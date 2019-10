Assadin armeijan mukaantulo monimutkaistaa kuviota Syyriassa – Yle seuraa rajalla Turkin hyökkäyksen etenemistä

Yksi Turkin tavoittelemista kaupungeista on legendaarinen Kobani, jossa kurdijoukot kukistivat Isisin. Illalla sekä Turkki että Syyria ilmoittivat joukkojensa saapuneen Manbijiin.

Muutama vuosi sitten täällä Turkin ja Syyrian rajalla maailma seurasi tiiviisti kun islamistijärjestö Isis yritti ottaa haltuunsa kurdikaupunki Kobanin.

Lähinnä neuvostoaikaisin kiväärein aseistetut kurditaistelijat vastustivat Isisin etenemistä viimeiseen asti. Heidän peräänantamattomuutensa vakuutti Yhdysvallat siitä, että kurdeja kannattaa tukea.

Yhdysvaltojen johtaman liittouman noin 700 ilmaiskua auttoivat kurdien YPG-joukot voittoon Isisiä vastaan. Kurdien voitosta Kobanissa tammikuussa 2015 tuli käännekohta taistelussa Isisin leviämistä vastaan Syyriassa ja Irakissa – Kobanista tuli legenda.

Kun Nato-liittolainen Yhdysvallat juhlisti voittoa, Turkille tilanne oli kaksipiippuinen. Kurdien YPG-joukkoja pidetään turkinsyntyisen kurdien PKK-järjestön organisoimina, ja Turkki oli taistellut PKK:ta vastaan jo 35 vuotta.

Nyt Turkki on päättänyt valloittaa Kobanin operaatiossa, jonka tavoitteeksi se sanoo "turvavyöhykkeen" perustamisen Pohjois-Syyriaan.

Yhdysvallat ei ole juuri puhunut YPG:n ja PKK:n välisestä kytköksestä, ja koska Turkilla ja PKK:llakin oli meneillään rauhanneuvottelut, ongelmat eivät kärjistyneet. Mutta kun rauhanneuvottelut Turkin ja PKK:n välillä romahtivat samana kesänä, järjestöstä tuli taas Turkin vihollinen numero yksi.

Turkki on Kobanin taistelujen jälkeen käynyt katutaisteluja PKK:ta vastaan Turkin kurdikaupungeissa ja kiihkeästi pommittanut Pohjois-Irakin PKK-keskusta. Ja nyt se on lanseerannut Syyrian kurdialueella operaation, joka on saanut nimekseen “Operaatio Rauhan lähde".

Keskiviikosta asti Turkilla ovat olleet vastassa vain YPG:n johtamat SDF-joukot. Ne ovat sanoneet taistelevansa viimeiseen asti, mutta silti Naton toiseksi suurimman armeijan voittoa pidetään lähes varmana.

Jos tilanne ei muutu, on vain ajan kysymys, milloin Turkki saa raivattua rajalle 30-kilometrin syvyisen ja 480-kilometrin pituisen turvavyöhykkeen.

Sadattuhannet Syyrian kurdit joutuvat pakenemaan Turkin hyökkäystä – "meillä ei ole paikkaa, minne mennä", "lapsillamme ei ole ruokaa"

Tätä kirjoittaessa Turkki käy taisteluja rajalla 200 kilometrin pituisella alueella. Turkki sanoo nyt kontrolloivansa tilannetta kahdessa rajakaupungissa, Ras al-Aynissa sekä Tal Abyadissa. Näyttää mahdottomalta, että YPG pystyisi sinnittelemään kovin kauan. Rajalta katsottuna Tal Abyad näytti maanantaina olevan kokonaan Turkin valvonnassa, kuten Turkki on ilmoittanut.

Tähän mennessä kaikki on käynyt Turkille varsin helposti. Mutta sunnuntaina tuli merkittävä uusi käänne, jonka pitäisi huolestuttaa sekä Turkkia että Yhdysvaltoja: Syyrian presidentti Bashar al-Assadin joukot saattavat astua kuvaan.

Kurdit väittivät sunnuntaina päässeensä Assadin kanssa sopimukseen Kobanin ja Manbijin kaupungin suojelemisesta Turkin hyökkäykseltä. Silti Turkin tukemien kapinallisjoukkojen ilmoitettiin jo hyökänneen Manbijiin maanantai-iltana.

Syyrian valtion media kertoi maanantai-iltana, että Syyrian joukot ovat saapuneet Manbijiin. Aiemmin maanantaina Assadin hallinnon virallinen uutistoimisto Sana kertoi Syyrian armeijan asemoituneen Tal Amriin, 40 kilometriä Ras al-Aynista kaakkoon.

Ugur Can / AOP

Yhdysvalloille Syyrian hallinnon mukaantulo tarkoittaa Syyrian kurdien liittoutumista sen suurimpien haastajien, Venäjän ja Iranin, kanssa. Ne tukevat Assadin hallintoa. Samalla Yhdysvallat on itse pelannut itsensä pois pelistä, jos Isis alkaa jälleen voimistua.

Assadin armeija siirtyikin maanantaina myös Ayn Issaan, jossa satojen Isis-vankien oli kerrottu paenneen. Tämä kasvatti epäilemättä painetta Venäjälle alkaa tukea Assadia ja ottaa koppi Isisiksen-vastaisesta sodasta – jos se enää kiihtyisi uuteen alkuun.

Turkin tämä käänne syöksee arvaamattomaan tilanteeseen. Turkki on melkein sodan alkamisesta asti tukenut Syyrian kapinallisia syöstäkseen Assadin vallasta ja taistelee tässäkin operaatiossa kentällä kapinallisten kanssa.

Kuinka paljon Turkki voisi neuvotella Assadin kumppanin Venäjän kanssa kun se on ollut alusta asti "väärällä" puolella?

Jo lähtökohtaisesti Turkki on ollut operaatiossaan melkoisen yksin: maanantaina EU tuomitsi yksimielisesti Turkin operaation, ja Natokin on arvostellut sitä alueen vakauden vaarantamisena.

Tästä huolimatta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vannoi maanantaina Turkin hyökkäävän Kobaniin suunnitellusti, samoin Manbijiin. Erdoğan väitti Venäjän suhtautuvan toimiin myötämielisesti.

Koillis-Syyria on ollut Syyrian rauhallisinta seutua sen jälkeen, kun Assadin joukot pääosin vetäytyivät sieltä sodan alussa ja alue siirtyi kurdien YPG:n haltuun.

Mutta loppujen lopuksi yhteistyö Assadin joukkojen kanssa syöksisi arvaamattomaan tilanteeseen myös kurdit itsensä. Assad ei halua kurdien itsehallintoaluetta Syyriaan ja kutsuu PKK:ta terroristijärjestöksi.

Kurdien sanontaa testataan taas: kurdeilla ei ole muita ystäviä kuin vuoret. Mutta onko Turkillakaan?