Michelle Creuss odotti 5 kuukautta työlupaa Suomeen, eikä kukaan hänen työkavereistaan uskonut siihen – nyt hän on luksushotellin päällikkö Lapissa

Lapissa talven matkailusesonki painaa päälle ja satakunta kokin paikkaa on yhä täyttämättä. Henkilöstöpalveluyritys VMP yrittää lassota sesonkityöntekijöitä matkailuyrityksiin eri puolille Lappia.

Venäjältä ja Ukrainasta kilahtaa kyllä työhakemuksia sähköpostiin harva se päivä. Joukossa olisi yrittäjä Esa Auerin todistuksen mukaan monia kelpo työntekijöitä.

– Valitettavasti pitää vastata, että meillä on prosessit niin pitkiä, että emme pysty työllistämään.

Auer puhuu työlupaprosessista, jota ilman EU:n ulkopuolella asuva ei pääse Suomeen töihin. Luvan käsittelyyn osallistuu ulkoministeriön alainen edustusto, työ- ja elinkeinoministeriön alainen TE-toimisto ja sisäministeriön alainen Maahanmuuttovirasto.

Työluvan nytkähtely byrokratian rattaissa kesti lokakuun alussa keskimäärin neljä kuukautta, joissain tapauksissa kauemmin.

– Tämä on ihan kestämätön tilanne. Ei kukaan pysty puolta vuotta odottamaan, eivät yritykset eivätkä työntekijät, VMP:n Rovaniemen toimistoa johtava Auer sanoo.

Talvisessa Lapissa on huutava pula kokeista. Kuvassa kokkiopiskelijoita. Laura Valta / Yle

Lupakäsittelijöiden määrä paikoin tuplaantuu

Hallitus lupaa nyt nopeuttaa työlupaprosessia ja tavoitella peräti kuukauden käsittelyaikaa. TE-toimistoihin ympäri maata palkataan 20 uutta vakituista työntekijää. Viisi heistä tulee Ouluun, jossa kaikki Pohjois-Suomen työluvat käsitellään. Tällä hetkellä työlupia hoitaa Oulussa viisi vakituista ja neljä määräaikaista virkailijaa.

Lupakäsittelyä aiotaan vauhdittaa myös automatisoimalla joitain käsittelyvaiheita heti kun rahaa riittää tarvittaviin tietojärjestelmiin.

TEM:in hallitusneuvos Olli Soraisen mukaan osittainen automatisointi sekä palkkaus ovat kuitenkin hienosäätöä verrattuna siihen ajanhukkaan, joka syntyy alkuvaiheessa. Hakemuksia tulee paljon Kaakkois-Aasiasta ja entisen Neuvostoliiton alueelta.

– Osoitetietojärjestelmä ei ole sellainen kuin Suomessa eikä ihmisillä ole välttämättä kännyköitä. Ei siellä ihmisen tavoittaminen ole niin helppoa kuin se Suomessa on, Sorainen toteaa.

Työluvan hakijaa tavoitellaan, jotta saadaan sovittua haastattelusta edustustosta. Usein perätään myös lisätietoja.

– On arvioitu että hakemuksista kaksi kolmasosaa on niin puutteellisia, että ne eivät ole käsittelykelpoisia. Tarvittavien liitteiden ja lisätietojen kalasteluun kuluu usein viikkokausia aikaa, Sorainen tietää.

"Onneksi Michelle suostui odottamaan"

Eteläafrikkalainen Michelle Creuss on tuoreen työluvan haltija. Hän on vieläkin hämillään siitä, että yli viisi kuukautta kestänyt ruljanssi päättyi onnellisesti. Työkaverit Kapkaupungissa pitivät työluvan saantia EU-maahan liki mahdottomana.

– He sanoivat, että emme ikinä uskoneet että saat työluvan, koska se on niin vaikeaa. Olen itsekin yllättynyt mutta onnellinen.

Viiden tähden hotelleissa kannuksensa ansainnut hotelliammattilainen on nyt palkitun rovaniemeläisen luksushotellin asiakaspalvelupäällikkö. Creuss vieraili alkuvuodesta Arctic Treehouse -hotellissa, josta viehättyi niin paljon, että alkoi harkita työpaikan vaihtoa.

Hotellin omistaja Ilkka Länkinen olisi ilomielin palkannut Creussin heti, mutta niin yksinkertaista rekrytointi ei ole.

