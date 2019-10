Kypäräradio soi superkuuntelijan korvissa yli 11 tuntia päivässä – Tiina Lietzénin pihalla on vielä lisäksi 3 matkaradiota

Metsätalousyrittäjän arjessa radiolla on iso merkitys. Se rytmittää päivän ja on ikkuna maailmaan.

Oksat rasahtelevat kenkien alla. Ulkohousujen kahina ja sateen ropina luovat oman konserttinsa.

Suomusjärveläinen Tiina Lietzén ei sitä kuitenkaan kuule. Hänen korvissaan on toisenlainen maailma. Metsurikypärän kuulokkeissa soi Yle Radio Suomi.

Radiossa parasta on, että pysyy kärryillä maailman tapahtumista.

– Metsä on omanlaisensa, hiljainen ja mieleinen ympäristö, mutta jos sitä kuuntelisi monta tuntia päivässä, niin tylsäksihän se kävisi. Radio on ikkuna maailmaan.

Metsätöissä Tiina Lietzén kuuntelee radiota metsurikypärän kuulokkeista. Johanna Manu / Yle

Lietzén työskentelee paljon yksin metsässä ja puutarhassa. Välillä kaverina pauhaa saha, mutta useimmiten radio ja sen tutut äänet.

Volume-nappulaan Lietzén tarttuu aina tietyissä tilanteissa.

– Silloin radio soi mahdollisimman lujaa, kun tulee CMX:n Ruoste tai Hurriganesin I will stay. Minulle ne ovat isoja hetkiä elämässä. Rakastan niitä lauluja.

Kappaleiden aikana ei pauhaa saha, vaan ulkona hääräävä nainen.

Radio menee kiinni vain yhdestä syystä

Radio täyttää tänä vuonna Suomessa 100 vuotta, kun radiolaki eli laki "langatonta sähköttämistä ja puhelemista varten" säädettiin vuonna 1919. Suomalaiset kuuntelevat radiota keskimäärin 2 tuntia 41 minuuttia päivässä. Viimeisin Kansallinen Radiotutkimus (siirryt toiseen palveluun) tehtiin kesällä.

Tiina Lietzén kuuntelee äänilaatikkoa paljon keskivertoa enemmän, sillä hänen korvissaan radio soi noin 11,5 tuntia päivässä.

Rutiini on päivittäin sama. Radio aukeaa puoli seitsemältä aamulla, kun YleX:n Viki ja Köpi herättelevät uuteen päivään. Sen jälkeen kanava vaihtuu Radio Suomeen ja pysyy siinä iltaan saakka.

Radiohiljaisuutta ei päiviin useimmiten mahdu, mutta on yksi asia, mikä saa Lietzénin sammuttamaan radion.

– Silloin radio menee kiinni, kun Varsinais-Suomen liiton edunvalvontapäällikö puhuu pitkään tunnin junasta. Intressimme ovat niin kaukana toisistaan.

Radio menee superkuuntelijan tunteisiin monin tavoin. Pitkään ei radiota malta pitää kiinni.

Kaapelit kulkevat kasvimaalta kasvihuoneeseen ja marjapensaiden alla, että myös ulkotöissä voi kuunnella radiota. Johanna Manu / Yle

– Meillä on kolme matkaradiota viritetty kaapeleiden avulla pitkin pihaa. Yksi on kasvihuoneessa, toinen kasvimaalla ja yksi on marjapensaiden välissä.

Virta kytketään siihen radioon, jota lähimpänä työskennellään.

– Radiokypärän joutuu uusimaan parin vuoden välein. Ne eivät kestä käytössäni kuin sen ajan, Lietzén kertoo.

Tiina Lietzénillä on useita radioita, joista kolme on ulkona. Kasvihuoneessa paprikat ja perunat kasvavat Ylen musiikin maustamina. Johanna Manu / Yle

Radio liittyy vahvasti Lietzénin lapsuuteen, jolloin hän muistaa radion olleen usein päällä. Isä oli tarkka siitä, että tuvan radiosta ei vaihdettu kanavaa.

