Kymmenen syytä, miksi asiakkaat ovat menettäneet uskonsa Postiin

Suomalaisten luottamus postipalveluihin on romahtanut, osoittaa Ylen postin asiakkaille tekemä kysely.

Yle kysyi lokakuun alussa suomalaisten kokemuksia postinjakelun viimeaikaisista häiriöistä ja niistä aiheutuneista haitoista.

Ylen nettisivuilla julkaistussa jutussa tehtyyn kyselyyn vastasi yhden päivän aikana 514 ihmistä. Vastauksia tuli Hangosta Inariin.

Saadun palautteen kautta hahmottuu kymmenen syytä, miksi suuri osa suomalaista on menettänyt luottamuksensa Postin palveluihin.

Vuonna 2017 voimaan astunut postilain uudistus muutti säännöksiä postin kulkunopeudesta ja jakelun tiheydestä (siirryt toiseen palveluun). Kaupungeissa ja taajamissa kirjeiden jakelu harveni kolmepäiväiseksi. Aiemmin postia jaettiin kaikkialla Suomessa viitenä päivänä viikossa.

Postin asiakkaat - sekä yksityishenkilöt, että yritykset - ovat monin paikoin huomanneet muun muassa, ettei jakelu toteudu kolmipäiväisenä. Tämä on yksi syy asiakkaiden turhautuneisuuteen, mutta syitä on muitakin.

Yle:n kysely osoittaa, että suomalaisten luottamus Postiin on murentunut seuraavista syistä.

Monet YLE:n kyselyyn vastanneet sanovat, että viiveet virallisten kirjeiden ja pakettien postijakelussa ovat aiheuttaneet heille suoranaista vahinkoa. Jouni immonen / Yle

1. Asiakkaalle aiheutuu vahinkoa, vaivaa ja tappioita jakeluongelmien vuoksi

“Trafin autoverolaskut eivät tulleet perille. Sen takia kaksi autoa meni yhtä aikaa käyttökieltoon. Ilmoitukset siitä tulivat onneksi perille.” (Varkaus)

“Asuntoyhtiön yhtiökokouksen kutsu tuli keväällä perille vasta kaksi viikkoa kokouspäivän jälkeen. Postin kulku kesti Kotkasta Kouvolaan noin 5 viikkoa.” (90 Kouvola, Valkeala)

“Kolme laskua sisältänyttä kirjettä ei heinäkuun lopulla tullut perille, mutta viivästyneiden maksujen perintäkirjeet tulivat syyskuussa. Minulle koitui siitä maksettavaksi perintäfirman kuluja ja puhelinkuluja.” (Kuopio)

"Työtarjoukset eivät tule perille."(Rovaniemi)

Postin kommentit kritiikkiin:

Postipalveluiden tuotantojohtaja Sami Reponen vastasi YLE:n kyselyssä esitettyyn kritiikkiin. Hän sanoo, etteivät postin vastaanottajat aina tiedä, minkä yrityksen jakamia myöhässä saapuneet lähetykset ovat. Postin kanssa kilpailee Suomessa nykyisin 16 muuta jakeluyritystä. Jouni immonen / Yle

– Jos Postin asiakas kokee, että jakelu on aiheutunut hänelle vahinkoa, Posti tarkastaa aina, onko varmasti kyse Postin kautta tulleesta lähetyksestä, sanoo postipalveluiden tuotantojohtaja Sami Reponen.

Hän huomattaa, että nykyisin Postilla on Suomessa 16 kilpailevaa yritystä, jotka jakavat myös kirjeitä. Reponen myöntää kuitenkin, että myös Posti tekee virheitä.

– Kun kyse on Postin virheestä, ongelma ei aina ole jakelussa. Posti tutkii aina juurisyyn, vakuuttaa Reponen.

Posti tarkistaa, onko osoite ollut oikein, onko henkilö muuttanut, onko lähetys jätetty meille oikein, onko lajittelu tehty oikein, onko kuljetus tapahtunut ajallaan ja niin edespäin.

