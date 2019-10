Maailman suurimman hapankorpputehtaan työntekijät protestoivat uutta työaikamallia Kotkassa – tekemättä jäävät neljän vuorokauden näkkileivät ja hapankorput

150 työntekijää on marssinut ulos näkkileipä- ja hapankorpputehtaalta Kotkassa.

Elintarvikeyritys Lantmännen Cerealian työntekijät aloittivat työnseisauksen maanantaina iltakymmeneltä, kun yövuoron työntekijät eivät enää saapuneet töihin. Työntekijät palaavat töihin perjantaiaamuna. Tehdas on kiinni 3,5 vuorokautta.

Ulosmarssillaan tehtaan työntekijät protestoivat työaikamallin muutosta vastaan.

– Kun työntekijät osoittavat mieltä näin kovalla tavalla, se kertoo karua kieltä siitä, miten huonosti ihmiset täällä voivat ja kuinka kyllästyneitä he ovat työnantajan sanelupolitiikkaan, Lantmännenin Kotkan tehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Kim Palola sanoo.

Kotkassa sijaitseva tehdas on maailman suurin hapankorppujen valmistaja. Noin puolet tehtaan näkkileipä- ja hapankorpputuotannosta jää Suomeen ja puolet viedään ulkomaille.

– Näkkileipä ei kaupoista tämän vuoksi lopu, koska se on tuote, jota pystyy hyvin varastoimaan. Menetämme kuitenkin käytännössä neljän vuorokauden tuotannon, mikä totta kai on merkittävä tappio, tehtaanjohtaja Mikko Savinko sanoo.

Lantmännenin näkkileipien ja hapankorppujen tuotanto Kotkassa seisoo yli kolmen vuorokauden ajan työntekijöiden työnseisauksen takia. Pyry Sarkiola / Yle

Sunnuntaisin linjastot seisovat

Ulosmarssillaan tehtaan työntekijät protestoivat työaikamallin muutosta vastaan.

Työnantaja on ilmoittanut työntekijöille muuttavansa työaikamallia siten, että esimerkiksi sunnuntaisin tehtävä työ vähenee. Suunnitelmana on, että tehtaalla siirryttäisiin keskeytymättömästä kolmivuorotyöstä keskeytyvään kolmivuorotyöhön.

– Käytännössä sunnuntaisin ei enää olisi tuotantoa, Savinko sanoo.

Hänen mukaansa tehtaan tuotannon painopiste on muuttumassa siten, ettei tuotantolinjojen tarvitse enää pyöriä seitsemänä päivänä viikossa. Sen sijaan aikaisempaa useampaa linjaa ajettaisiin samanaikaisesti.

– Nykyiset resurssit eivät riitä viiteen vuoroon, joten nyt olisimme purkamassa yhden vuoron ja siirtämässä työntekijöitä vahvistamaan muita vuoroja. Olemme lisäksi rekrytoineet lisää työntekijöitä mutta koulutus osaamistason nostamiseksi on kesken niin uusien, kuin entisten työtekijöiden osalta, Savinko sanoo.

Suurin osa työntekijöistä tekisi jatkossa keskeytyvää kolmivuorotyötä kuutena päivänä viikossa. Lisäksi vain pieni osa työntekijöistä tekisi kaksivuorotyötä viikon jokaisena päivänä.

Yrityksessä on käynnissä yt-neuvottelut. Neuvotteluissa ei ole tarkoitus vähentää tai lomauttaa työntekijöitä. Neuvottelut ovat keskittyneet työtapojen uudistamiseen. Savingon mukaan kaikille on annettu mahdollisuus tulla neuvotteluissa kuulluksi ja niin tehdään myös jatkossa.

Näkkileipä- ja hapankorpputehdas Kotkassa siirtyi Lantmännenin omistukseen nelisen vuotta sitten. Entinen omistaja Vaasan Oy valmistaa edelleen tehtaan naapurissa tuoreleipiään. Pyry Sarkiola / Yle

Palkat pienenevät

Työnantaja kertoi työntekijöille työaikamallin muutoksista maanantaina. Työnseisauksesta päätettiin työntekijöiden kesken heti iltapäivällä.

– Katkeava kolmivuorotyö muuttaa työaikoja huonommaksi ja epäinhimillisemmäksi työntekijälle sekä laskee merkittävästi palkkaa. Emme voi hyväksyä sellaista, työntekijöitä edustava pääluottamusmies Kim Palola sanoo.

Palkkoja pienentää muun muassa se, ettei isolle osalle työntekijöistä tulisi enää sunnuntailisiä.

– Olemme tarjoutuneet maksamaan tähän loppuvuodelle niin sanottua sopeutumisbonusta. Lisäksi tulemme tarvitsemaan lisää osaamista tehtaan eri osissa, tällaisia moniosaajia, ja olemme hyvin halukkaita maksamaan siitä osaamisesta, Savinko sanoo.

Työnantaja lupaa, että keskustelua tilanteesta jatketaan työntekijöiden kanssa perjantaina, kun työnseisaus päättyy.

– Olen toki pettynyt. Minulla on kuitenkin ollut tunne, että molemmat osapuolet ymmärtävät sen hyvin, että meidän on muututtava, jotta me pärjäämme, Savinko sanoo.

Savinko painottaa, että nyt tehty ilmoitus työaikamallin muuttamisesta on työehtosopimuksen mukainen, josta työnantaja ei voi poiketa.

Kotkan tehdas siirtyi Lantmännenin omistukseen vuonna 2015. Tehtaalla valmistetaan muun muassa Koulunäkki- ja Pieni pyöreä näkkileipää sekä hapankorppuja, joita viedään myös ulkomaille Finn Crisp -nimisenä tuotteena.