– Ihan ensimmäiset muistot ovat Lauantain toivotuista, joita kuunnellessa isä hyräili mukana Rakastan elämää -laulua. Lapsella oli turvallinen olo.

Murrosikäisenä Ylen tarjonta oli Lietzénin mielestä melko vähäistä ja lisää kuultavaa piti hakea iltaisin särisevästä Radio Luxembourgista.

– Lauantain Nuorten sävellahjan aikaan meillä oli aina sauna. Saunalla ei ollut sähköä, joten sinne kannettiin patteriradio. Siellä soi Lautanen Guatemalan verta, kunnes isä käski sulkea toosan.

Sykähdyttävin radiohetki

Kaikkein sykähdyttävimmäksi radiohetkeksi Tiina Lietzén kertoo YleX-kanavalla toimineen Aino Töllisen viimeisen lähetyksen. Sittemmin Yle Radio Suomen vastaavaksi tuottajaksi siirtynyt Töllinen toimi YleX:llä juontajana vuosina 2008–14.

Tölliselle soitettiin Kaija Koon Tinakenkätyttö viimeisessä lähetyksessä ja se pysäytti Tiina Lietzénin kesken metsänhoidon.

– Sammutin sahan, pudotin hanskat alas, istuin kannon päälle ja itkin. Itkin Ainon lähtöä ja Tinakenkätyttöä.

Aino Töllinen herkistyy kuullessaan, miten radiohetki vuosien takaa on koskettanut kuuntelija-Lietzéniä.

– Voi apua, mikä ihana muisto! Tällaisesta kuuleminen sai ihan palan nousemaan kurkkuun ja silmäkulman kostumaan. On ihan mieletöntä, että radio herättää kuulijoissa tällaisia tunteita ja jättää ihmisiin tällaisia muistijälkiä.

Töllinen toki muistaa hetken elävästi itsekin.

– Olin jäämässä äitiyslomalle ja senkin takia oli tunteet varmaan pinnassa, mutta yhtä itkeskelyähän se oli.

Johanna Manu / Yle

Lietzénin metsässä on toki itketty muutaman muunkin juontajan lähtöä. Onneksi tilalle tulee uusia, jotka osaavat myös koskettaa kuuntelijaa.

– Kun lopettaa juontohommat, ei jätä vain työkavereita ja työyhteisöä, vaan jättää ne kuulijat, ne joiden kanssa yhdessä on parhaimmillaan kuljettu monta vuotta. Ne ihmiset, joiden kanssa, joille ja joiden takia sitä hommaa tehdään, Töllinen toteaa.

Radiolähetysten taustajoukoissa nykyään työskentelevä Töllinen toivoo, että kaikki jotka saavat juontotyötä radiossa tehdä, muistaisivat, miten etuoikeutettua ja hienoa hommaa se on.

Ilman radiota olisi tyhjä olo

Radiovastaanottimia on ripoteltu pitkin pihaa ja metsurikypärässä on radio kuulokkeissa. Mitä tapahtuisi ja miltä tuntuisi, jos radio hiljenisi pidemmäksi aikaa?

Tiina Lietzén vakavoituu ja sanoo, että hänellä olisi tyhjä olo.

– Kerran jouduin ajamaan Viitasaarelle autossa, jossa ei ollut radiota. Ratkaisin ongelman laittamalla metsurikypäräni päähän ja ajoin sitten se päässä.

Iso oranssi kypärä herätti huomiota, mutta Lietzéniä se ei hetkauttanut.

– Sain hölmistyneitä katseita, mutta radion kuuntelu on niin paljon tärkeämpää, kuin se, että jos näyttää vähän hölmöltä. Radiota pitää päästä kuuntelemaan!

Aamulla on valittuna YleX ja aamulähetyksen jälkeen se vaihtuu Yle Radio Suomeksi. Johanna Manu / Yle

Lue tämäkin:

Aikamerkki! Radio täyttää Suomessa 100 vuotta ja kuuluu yhä kaikille – kerro oma muistosi