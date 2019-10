Turkki kävi ostoksilla Suomessa ennen hyökkäystä Syyriaan: armeijan rahasto hankki Suomen suurimpiin kuuluvan puolustustarvikkeiden viejän

Turkin armeijaa lähellä oleva rahasto osti Suomen tärkeimpiin puolustustarvikkeiden viejiin kuuluvan yrityksen alkuvuodesta.

Turkkilainen OYAK-eläkerahasto osti 70 prosenttia raahelaisesta Miilux Oy:stä. Työ- ja elinkeinoministeriö antoi kaupalle hyväksynnän helmikuussa ja virallisesti kauppa toteutui 8. huhtikuuta.

Viime vuosina nopeasti kasvanut Miilux valmistaa muun muassa suojausterästä. Turkissa suomalaista suojausterästä on tarvittu esimerkiksi panssariajoneuvojen vahvistamiseen.

– Sitä voidaan lyödä linja-auton kylkeen, ambulanssin kylkeen tai miehistönkuljetusajoneuvon kylkeen. Se suojaa, että luoti ei mene läpi. Sitä ei voida käyttää aseisiin tai ammuksiin, kuvaa Miilux Oy:n toimitusjohtaja Pekka Miilukangas.

OYAK on puolestaan eläkerahasto, jonka jäseniä ovat Turkin armeijan upseerit, aliupseerit ja virkamiehet. Oikeudelliselta luonteeltaan se muistuttaa holding-yhtiötä.

Yrityksellä on kerrottu olevan siteet maan itsevaltaiseen hallitukseen: The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) hallituksessa on istunut entinen kenraali ja vuosikokouksessa on vieraillut puolustusministeri.

Miilukankaan mukaan suomalaisyhtiön osaaminen suojausteräksessä ja OYAKin armeijatausta eivät liity toisiinsa, vaikka "joku voisi niin ajatella". Hän lisää, että rahaston omistuksessa on noin 90 yritystä ympäri maailman.

Ministeriö tiesi suhteista Turkin hallitukseen

Yrityskauppa ei herättänyt toteutuessaan kovin suurta huomiota. Puolustusministeriö, pääesikunta, ulkoministeriö, sisäministeriö, valtiovarainministeriö ja Huoltovarmuuskeskus puolsivat päätöstä. Hyväksynnän allekirjoitti elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Kun kotimainen puolustusteollisuuden yritys myydään ulkomaille, kauppa vaatii valtion hyväksynnän. Miiluxin tapauksessa selvitettiin, voiko kaupasta olla haittaa esimerkiksi maanpuolustukselle. Turkkilaisyrityksen siteet Erdoganin hallintoon olivat tiedossa.

– Suurimmaksi osaksi yrityskauppoja katsotaan kansallisesta näkökulmasta, mutta totta kai selvitämme aina, millainen toimija uusi omistaja on ja kuka siellä käyttää todellista valtaa, erityisasiantuntija Lasse Puroma työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Turkin hyökkäyksen jälkeen kauppa näyttäytyy joka tapauksessa erilaisessa valossa, vaikka näillä kahdella asialla ei suoraa yhteyttä olekaan. Se on yksi merkki suomalaisen puolustusteollisuuden ja nyt sotaa käyvän Turkin tiiviistä ja monisyisistä suhteista.

BMC:n panssariautot partioivat lähellä Syyrian rajaa maaliskuussa. AOP

Turkki oli viime vuonna myönnettyjen vientilupien arvolla mitattuna Suomen tärkein kumppani puolustustarvikkeiden viennissä. Ykköstuote on suojausteräs, jonka tärkein viejä Suomesta Turkkiin Miilux on.

Miiluxilla on vielä voimassa yhteensä kuusi vientilupaa Turkkiin. Asiakkaita ovat panssaroituja ajoneuvoja valmistavat BMC, Otokar, Nurol ja Katmerciler sekä sirpalesuojia valmistava Roketsan.

"Mutta sitähän se elämä on"

Hallitus on linjannut, että Suomi ei vie aseita sotaa käyvään maahan. Uusia puolustustarvikkeiden vientilupia ei myönnetä ja puolustusministeriö selvittää myös tähän asti myönnettyjen lupien perumista.