Reposen mukaan postinjakelun poikkeustilanteissa viive rajoittuu kirjeiden kannossa yleensä 1-2 päivään.

2. Pakettien jakelu takkuaa monin tavoin

"Paketit eivät tulleet ilmoitettuna aikana. Myöhemmin sain ilmoitukset, ettei toimitus onnistunut, koska kerrostalon alaovi oli lukossa tai että vastaanottaja ei ollut paikalla. Olin molemmilla kerroilla kotona, eikä kukaan yrittänyt soittaa tai kilauttanut ovikelloani. On ikävää, jos paketti ei tule silloin kun on ottanut päivän vapaaksi kyetäkseen sen vastaanottamaan." (Oulu, Kaijonharju)

Ulkomailta lähetettyjen pakettien määrä on lisääntynyt postinjakelussa huomattavasti verkkokaupan kasvun myötä. Mikko Koski/Yle.fi

"Postissa haettavissa olevaa tavaraa on ehtinyt palautua lähettäjälle, kun saapumisilmoitukset eivät ole tulleet perille. Muistutuslaskuista on tullut lisämaksuja." (Vaasa, Gerby)

"Joudun maksamaan palautetusta tavarasta noin kolmanneksen sen hinnasta." (Lahti)

"Paketit liittyvät olennaisesti toimeentulooni ja harrastukseeni. Harmittaa kun niiden saapumista joutuu odottamaan kohtuuttoman pitkään ja tekemään salapoliisityötä paketin paikantamiseksi. Esimerkiksi tänään 2.10. sain vihdoin saapumisilmoituksen 11.8. matkaan lähteneestä paketista!" (Inkoo, Västerkulla)

Postin kommentit kritiikkiin:

– Työohjeita on laiminlyöty pahasti, jollei sellaista pakettia ole kuljetettu perille, jonka ehdoissa sanotaan, että se toimitetaan asiakkaalle, toteaa Sami Reponen.

Hän sanoo, että ulkomailta tulevien tavaralähetysten käsittelyaika on pitempi kuin kotimaan pakettien. Vaikka lähetysseurannassa olisi englanninkielinen viesti, jonka mukaan paketti on saapunut Suomeen, paketti ei välttämättä ole Postin hallussa.

Pahimmassa tapauksessa se voi olla vielä Keski-Euroopassa välivarastossa.

3. Luottamukselliset kirjeet menevät vääriin osoitteisiin

"Posti ei välitä, kenen laatikkoon kirjeet tunkee Itäisessä Helsingissä. Naapureiden lääkäreiltä saamia diagnooseja ja pankin tiliotteita saa kuka tahansa halutessaan lukea. Minua uhattiin äskettäin ulosotolla, koska Helsingin 32 euron laskua en itse ollut saanut postissa. Jaan naapureiden posteja lähes viikottain. Itse maksan koko ajan sakkoja laskuista, joita osa naapureista ei vaivaudu minulle antamaan, vaan heittää roskiin." (Helsinki, Mellunkylä)

Hannu Kukkonen on yksi YLE:n kyselyyn vastanneista. Hän sanoo, että postinjakelun ongelmat ovat jatkuneet Itä-Helsingissä jo monta vuotta. Jari Kovalainen / Yle

"Firman postilaatikkoon on tullut parhaimmillaan seitsemälle eri yritykselle osoitettua postia. Postilaatikko on asianmukaisesti merkitty ja siinä on vain yhden yrityksen nimi." (Hämeenlinna)

Postin kommentit kritiikkiin:

– Jos on tapahtunut, kuten ensimmäisessä esimerkissä sanotaan, se on todella ikävää. Kirjesalaisuus on perustuslain suojaama asia. Posti suhtautuu tähän asiaan vakavasti, vakuuttaa Sami Reponen.

