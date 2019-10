Kohua herättänyt ampumatapaus Texasissa: Mustan naisen tämän kotona ampunut poliisi sai murhasyytteen

Ampumatapaus Fort Worthissa Texasissa on jälleen nostanut poliisin voimankäytön otsikoihin, kun valkoinen poliisimies ampui mustan naisen tämän kotona. Lähes kaksi kolmannesta kaupungin poliiseista on valkoisia. Poliisiautoja Fort Worthissa marraskuussa 2013.

Ampumatapaus Fort Worthissa Texasissa on jälleen nostanut poliisin voimankäytön otsikoihin, kun valkoinen poliisimies ampui mustan naisen tämän kotona. Lähes kaksi kolmannesta kaupungin poliiseista on valkoisia. Poliisiautoja Fort Worthissa marraskuussa 2013. AOP

Texasissa Fort Worthin kaupungissa mustan naisen ampunut valkoinen poliisimies on asetettu syytteeseen murhasta ja vangittu.

Ampumatapaus sattui varhain lauantaina.

Huolestunut naapuri oli ilmoittanut poliisille, että talon ovi on auki. Paikalle toisen poliisin kanssa saapunut 34-vuotias poliisi Aaron Dean ampui 28-vuotiaan Atatiana Jeffersonin ikkunan läpi.

Jefferson oli huolehtimassa 8-vuotiaasta veljenpojastaan kotonaan. Perheen asianajajan mukaan Jefferson oli pelaamassa videopelejä pojan kanssa, kun poliisi ampui hänet.

Poliisin otteet mustaa väestönosaa kohtaan ovat viime vuosina nostattaneet jännitteitä ja protesteja Yhdysvalloissa.

Myös Fort Worthissa on nähty mielenilmauksia ampumisen takia, ja protesti katkaisi hetkeksi liikenteen Interstate 35 -valtatiellä.

Fort Worthin 900 000 asukkaasta 40 prosenttia on valkoisia, 35 prosenttia latinalaisamerikkalaisia ja 19 prosenttia mustia. Poliiseista sen sijaan lähes kaksi kolmasosaa on valkoisia, yli 20 prosenttia latinalaisamerikkalaisia ja noin 10 prosenttia mustia.

Laukaus läpi makuuhuoneen ikkunan

Tapaus tallentui poliisin bodycamin eli vartalokameran videolle.

Videolla näkyy, että saavuttuaan paikalle poliisit eivät koputa ovelle vaan kiertävät taskulamppujen kanssa talon aidatulle takapihalle.

Kun Dean katsoo makuuhuoneen ikkunasta, hän huutaa yhtäkkiä: – Nosta kätesi, näytä minulle kätesi!

Sitten hän ampuu melkein välittömästi. Tallenteella ei missään vaiheessa kuulu, että Dean olisi ilmoittanut olevansa poliisi.

Fort Worthin virkaatekevä poliisipäällikkö Edwin Kraus sanoi, että murhasta epäilty poliisi olisi erotettu, ellei tämä olisi eronnut itse.

– Kukaan, joka on katsonut tämän videon, ei voi sanoa, ettei tämä poliisi olisi toiminut sopimattomasti, Kraus sanoi.

Fort Worth sijaitsee 50 kilometriä länteen Dallasista, jossa tapahtui viime vuonna toinen paljon huomiota saanut väkivallanteko, kun dallasilainen poliisinainen ampui mustan naapurinsa tämän kotona. Hän kertoi luulleensa olevansa omassa asunnossaan.

Nainen sai tässä kuussa 10 vuoden vankeustuomion.

Asekuvan julkaisua arvosteltiin

Viikonloppuna poliisi julkaisi kuvan aseesta Jeffersonin makuuhuoneessa. Se herätti arvostelua, että poliisi yrittää vierittää syyn tapauksesta uhrin niskoille.

Poliisipäällikkö Kraus pahoitteli kuvan julkaisemista. Hän sanoi, ettei tiennyt, oliko Atatiana Jeffersonilla ase kädessään, kun poliisi ampui hänet.

– Me olemme talonomistajia Texasissa. Jos uskomme, että talon ulkopuolella on joku, jonka ei pidä olla siellä, ja meillä on tuliase käsillä, useimmat meistä toimisivat samoin, Kraus sanoi.

Fort Worthin pormestari Betsy Price sanoi asetta merkityksettömäksi.

– Atatiana oli kotonaan, huolehtimassa 8-vuotiaasta veljenpojastaan. Hän oli uhri, Price sanoi.

Texasissa laki antaa ihmisille laajat oikeudet puolustautua kotonaan.

Lähteet: AP, Reuters