Pekka Miilukankaan mielestä hallituksen linjaus uusien lupien suhteen on täysin oikea. Mutta jos nykyisetkin luvat jäädytetään, se tuntuisi Raahessa.

– Se tarkoittaisi miljoonien eurojen liikevaihdon menettämistä ja lukuisien työpaikkojen häviämistä. Mutta sitähän se elämä on.

Mehän tehdään Suomessa sotateollisuuteen koko ajan kampetta ja toivotaan, että niitä ei ikinä tarvitsisi käyttää sotaan. Pekka Miilukangas

Suomesta vietiin viime vuonna puolustustarvikkeita maailmalle yli 128 miljoonan euron edestä. Teollisuus tuo leivän pöytään esimerkiksi isolle joukolle Raahen seudun metallityöläisiä.

– Tämä on vaikea asia. Mehän tehdään Suomessa sotateollisuuteen koko ajan kampetta ja toivotaan, että niitä ei ikinä tarvitsisi käyttää sotaan, Miilukangas sanoo.

Suomalaisilla yrityksillä on voimassa yhteensä 21 vientilupaa puolustustarvikkeille Turkkiin. Pelkästään viime vuonna lupia myönnettiin 40 miljoonan euron edestä. Kaikki luvat eivät kuitenkaan johda toteutuneeseen vientiin.

Hallitus on ollut Turkin suhteen varpaillaan jo ennen hyökkäystä. Maanantaina Yle kertoi, että puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) oli syyskuussa kieltänyt Nammo Lapua Oy:tä viemästä Turkkiin tarkka-ammuntaan soveltuvia patruunoita.

Työmatkalla Libanonissa oleva Kaikkonen ei ehtinyt kommentoida Ylelle Miiluxin yrityskauppaa.

Erikoinen rahasto jauhaa vaurautta jäsenilleen

Miilux ei ole ainoa metalliyritys, jonka OYAK on hankkinut. Elokuussa uutisoitiin, että se neuvottelee brittiläisen teräsyhtiö British Steelin ostamisesta.

Rahastoa on pidetty perinteisen brittiyrityksen pelastajana, mutta keskusteluun nousi myös sen kyseenalainen menneisyys syytöksineen korruptiosta ja työntekijöiden oikeuksien polkemisesta omistamassaan yhtiössä (siirryt toiseen palveluun).

Suomalaisittain voi kuulostaa oudolta, että armeijaan linkittyvä yhtiö harrastaa yritysostoja maailmalla laajassa skaalassa. Turkissa toiminnalla on kuitenkin vuosikymmenien perinteet.

Maansa suurimpiin yhtiöihin kuuluva OYAK on hankkinut teollisuus- ja rahoituslaitoksia ympäri Eurooppaa (sivu 10) (siirryt toiseen palveluun). Samalla se on tuonut vaurautta rahaston jäsenille.

Itsenäisen turkkilaisen ajatushautomon TESEVin raportissa arvioidaan, että sotilaallisen toimijan laajentuminen oman ydintoimintansa ulkopuolelle on ongelmallista demokratian kannalta (sivu 13) (siirryt toiseen palveluun).

"On viisaampi lyödä hynttyyt yhteen"

Yrityskaupan jälkeen Miilux on rakentanut uuden tuotantolaitokseen Turkin Manisaan. Tuotantolaitos tulee uuden tytäryhtiön, Miilux Turkeyn omistukseen.

– Miilux selvitti aiemmin tuotannon aloittamista Turkissa. Sitten törmäsimme OYAKiin, joka teki vastaavanlaista selvitystä. Totesimme, että on viisaampi lyödä hynttyyt yhteen, Pekka Miilukangas sanoo.

Samalla kun OYAK osti raahelaisen perheyrityksen enemmistön, se nimitti hallitukseen puheenjohtajan sekä kaksi muuta jäsentä. Miilukangas jatkoi toimitusjohtajana.

Suojausteräksen lisäksi Miilux valmistaa monipuolisesti erilaisia terästuotteita. Yhtiö on kasvattanut viime vuosina liikevaihtoaan nopeasti ja tehnyt myös voittoa kunnioitettavalla prosentilla. Se työllisti viime vuoden lopussa 88 ihmistä.