Hän muistuttaa myös, että Postilla on vahingonkorvausmenettely, jossa jokainen korvaushakemus käsitellään erikseen

4. Posti jakaa asiakkailleen jaetaan avattuja ja revenneitä kirjeitä

"Tyttäreni kirje tuli kotiin avattuna ja sen sisältö puuttui täysin. Itselleni lähetettiin pankista debit/credit kortti 9.9.2019. Se kuoletettiin 25.9., koska kortti oli "hävinnyt" postin toimesta. – En luota postiin enää lainkaan." (Vantaa, Kaivoksela)

"200 euron lahjakortti katosi postissa mystisesti. Postin kanta on asiaan "ei saa lähettää rahaa tavan postina". Todella usein sattuu, että valkoinen kirjekuori on "revennyt", jollei sen sisältö selvästi näy päällepäin." (Kontiolahti, Lehmo)

Kirjeitä rikkoutuu ajoittain koneellisessa lajittelussa, kertoo postipalveluiden tuotantojohtaja Sami Reponen.

Postin kommentit kritiikkiin:

– Meille tulee tosi vähän palautetta avatuista ja revityistä kirjeistä. Tällainen saattaa johtua siitä , että kirje on mennyt väärään osoitteeseen, on avattu siellä epähuomiossa ja toimitettu sen jälkeen takaisin postille, sanoo Sami Reponen

Hän kertoo myös, että kirjeen sisällä oleva kova pieni esine voi aiheuttaa repeytymisen lajittelukoneessa. Syntyvä tukos vaurioittaa myös useita muita kirjeitä. Tällaisiin kirjeisiin Posti liittää saatteen, jossa selitetään syy repeytymiseen.

5. Tilatut lehdet saapuvat kotiin pahasti myöhässä

"Posti hoitaa meillä lehtien varhaisjakelun. Sunnuntain lehti jää jakamatta ainakin kerran kuukaudessa. Tilaukseen kuuluu myös kuukausiliite. Se on viimeisen vuoden aikana jäänyt jakamatta neljä kertaa." (Savonlinna)

"Iäkkäille vanhemmilleni tulee useita lehtiä, jotka ovat heille tärkeitä. Kyse on aikakaus- ja maakuntalehdistä (2). Asumme vanhempieni kanssa saman kadun eri puolilla. Meidän puolella posti kulkee jotenkin, mutta vanhempien puolella saattaa tulla kuusi Maaseudun tulevaisuutta samana päivänä. " (Helsinki, Pitäjänmäki)

Postilla on lehtien kustantajien kanssa tehdyt sopimukset siitä, millaisella aikataululla lehdet tulee jakaa milläkin alueella. Jouni immonen / Yle

"Posti on tullut noin kerran viikossa. Eräälle lähistöllä asuvalle tuli kerralla kolmen viikon postit." (Tampere, Iidesranta)

"En enää viitsi tilata lehtiä, kun tulevat jatkuvasti myöhässä." (Siilinjärvi)

"Jo useamman vuoden ajan liiketilaani Helsingin kantakaupungissa ei ole jaettu postia kesäisin ollenkaan. Jokavuotiset reklamaatiot Postille eivät ole muuttaneet tilannetta." (Helsinki)

Postin kommentit kritiikkiin:

–Toimintamalli, jota noudatamme jakaessamme lehdet tilaajille perustuu aina Postin ja lehden kustantajan väliseen sopimukseen, selittää Reponen.

Jos henkilö muuttaa toiselle paikkakunnalle ja haluaa tilata sinne kotipaikkkakuntansa lehden, jakelussa on pääsääntöisesti 1-2 päivän viive siihen verrattuna, milloin lehti ilmestyy vanhalla kotipaikkakunnalla.

– Joskus saamme lehtien tilaajilta kritiikkiä, kun sunnuntain lehti jaetaan vasta maanantaina, vaikka Posti on tehnyt sopimuksen juuri tämän tasoisesta palvelusta, Sami Reponen jatkaa.

6. Posti "kelluttaa" postia tietoisesti jakelukeskuksissa

Ylen kyselyyn tuli vastauksia myös postin työntekijöiltä. He kertoivat, että postia ns. kellutetaan eli myöhäistetään tarkoituksellisesti päivittäin, koska jäljellä olevien työntekijöiden työaika ei riitä millään kaiken postin käsittelyyn ja jakeluun.

