Turun Arkea ja JHL etsivät nyt yhdessä säästöjä – Turkuun tulossa paikallisesti sovittu työehtosopimus tuhannelle työntekijälle

Turun kaupungin omistama Arkea ja julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat aloittaneet neuvottelut työehtosopimuksen paikalliseen sopimiseen liittyen.

Osapuolet palasivat neuvottelupöytään maanantaina. Neuvotteluja on määrä jatkaa ensi viikon tiistaina. Neuvotteluissa on mukana myös Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty.

Arkea ei tässä vaiheessa halua kommentoida Ylelle neuvotteluja. JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kertoo, että tilanne on vaikea.

– Tilanne on todella vaikea, kun lähdemme yhdessä säästötoimenpiteitä tarkastelemaan. Enempää yksityiskohdista ei vielä pysty sanomaan, mutta meillä on viikko aikaa katsoa työnantajan antamia asioita, jotka ovat neuvottelupöydässä.

Kiista alkoi kun Arkea ilmoitti haluavansa vaihtaa työntekijöiden työehtosopimuksen halvempaan. Arkea perustelee päätöstään työpaikkojen säilyttämisellä, JHL:n mukaan mukaan kyse on merkittävistä palkanalennuksista ja etujen heikennyksistä.

Niemi-Laine painottaa, että tärkeintä neuvotteluissa on nyt se, että työehtosopimusta ei yksipuolisesti vaihdeta.

– Meidän pahin ajatus on ollut, että nykyiset työehtosopimukset dumpataan ikuiseksi ajoiksi ja korvataan muilla. Jos me nyt päästään siihen, että meillä on määräaikainen Avain-TES jonkun verran heikennettynä versiona ja saadaan kahden vuoden päästä Arkean tilanne muuttumaan, niin tilanne on toinen, kuin se, että työnantaja sanelee ja dumppaa sopimukset oikein huolella.

