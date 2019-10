Palomiehen työ entistä vaarallisempaa – muovieristeiden lisääntyminen taloissa kasvattaa erittäin myrkyllisten kaasujen määrää tulipaloissa

Palomiehillä on jo nyt muuta väestöä korkeampi riski sairastua syöpään.

Punnerrus, ponnistus ylös, hyppy.

Paineilmalaitteet suhisevat ja peittävät takaisin punnerrusasentoon pudottautuvien Hannu Kokkosen, Pekka Kolehmaisen ja Sami Sällisen puuskutuksen.

Äänekoskelaispalomiesten kollegat ympäri maailma ovat hikoilleet tekemällä burpee-liikettä haasteessa, jolla on kerätty rahaa Maailman terveysjärjestö WHO:n syöpätutkimukseen. Nettiin ladatuissa videoissa he tekevät liikettä täysissä varusteissa minuutin ajan.

Paineilmalaitteet ovat palomiesten tärkeimpiä suojavarusteita. Hannu Kokkonen (vasemmalla), Sami Sällinen ja Pekka Kolehmainen arvioivat savusukelluksessa käytettävien varusteiden painavan parikymmentä kiloa. Jaana Polamo / Yle

Palomieskolmikko tietää, että ammatin kohonnut syöpäriski voi koskea myös heitä: pohjoismaisen tutkimuksen mukaan 30–49 -vuotiailla palomiehillä on 2,6-kertainen riski sairastua eturauhassyöpään verrattuna muuhun väestöön.

Palomiesten korkea syöpäriski on ollut tiedossa vähintään vuosikymmenen, mutta tulevaisuudessa riski voi vain kasvaa. Palomiehet altistavat itsensä pelastustehtävissä yhä lisääntyville haitallisille aineille ja kaasuille. Esimerkiksi tavallisissa asuntopaloissa kaasut ovat käyneet entistä myrkyllisemmiksi.

– Muovin määrä rakennus- ja sisustusmateriaalina on lisääntynyt. Lisäksi esimerkiksi elektroniikkaa on entistä enemmän. Niistä muodostuu erittäin myrkyllisiä kaasuja, tutkija Juha Laitinen Pelastusopistosta sanoo.

Erityisen haitallista on ABS-muovi, jota käytetään esimerkiksi elektroniikkalaitteiden kuorissa. Palaessaan siitä syntyy solujen hapensaantia haittaavaa syaanivetyä sekä syöpävaarallisia butadieenia ja styreeniä.

Jos astianpesukone syttyy palamaan ja palovaroitin hälyttää, ulos kannattaa kiirehtiä. Pelastusopistolla tehdyissä alkusammutuskokeissa on todettu, että siinä vaiheessa huoneistosta on 5–6 minuuttia aikaa poistua.

Sen jälkeen syaanivetyä on ilmassa tappava määrä.

Kaikkeen ei voi varautua

Kun 44-vuotias Sami Sällinen oli työuransa alussa, palomiesten kohonneesta syöpäriskistä ei puhuttu. Vasta 15:n viime vuoden aikana riskin pienentäminen niin puheissa kuin pelastustyössä on noussut esille.

Palomies Sami Sällinen. Jaana Polamo / Yle

Sällinen pitää hyvänä, että terveyden kannalta välttämättömät tavat toimia otetaan nyt tosissaan. Silti hän ei näe mahdottomana, että lipsumistakin tapahtuisi.

– Vaikkapa roskalaatikkopaloon ei suhtauduta vakavasti ja suojauksesta luistetaan. Siinä niitä kaasuja sitten hengittelee ja saa jopa iholle haitallisia aineita, Sällinen sanoo.

Kansainvälinen syövän tutkimuslaitos IARC ei ole syyttä jo 10 vuotta sitten luokitellut palomiehen työtä mahdollisesti syöpävaaralliseksi. Kansainvälisten tutkimusten yhteen liittämisellä on selvinnyt, että kives- ja eturauhassyöpä sekä non-hodgkinin lymfooma ovat yliedustettuina palomiesten syöpätapauksissa.