Jarno Sihvonen on vastaanottotoimintojen tuotantojohtaja Helsingin Postikekuksessa. Hän sanoo, että kellutus tarkoittaa eri nopeuksilla jaettavan postin rytmittämistä niin, että asiakkaat saavat toimitukset sovitussa aikataulussa. Sihvonen vakuuttaa, ettei Posti viivytä tahallaan minkään postin jakelua. Jouni immonen / Yle

Kyselyyn vastanneet työntekijät kertovat, että heitä kannustetaan tekemään ylitöitä päivittäisen kymmenen tunnin työajan lisäksi, mikä on johtanut henkilöstön uupumisiin ja lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin. Ammattitaitoisen henkilöstön korkeat poissaoloprosentit – vastaajien mukaan jopa yli 30 prosenttia henkilöstöstä – hidastavat omalta osaltaan työskentelyä, koska osaavaa työvoimaa ei löydy valmiina mistään.

"Postinumeroalueeni taloudet saivat postinsa noin 2 kertaa viikossa Postin ilmoittaman neljän jakelupäivän sijasta. " (Tampere)

"Toistuvasti jää postia jakamatta. Niiden talouksien määrä, joihin postia ei jaeta kuin kerran tai kaksi viikossa, on järkyttävä. Jäämiä on tuhansittain joka päivä sellaisilla Postin toimipaikoilla, joissa vielä alle kuusi kuukautta sitten jakelu kattoi lähes 100 prosenttia talouksista. Toimin itse postinjakajana vielä kolme kuukautta sitten. Tiedän tarkalleen mistä kaikki johtuu." (Itä-Helsinki)

Postin kommentit kritiikkiin:

– Kelluttaminen on käsite, joka kuvaa sitä, kuinka posti rytmittää eri tuotteita jakeluun sen mukaisesti mitä eri asiakkaiden kanssa on sovittu. Käsitettä kellutus ei pitäisi käyttää julkisuudessa, koska se synnyttää väärinkäsityksiä, sanoo Sami Reponen.

Hän myöntää, että jakelutoimipaikkaan voi jäädä jakamatonta postia esimerkiksi sairastapauksien takia. Näin on käynyt ajoittain, kun Posti ei ole löytänyt tietyille alueille korvaavaa työvoimaa.

– Postilla ei ole pääkaupunkiseudulla riittävästi työntekijöitä. Tilanne ei ole normaali. Haluamme rekrytoida sinne 200 uutta vakituista jakajaa, Tampereellekin jonkin verran, Reponen tiivistää.

Esimerkiksi lomien ajaksi tehdyt väliaikaiset osoitteenmuutokset eivät välttämättä ohjaa kaikkea postia sinne, minne asiakas haluaa. Posti myöntää, että osaksi tämä voi johtua sitä, ettei koneellinen lajittelu tunnista osoitteenmuutoksia. Petteri Sopanen / Yle

7. Posti laskuttaa lisäpalveluista, jotka eivät toimi

"Kesällä mökille käännetty posti tuli perille tosi harvoin. Pankin lähettämä Visa-kortti katosi kokonaan. Olimme maksaneet lähes satasen postin kääntämisestä." (Helsinki, Lauttasaari)

"Iäkäs äitini joutui pitkälle kuntoutusjaksolle. Teimme siksi Postin kanssa kaksi kertaa sopimuksen postin edelleenlähettämisestä minun osoitteeseeni. Joitakin kirjeitä Posti sai käännettyä, mutta suurimman osan se kantoi yhä äitini kotiin toiseen kaupunkiin." (Espoo)

Postin kommentit kritiikkiin:

– Postille ilmoitettu jakelun keskeytys tai määräaikainen osoitteenmuutos koskee vain Postin jakamia lähetyksiä. Jos lähetyksen jakelun hoitaa joku muu yritys, se ei voi tietää tehdystä osoitteenmutoksesta. Siksi tuo Postin kanssa kilpaileva firma jakaa postin alkuperäiseen osoitteeseen myös osoitteenmuutoksen voimassaoloaikana, selittää Sami Reponen.

