Cesare Fanelli innostui Suomesta niin, että pyöräili 3 351 kilometriä: "Olen hullu" – reissu opetti, että täydellisessä Suomessakin on vikoja

Italialaisen Cesare Fanellin, 52, pyörän navigaattorissa on komea lukema: 3 351,6 kilometriä. Suomesta pitävä Fanelli pyöräili 22 päivän aikana Italiasta Tallinnaan ja sieltä vielä Keski-Suomeen ja Tampereelle.

Turhaan hänellä ei ole myös suomalaista nimeä. Italiassa geologi tunnetaan nimellä Kai Hempponen.

– Minä olen italialainen, mutta minä rakastan Suomea koska, hän sanoo suomeksi.

Sitten alkaa jännittää ja vaihdamme kielen englantiin.

No ensinnäkin Fanelli alias Hempponen rakastaa Suomea niin paljon, että hän pyöräili tänne Keski-Italian Sulmonasta. Se ei ollut ihan pieni operaatio.

Lääkäri kehotti viisikymppistä miestä pyöräilemään polvioperaation jälkeen, koska se olisi hyväksi polvelle. Fanelli pyöräili ensin 30–60 kilometrin päiväreissuja. Sitten hän päätti näyttää vaimolleen ja kahdelle tyttärelleen, että hän pystyy kovaan suoritukseen.

– Halusin näyttää, että pystyn polkemaan Suomeen, en Kuuhun. Minun piti näyttää, että olen hyvä isä enkä kelvoton mies. Halusin näyttää, että olen voimakas mies.

Vintage-matka

Fanelli teki matkan 50 euroa maksaneella pyörällä. Päivässä hän pyöräili keskimäärin 120 kilometriä.

– Erikoinen matkani on vintage-matka. Olen itse vintage, pyörä on vintage, navigaattori on vintage. Monet asiat, kuten teltta ovat vintagea.

Pyörämatkan ensimmäisen päivän ilta, Abruzzon maakunnan pohjoisrajalla Italiassa. Cesare Fanelli

Fanelli haaveili matkasta jo 24 vuotta sitten, mutta nyt hänellä tuli tilaisuus ja hän käytti sen.

– Tämä osoittaa, että Suomi on lähellä Italiaa. Mies voi omalla sisulla, lihaksilla ja energialla saavuttaa aika helposti Suomen. Suomi on Eurooppaa.

Ilmastonmuutoksen aikakaudella Fanelli halusi säästää luontoa pyöräilemällä. Kesä olisi ollut helpompi ajankohta, mutta mies säästyi rankkasateilta.

– Pidän syksystä. Sateet eivät olleet niin rankkoja. Minulla oli ongelmia vain parina päivänä.

Pari kertaa Fanelli joutui korjaamaan pyöräänsä. Hän tapasi etenkin Puolassa ja Tsekissä ystävällisiä ihmisiä.

Helsingissä Fanelli kävi tapaamassa Italian Suomen-suurlähettilästä. Pyöräreissusta raportoi suurlähettiläs Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) ja italialainen lehti (siirryt toiseen palveluun).

Miten on ollut laita suomalaisten ystävällisyyden? Siihen tulemme myöhemmin.

Luonto viehättää

Toiseksi Cesare Fanelli rakastaa Suomea, koska luonto on täällä lähellä. Kun hän pääsi Suomen puolelle, hän vain nautti pyöräilystä.

Yöt italialainen vietti pääosin teltassa.

– Metsät ovat kauniita, siellä on paljon sieniä. Näin hirviä ja muita eläimiä. Italialaisena rakastan Suomea.

Fanelli vaihtaa taas kielen suomeen.

– Minusta tuntuu, että Suomi on minua lähellä elämäntapansa, luonnon kautta. Minä rakastan luontoa. Suomi on niin kuin Amerikka Euroopassa, hän sanoo suomeksi.

Mikä Suomesta sitten tekee "todellisen Amerikan", kuten hän kuvaa?

– Kultakaivokset, hirvet, karhut, Fanelli sanoo.

Suomea selkokielellä

Cesare Fanelli on ollut kiinnostunut Suomesta ja Pohjois-Euroopasta lapsesta asti. Lapsena italialaispoika luki Astrid Lindgrenin Eemeliä ja Peppi Pitkätossua.

– Luin Jules Verneä, Matka maan keskipisteeseen tutustutti puolestaan Islantiin. Pohjois-Eurooppa, Norja, Islanti ja Viro kiehtoivat minua. Ehkä tämä on syy rakkauteen.

Yhden yön Cesare Fanelli torkahteli Jämsän ABC:n hampurilaispaikassa. Samalla hän latasi kännykkänsä. Cesare Fanelli

Tästä syystä Fanelli alkoi opiskella suomea. Hän on oppinut suomea seuraamalla tubettajaa ja katsomalla Ylen selkouutisia. Lisäksi hän on lukenut kirjoja selkokielellä.

– Suomen kieli on lähellä italian kieltä. Ääntäminen on samanlaista, äännetään kuten kirjoitetaan. Suomen kieli on lähempänä italiaa kuin luullaan.

Suomen kielen harjoitteleminen on vaikeaa, koska Italiassa niin harva puhuu suomea.

– Tykkään puhua ihmisten kanssa, mutta se on vaikeaa Italiassa.

Matka osoitti, ettei se ole niin helppoa Suomessakaan.

"Ruotsi on liian täydellinen"

Cesare Fanelli oppi suomea kahdelta keskisuomalaiselta internetissä. Siksi hän polki ensin Jyväskylään ja Äänekoskelle.

Toista ihmistä hän ei löytänyt, ja toinen ei ehtinyt puhua hänen kanssaan, vaikka Fanelli polki tämän luokse Italiasta.

Cesare Fanelli on vihdoin Helsingissä. Cesare Fanelli

Se tuntuu tylyltä. Mutta Fanellin silmissä viat vain kiillottavat kuvaa.

– Suomi ei ole täydellinen ja se on minun täydellisyyteni. Etsin täydellisyyttä vain sillä tasolla kuin minä haluan, mies selittää.

Tämä vaatii vähän enemmän selitystä.

– Ruotsi on liian täydellinen, Helsinki on liian täydellinen, Tampere on täydellinen, hän kuvaa.

– Olen hullu, joten Suomi ei ole vieras minulle. Jokainen suomalainen on lievästi foolish, hölmö, hän naurahtaa.

Suomi on kuin saari Euroopassa

Kolmanneksi Cesare Fanelli rakastaa Suomea, koska se on vähän kuin hänen kotisaarensa Sardinia.

– Suomi on vastakohta Italialle mutta mielentila täällä on samanlainen. Olen Sardiniasta kotoisin ja Suomi on kuin saari Euroopassa kielen kautta.

Suomessa Cesa Fanelli (oik.) tapasi Italian suurlähettilään Gabriele Altanan. Cesare Fanelli

Vaikka Suomi muistuttaa miehen mukaan Amerikkaa, ero on selvä.

– Vihaan esimerkiksi sellaisia asioita, että Amerikassa pitää sanoa, etten ole terroristi. Vihaan sitä enkä voi mennä sinne sen takia.

"Sisimmältäni olen joulupukki"

Neljäs syy rakastaa Suomea on tietenkin joulupukki. Cesare Fanelli on ollut suomalaisen ystävänsä juhlissa Italiassa joulupukki.

– Minä olen vanha mies, minulla on valkoinen parta, olen hyvä jätkä ja pidän lapsista. Lappi on ehkä kotini, koska rakastan sitä. Olen siis sisimmältäni joulupukki.