Riskin muodostavat myös tilanteet, joihin ei voida ennalta varautua. Vuonna 2014 Jyväskylässä Tellervonkadulla syttyneen tulipalon (siirryt toiseen palveluun)jälkeen osa palomiehistä joutui hakeutumaan sairaalahoitoon (siirryt toiseen palveluun). (Keskisuomalainen)

Kerrostalon alakerrassa toimi yritys, jonka valmistamat laatat sisälsivät magnesiumia, eikä sellaista paloa voi räjähdysvaaran vuoksi sammuttaa vedellä. Tiloissa oli myös typpihapposäiliöitä, jotka sulivat ja lattia lainehti haposta.

Muovi nopeuttaa talojen palamista

Kaikkein syöpävaarallisimmat kaasut rakennuspaloissa syntyvät muovin palamisesta. Sähköputkien ja höyrynsulkumuovien lisäksi omakotitalon seinärakenteissa voi muovia olla myös eristeessä.

– Esimerkiksi solumuovieristeiden käyttö seinäeristeenä on lisääntynyt niiden ilmatiiviyden ja kosteusominaisuuksien ja polyuretaanin hyvän lämmöneristyskyvyn vuoksi. Samalla mineraalivillojen osuus on vähentynyt, Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan professori Juha Vinha sanoo.

Paineilmalaitteita käytetään tulipalojen sammutuksessa ja savusukeltamisessa. Jaana Polamo / Yle

Vinhan mukaan myös julkisten rakennusten yläpohjassa solumuovieristeet ovat yleistyneet.

Talon rakenteiden lisäksi muovia on monissa sisustusmateriaaleissa, esimerkiksi muovia sisältävä laminaatti on lattianpäällystemateriaaleista suosituin niin uusissa kuin remontoivissa asunnoissa.

Muoviperäisten materiaalien vuoksi palot ovat myös nopeutuneet: palomiehillä on entistä vähemmän aikaa pelastaa rakennus.

Koko sähköauto upoksiin

Uudenlaista päänvaivaa pelastajille ovat tuoneet sähköautot.

Pelastusopiston tutkija Juha Laitinen kertoo, että palamaan syttyvän akkukennon sammuttaminen on vaikeaa. Palosta syntyy erittäin myrkyllisiä kaasuja, jotka uhkaavat sekä kuljettajaa ja matkustajia että pelastajia.

– Sähköautoissa ongelma kiteytyy siihen, että palo on akun sisällä. Ainoa keino on upottaa akku veteen. Ruotsissa ja Tanskassa on käytössä sammutuskontteja, jonka veteen upotetaan nosturin avulla koko auto (siirryt toiseen palveluun). (Facebook)

Pelastusopiston tutkija Juha Laitinen. Sami Takkinen / YLE

Myös uusissa polttomoottoriautoissa on materiaaleja, joiden käsittelyssä onnettomuustilanteessa pitää olla tarkkana. Turvavarusteiden sijainti on tarkistettava, ettei niiden laukaisuun käytettävän patruunan kohdalta leikata vaikkapa kattoa irti.

– Auton erilaisten muovi- ja metalliosien sahaamisesta puukkosahalla syntyy pölyä, joka on haitallista hengitettynä. Erityisen ongelmallisia ovat lasi ja autojen runkorakenteissa yleistynyt hiilikuitu, äänekoskelainen palomies Pekka Kolehmainen kertoo.

Puoli tuntia savusukelluksen riskiraja

Ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän sään ääri-ilmiöitä, joista voi seurata metsäpaloja, myrskyjä ja tulvia. Vaikka metsäpaloissa palaa enimmäkseen puhdasta puuta, niiden pitkäkestoisuus lisää kuormitusta. Altistumista savulle lisää myös se, että varustusta on pakko keventää.

– Yleensä paloissa käytetään paineilmalaitteita, mutta niitä ei jaksa käyttää tuntikausia, Sällinen sanoo.

Paineilmapullo riittää raskaissa oloissa Sällisen mukaan noin 20 minuutiksi. Jaana Polamo / Yle

Pelastustyössä tehdyissä mittauksissa on todettu, että tulipaloissa syntyvien yleisimpien haitallisten yhdisteiden pitoisuudet lisääntyvät savusukeltajan elimistössä jo puolen tunnin jälkeen.