Reponen muistuttaa, että Suomessa on nykyisin Postin lisäksi 16 muuta yritystä, jotka jakavat kirjeitä, lehtiä ja mainoksia ympäri maan.

– Postin kirjelajittelukoneet eivät tunnista määräaikaista osoitteenmuutosta. Etsimme ratkaisua tähän ongelmaan, hän lisää.

Posti lajittelee yhä suuremman osan jaettavasta postista koneellisesti. Lajittelu on tarkoitus automatisoida kokonaan, koska sähköisen viestinvälityksen jatkuva lisääntyminen kaventaa Postin tuloja noin 70 miljoonalla eurolla joka vuosi. Mikko Koski/Yle.fi

8. Posti pyrkii laskuttamaan asiakasta myös omista virheistään ja ongelmien setvimisestä

"Tilasin kevättalvella kananmunia ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta. Osoitteeksi merkitsin virallisen ruotsinkielisen osoitteemme. Tästä lähetyksestä ei koskaan tullut mitään ilmoitusta, ei edes Omapostiin (verkkopalvelu), jossa minulla on tili. Kesällä tuli Postilta viesti, että se haluaa 10 euroa säilytyksestä ja paketin saa noutaa Tuusulasta. En hakenut pilaantuneita munia, enkä maksanut 10 euroa lisää." (Helsinki, Marjaniemi)

"Ystäväni yritti tehdä osoitteenmuutosilmoitusta Postin nettisivuilla. Järjestelmässä oli häiriö. Posti ohjasi sivuillaan asiakastaan soittamaan maksulliseen palveluun, jossa puhelun hinta oli 1 euro 84 senttiä minuutilta plus paikallispuhelumaksu." (Itä-Helsinki)

Postin kommentit kritiikkiin:

– Kananmunien kuljetusta koskevaa yksityistapausta en pysty kommentoimaan. Toinenkin esimerkki on sellainen, ettei osaamiseni yllä siihen. Se pitää selvittää jälkikäteen, toteaa Sami Reponen.

9.Sairauksien hoito vaikeutuu postinjakelun ongelmien vuoksi

Sairaanhoitoon liittyvien kirjeiden määrä vähenee nopeasti postinjakelussa. Terveyspalveluiden tuottajat tarjoavat asiakkailleen monissa yhteyksissä mahdollisuutta siirtyä sähköisten palveluiden käyttöön. Jouni immonen / Yle

"Posti ei tuonut kutsua sairaalaan, jossa minulle piti tehdä sydämen rytminsiirto. Toimenpide siirtyi viikoilla. "(Helsinki)

"Asiakirjoja ja myös kutsuja tutkimuksiin katoaa postissa. Tämä on käynyt ilmi, kun puhelimeen on tullut tekstiviestillä muistutuksia vastaanottoajoista. Elokuussa menin tyttäreni kanssa kaksipäiväiselle sairaalakäynnille Helsinkiin. Paikan päällä kävi ilmi, että kolmannellekin päivälle oli varattu tutkimusaika. Lääkäri ihmetteli, eikö postitse lähetetty kutsu ollut tullut perille. " (Mikkeli)

Postin kommentit kritiikkiin:

Sami Reponen kertoo Postin selvittäneen alkuvuodesta sairaalakirjeiden kulkua yhdessä asiakkaiden kanssa, ja korjanneen monia asioita.

– Teimme tuolloin myös tärkeän havainnon. Kun kuluttaja-asiakkaat olivat päättäneet millaisessa muodossa he haluavat vastaanottaa sairaalan viestit, moni heistä oli ilmoittanut haluavansa lähetykset pelkästään sähköisinä. Monet eivät olleet kuitenkaan alkaneet käyttää sähköistä palvelua, vaan odottivat yhä sairaalan kirjeitä, hän sanoo.

