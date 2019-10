Kotimainen elokuvafestivaali hautaan – rahoittajien kiinnostus tanssielokuvaan lopahti

Suomen kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tanssielokuvafestivaali Loikka loppuu. Tapahtumaa pyörittävä yhdistys Loikka Kontakti ei saanut enää tukea toiminnalleen sen enempää Helsingin kaupungilta kuin Taiteen edistämiskeskukseltakaan.

Festivaali on ollut pitkään alirahoitettu, yhdistyksen tiedotteessa kerrotaan.

Loikka-festivaalilla on ollut merkittävä asema kotimaisen tanssielokuvan kehityksessä, ja se on toiminut tärkeänä elokuvantekijöiden verkostoitumispaikkana. Suomalaiset tanssielokuvat ovat menestyneet hyvin maailmalla, ja Loikka on ollut siinä merkittävä kasvualusta.

Suomessa valmistuu vuosittain 10–20 lyhyttä tanssielokuvaa, ja taidemuoto vetää puoleensa yhä uusia tekijöitä.

Loikka-festivaali veti viime vuonna 3 000 kävijää ja tapahtuma esitteli laajasti virtuaalista taidetta.

Festivaalia ovat johtaneet Kati Kallio, työpari Valtteri Raekallio ja Thomas Freundlich sekä Hanna Pajala-Assefa.

Festivaali perustettiin vuonna 2008.