Savusukeltaminen on vaativaa, ja se määrittää myös palomiehen ammatin tiukat kuntovaatimukset. Palomiehet harjoittelevat paljon ja usein, mutta harjoituksissa ei terveysriskejä turhaan lisätä.

– Savusukellusharjoituksia kuumassa, oikeassa savussa tehdään kerran vuodessa. Silloinkaan ei enää polteta lastulevyä, vaan puhdasta puuta, Sällinen kertoo.

Tutkija Laitisen mukaan pelastuslaitosten käyttämät sammutusasut ja paineilmalaitteet antavat riittävän hyvän suojauksen lähes kaikissa tilanteissa. Hengityksensuojainta pitäisi käyttää vielä myös jälkiraivauksessa, vaikka palo olisi jo sammutettu.

Paineilmalaitteisiin kuuluva maski. Jaana Polamo / Yle

– Jälkiraivauksessa usein rakenteita puretaan ja pöyhitään ja nokea leijailee ilmassa. Noessa on usein raskasmetalleja, joille voi altistua, ellei käytä hengityssuojainta.

Suojaimen lisäksi palomiehen mukana pitäisi olla häkäilmaisin, sillä rakenteista voi purkautua palokaasuja, kuten häkää.

Sammutusvaatteet jo palopaikalla pesupusseihin

Likaiset sammutusasut eivät enää roiku paloasemilla naulakoissa, sillä haitalliset aineet tarttuvat myös palomiesten varusteisiin.

2010-luvulla varustehuollossa on tehty isoja muutoksia, joilla estetään haitallisten aineiden leviäminen.

Uusilla paloasemilla, kuten Äänekoskella, on erikseen puhtaat, puolipuhtaat ja likaiset tilat. Sanna Savela / YLE

– Likaiset sammutusasut riisutaan jo palopaikalla ja ne pakataan pesussa sulaviin pusseihin. Siten estetään haitallisten aineiden leviäminen paloautoon tai -asemalle, työsuojeluvaltuutettu Marko Lehtonen kertoo.

Riisuessaan vaatteita palomies pitää puuvillaiset aluskäsineet kädessä. Ne estävät suoran ihokosketuksen varusteisiin kertyneiden haitallisten aineiden kanssa.

Likaiset sammutusvaatteet pakataan pesussa sulaviin pusseihin. Jaana Polamo / Yle

Paloasemalla autot ajetaan suoraan pesuhalliin, josta aseman puhtaisiin tiloihin ei viedä mitään ennen pesua.

Useimmiten huolellinen pesu riittää poistamaan haitalliset aineet vaatteista. Vain joissakin kemikaalionnettomuuksissa sammutusasut hävitetään ongelmajätteenä, mutta se on Laitisen mukaan harvinaista.

Tehtävänä pelastaa

Pohjoismaisen tutkimuksen avulla tiedetään, että keski-ikäisten eturauhassyövän lisäksi yli 70-vuotiailla suomalaisilla palomiehillä on vähintään kaksinkertainen riski sairastua keuhkojen rauhassolusyöpään eli adenokarsinoomaan (siirryt toiseen palveluun) ja asbestin aiheuttamaan keuhkopussin syöpään. (Duodecim) Palomiehen yksilölliset ominaisuudet, kuten perintötekijät voivat vaikuttaa sairastumisriskiin.

Palomies Pekka Kolehmainen. Jaana Polamo / Yle

Vaikka eturauhassyöpäriski on kohonnut jo työikäisillä, pelastustehtävissä se ei ole mielessä.

Sällisen mielestä huolta vähentää, kun on tarkkaan sovittu, millaisia suojavarusteita käytetään ja miten tehtävällä toimitaan: silloin voi vain luottaa siihen, että varusteet pitävät.

– Kyllä täällä ollaan sitä varten, että ihmishenget pelastetaan ja sitten mietitään omia asioita, Kolehmainen lisää.