Kirjesalaisuus on perustuslailla taattu asia. Posti suhtautuu kirjesalaisuuden varjelemiseen äärimmäisen vakavasti, sanoo postipalveluiden tuotantojohtaja Smo reponen Posti OY:stä.

10. Posti rikkoo palvelulupauksiaan

"Meidän alueellamme posti ei jaa asiakkaille ollenkaan isokokoisia kirjeitä, jotka mahtuisivat postiluukusta. Posti itse ilmoittaa, että kirjeen kokoinen XXS-paketti jaetaan postiluukusta." (Helsinki, Pikku Huopalahti)

"Kirjeiden perillemeno kestää 3–14 vuorokautta. Tästä on haittaa työssäni viranomaisena. Asioiden käsittelyajat pitenevät, kun postin kulkuun laissa varattu 7 vuorokautta ei tosiasiassa riitä. Jotkut kirjeet on kuitenkin pakko lähettää paperilla, jotta toimii lainmukaisesti. "(Lahti)

"Laskuni matka Orivedeltä Helsinkiin kesti 22 päivää." (Orivesi)

"Paketti- ja virkamiesposti pitää noutaa 15 kilometrin päästä Nurmijärveltä, vaikka 8 kilometrin päässä sijaitseva Klaukkala on liikekeskus, jossa kaikki muut palvelumme ovat. Vähän päästä pitää tehdä 30 kilometrin edestakainen matka yksinomaan kirjattujen kirjeiden ja pakettien noutamisen vuoksi. – Laki sanoo että postipalvelut tulee löytyä enintään niin kaukaa kuin missä muutkin päivittäispalvelut ovat."(Nurmijärvi, Perttula)

"Yritykseni joutuu sijaintinsa vuoksi käyttämään Postin palveluja. Käytännössä yksinomaan pikakirjeitä. Ne ovat arvopostia, jotka kuuluu jakaa vastaanottajalle seuraavana arkipäivänä.

Koko kesän olen viikoittain selvittänyt, missä kirjeet ovat, miksi asiakkaat eivät ole saaneet lähetyksiämme ja missä meille tulevat lähetykset seilaavat. Nekin ovat pikakirjeitä. " (Pohjois-Karjala)

Yle:n kyselyyn vastasi useita Postin jakelussa työskenteleviä ihmisiä. He kuvasivat jakelun ongelmien olevan jatkuvia. Yle/Rolf Granqvist

Myös jakajat kertoivat vastauksissaan viivytyksistä.

"Sairaaloiden ja laboratoriokeskuksen kirjeet, jaetaan talouksiin käytännössä noin kaksi kertaa viikossa. Laki vaatisi jakamaan nämä lähetykset päivittäin." (Tampere)

"Olen ollut Postin työntekijä jo monta vuotta. Tavoiteaika puutteellisen tai virheellisen osoitteen selvittämiseen on kolme työpäivää sen saapumisesta toimipaikkaan. Osoiteselvitys voi kuitenkin kestää jopa kolme viikkoa, koska sitä tekemään ei ole tarpeeksi työvoimaa." (Kaakkois-Suomi)

Postin kommentit kritiikkiin:

– Kirjeiden kokoerottelussa on voinut tapahtua sellainen poikkeama, että luukkuun mahtuva kirje on ohjautunut vahingossa sinne palvelupisteeseen. Tämä on täysin käsin lajitelua tavaraa. Siinä voi olla kyse inhimillisestä virheestä, arvioi Reponen.

Reponen muistuttaa myös, että Postilla ei ole edes pikakirjeen osalta palvelulupausta, jonka mukaan lähetys menisi perille yön yli koko Suomessa.

– Postin palvelualuerekisteristä postin nettisivuilta saa tiedon siitä, mistä minne voi lähettää kirjeen yön yli, ja mistä minne lähetys kestääkin kaksi päivää, neuvoo postipalveluiden tuotantojohtaja Sami Reponen.