EU tuomitsee Turkin hyökkäyksen Syyriaan – asevientikiellosta päättää kukin maa itsenäisesti

Turkin armeija on siirtänyt tänään lisää kalustoa Koillis-Syyrian kurdialueelle.

Turkin armeija on siirtänyt tänään lisää kalustoa Koillis-Syyrian kurdialueelle. Sedat Suna / EPA

LUXEMBURG Euroopan unioni tuomitsee jyrkästi Turkin sotatoimet Koillis-Syyriassa. EU:n ulkoministerit vetoavat Turkkiin, että se vetäisi joukkonsa heti pois Syyriasta. EU-maiden suurin huoli koskee pakolaisia. Päätöslauselman mukaan Turkin hyökkäys alueen kurdeja vastaan heikentää koko alueen vakautta ja turvallisuutta sekä aiheuttaa kärsimystä siviileille.

Luxemburgissa koolla olevat ulkoministerit ottivat kantaa myös Turkkiin suuntautuvaan asevientiin.

– Tämä on juridinen kysymys, eli päätetäänkö EU:n pakote[ohjelmasta] vai tehdäänkö yhteinen päätös, jossa jäsenmaat itse toimeenpanevat päätöksen ja päätettiin, että jäsenmaat itse toimeenpanevat, koska se on nopeampaa ja jäsenmailla on kaikilla omat prosessit miten asevientikysymyksistä päätetään. Kanta oli lopulta yksimielinen, ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan ulkoministereillä oli erilaisia näkemyksiä aseviennistä. Suomi teki oman päätöksensä jo viime keskiviikkona.

Jäsenmaiden kesken tehdyn päätöksen heikkous on siinä, että se ei sido juridisesti eikä vientikiellon noudattamista valvota yhtenäisesti, vaikka kaikki maat siihen ovat sitoutuneet.

– Turkin sotatoimet vaarantavat ne tulokset, joita Syyriassa on saatu ISISin vastaisessa taistelussa, EU:n ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherini sanoi.

Turkki on tänään syyttänyt kurdeja siitä, että he ovat vapauttaneet ISIS-taistelijoita alueellaan olevista vankiloista. Kurdien mukaan heillä ei ole Turkin hyökkäyksen vuoksi tarpeeksi väkeä ISIS-taistelijoiden vartiointiin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi maanantaina Bakussa, että Turkki ei vetäydy toimissaan.

Turkin kaasun koeporaukset Kyproksen lähellä lisäongelma

Ulkoministerit puhuivat myös Turkin koeporauksista itäisellä Välimerellä, Kyproksen lähellä. Kypros sanoo porausten tapahtuvat aluevesillään, minkä Turkki kiistää.

EU tukee jäsenmaataan ja päätti perustaa sanktiojärjestelmän, johon voidaan lisätä yksittäisiä henkilöitä tai yrityksiä, jos niiden katsotaan rikkovan Kyproksen alue-etuja vastaan. Listalla ei ole vielä yhtään henkilöä eikä yritystä.

Haavisto, vihr. sanoi, että varsinaisista talouspakotteista ei vielä keskusteltu vaan vaadittiin Turkkia lopettamaan poraukset ja kehoitettiin Turkkia jatkamaan neuvotteluja aluerajoista YK:n johdolla.

EU:n ja Turkin välit kovalla koetuksella

Turkki on sekä Nato-maa, että EU:n potentiaalinen jäsenmaa, jonka kanssa EU:lla on strateginen yhteistyö koskien yli neljää miljoonaa Turkissa olevaa pakolaista.

EU rahoittaa Turkin pakolaisleirejä kuudella miljardilla eurolla ensi vuoden loppuun saakka. Vastavuoroisesti Turkki valvoo Euroopan puoleista rajaansa, mikä vähentää oleellisesti laitonta maahanmuuttoa Euroopan Unionin maihin.

Aiemmin Erdoğan on uhannnut avata maan rajat pakolaisille ja päästää heidät EU:n alueelle. Turkissa on neljä miljoonaa pakolaista, joista 3,6 miljoonaa on Syyrian sodan jaloista paenneita.

EU-johtajien on määrä käsitellä Turkin hyökkäystä Syyriaan myös torstaina alkavassa huippukokouksessa.

Lähteet: AFP, STT