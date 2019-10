Hallitus käynnistää sote-kokeilun kunnissa, rahaa jaossa 1000 uuden lääkärin palkkaamiseen –Jos tällä ei palkata lääkäreitä, niin millä sitten"

Hallitus haluaa varmistaa, että lääkäriin pääsee viikossa, kuten se on aiemmin luvannut.

Hallitus lopetti tiistaina hiljaiselon suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa, kun peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi rahanjaosta uusille sosiaali- ja terveyskeskuksille.

Avustuksia sote-keskusten perustamiseen voisivat hakea joulukuusta lähtien eri maakuntien kunnat ja kuntayhtymät yhdessä. Näihin peruspalveluiden parantamiseen tähtääviin hankkeisiin on tulossa tälle vaalikaudelle kaikkiaan parisataa miljoonaa euroa.

Ensi vuodella hallitus on myöntämässä sote-keskuksille kaikkiaan 70 miljoonaa euroa ja jakaantuvat maakunnille väestömäärän perusteella.

Kyse on siis siitä millä tavalla sote-valmistelu jatkuu maakunnissa ennen kuin varsinaiset sote-lait on saatu eduskuntaan ja voimaan.

– Valtionavustusasetus lähti tänään lausunnoille, lausuntoaika päättyi marraskuun alussa. Kun asetus saadaan voimaan, joulukuun alussa valtionavustushaku saadaan auki, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Pasi Pohjola.

1000 uutta lääkäriä

Hallitus on kertonut ohjelmassaan hoitotakuusta, jonka keskeisenä ideana on tarjota ihmisille hoitoonpääsy viikossa. Käytännössä hallitus on luvannut antaa rahaa tuhannen uuden lääkärin palkkaamiseen.

Nyt hallitus on lunastamassa ainakin osaa lupauksestaan.

– Nyt se on ajankohtaista, kun raha lähtee kentälle. Jos tällä ei palkata kaikkia niitä lääkäreitä, joita saadaan houkuteltua mukaan, niin millä sitten. Kyllä se tässä nyt on, ministeri Kiuru vastasi kysymykseen 1 000 lääkärin palkkaamisesta.

– Onko tässä nyt tuhat uutta lääkäriä? Kyllä se on, nykyisessä rahoituspohjassa on jo 300 lääkäriä näistä sisällä, Kiuru jatkoi.

Osassa terveyskeskuksissa ongelmana on ollut se, etteivät lääkärit ole halunneet sinne töihin. Hallituksen tavoitteena on, että 300 pitkään täyttämättömänä ollutta lääkärinvirkaa täytetään tämän hallituksen aikana.

Hallituksen tarkoituksena onkin tehdä sote-keskuksista entistä houkuttelevampia työpaikkoja. Tähän pyritään muun muassa sillä, että terveyskeskuksiin lisätään erikoissairaanhoidon palveluita ja tutkimustoimintaa.

Tutkimustoiminnalla halutaan kehittää terveyskeskuksien toimintaa ja erikoissairaanhoidon palvelut tukevat terveyskeskuslääkärien työtä, sillä he saavat talon sisältä apua potilaiden hoitoon.

Samalla tarkoituksena on hoitaa nykyistä enemmän potilaita terveyskeskuksissa, jotta ruuhkat erikoissairaanhoidossa helpottuisivat.

Sote-uudistus perustuu maakunnille

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote-uudistus kaatui viime vaalikauden lopulla ja kaatoi hallituksen mukanaan. Antti Rinteen (sd.) hallitus ilmoitti kevällä jatkavansa uudistusta 18 maakunnan pohjalla, mutta yksityisten yritysten rooli jää täydentäväksi eli pienemmäksi kuin mitä porvarihallitus ajoi.

Rinteen hallitus haluaa varmistaa, että lääkäriin pääsee viikossa, kuten poliitikot ovat luvanneet.

Hallituksen yksi keskeinen pyrkimys uudessa rahanjaossa on, että lääkäreitä palaisi yksityiseltä puolelta julkiselle. Tarkoituksena on, että potilaat saisivat peruspalvelut, eli terveys-, sosiaali- ja esimerkiksi mielenterveyspalvelut yhdeltä luukulta.

Tämän vuoden loppuun mennessä pitäisi selvitä Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun erillisratkaisun kohtalo sote-uudistuksessa sekä se, voivatko kaupungit ja kunnat toimia sote-palveluiden tuottajina. Näihin kysymyksiin ei saatane vastauksia vielä tiistaina.