollisen kiertotalouden parissa. Palkintoperusteissa mainitaan, että yritys vähentää ilmaston kuormitusta ja säästää neitseellisten materiaaleja.

Työntekijöitä on noin 500. Yhtiön liikevaihto puolitoista vuotta sitten loppuneella tilikaudella oli 115,7 miljoonaa euroa.