– Meidän piti ensiksi hakea sitä paikkaan työntekijää Suomessa. Sitten todentaa viranomaisille, että emme ole löytäneet yhtä pätevää, kyvykästä tai halullista ihmistä kuin tämä meidän haluamamme henkilö olisi, Länkinen kertoo.

Koska Creuss ei ole EU-kansalainen, hänen kohdallaan tehtiin saatavuusharkinta, eli selvitettiin löytyisikö EU:n sisältä tehtävään sopivaa henkilöä.

Yrittäjä hermostui kuukausia kestäneeseen lupakäsittelyyn

Työlupaprosessi eteni askel askeleelta, mutta yrittäjän kannalta toivottoman hitaasti.

– Viiden kuukauden jälkeen ajattelimme, että nyt täytyisi ihminen saada tänne aikuisten oikeasti töihin. Kysyimme, että miksi tämä prosessi kestää. Vastaus Maahanmuuttovirastosta oli se, että tilanne on ruuhkautunut, koska meillä on näitä marjanpoimijoita, Länkinen sanoo.

Thaimaalaisten marjanpoimijoiden kausityöluvat työllistävät lupaviranomaisia kesäaikaan. Thaimaalainen riisinviljelijä Samai Lekan on Lapin vakiokävijä. Pia Tuukkanen / Yle

Länkinen aikookin ensi kerralla kokeilla etenemistä erityisasiantuntijahaun kautta. Hän toivoo, että viranomainen pitää asiakaspalvelupäällikköä erityisasiantuntijana, jonka työluvan pitäisi ainakin periaatteessa järjestyä nopeammin.

– Onneksi Michelle suostui odottamaan, mutta olen kuullut myös tapauksista, joissa osaajat eivät enää jaksa odottaa tätä prosessia eivätkä tule Suomeen.

Sveitsiä suosikkimaanaan pitävä Michelle Creuss halusi tulla nimenomaan pohjoisen viileyteen.

– Täällä on turvallista, rauhallista ja rentoa, Creuss kehuu ja lisää pyöräilevänsä töihin Rovaniemen Syväsenvaaraan päivittäin.

Hallitus pitää kiinni saatavuusharkinnasta

Saatavuusharkinnasta hallitus ei aio luopua, vaikka monet taloustieteilijät pitäisivät sitä järkevänä. Myös Elinkeinoelämän Keskusliitto lopettaisi saatavuusharkinnan.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi tyrmää puheet siitä, että ilman saatavuusharkintaa alalle syntyy halpatyömarkkinat, jossa palkkoja ja työntekijän oikeuksia poljetaan surutta.

– Kaikilla isoilla toimialoilla on työehtosopimukset ja on selvää, että ne koskevat yhtä lailla ulkomaista kuin kotimaistakin työvoimaa. Työsuojeluviranomaisten tehtävä on valvoa, että työnantajaliittoihin kuulumattomat yritykset eivät polje työehtoja ja vääristä kilpailua, Lappi sanoo.

Lapin matkailuyrittäjien työvoiman tarve on usein "äkäinen ja pikainen", kuvaa Esa Auer. Annu Passoja / Yle

Hallitusneuvos Sorainen huomauttaa, että Ruotsia lukuunottamatta kaikilla EU-mailla on vastaava järjestelmä, jolla varmistetaan EU-kansalaisen etuoikeus EU-alueen työpaikkoihin. Osa ammateista on vapautettu saatavuusharkinnasta, kuten Lapissa kokit, tarjoilijat ja siivoojat. ELY-keskukset päättävät vapautuksista alueellisesti.

Opastusta pakko parantaa

Ilman saatavuusharkinnan tuomaa lisäviivettäkin ulkomaalaisten rekrytointi on henkilöstöpalveluyrittäjän silmin melko toivotonta. Jos hakija todella saisi työluvan kuukaudessa, Lapin matkailuala palkkaisi EU:n ulkopuolelta selvästi nykyistä enemmän.

– Sikäli kun työntekijöitä ei paikallisesti löydy, niin ilman muuta. Ja siihen tämä on aivan varmasti menossa, koska matkailukapasiteetti kasvaa koko ajan ja investointeja tehdään joka puolella, sanoo yrittäjä Esa Auer.

Hänellä on kuitenkin epäilynsä siitä, että kuukauden tavoiteaikaan koskaan päästään.

– Sitä odotellessa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä uskotaan, että se voisi olla mahdollista.

– Jos ei vielä ensi vuonna niin hallituskauden loppuun mennessä kuitenkin,TEM:in hallitusneuvos Olli Sorainen sanoo.

Työluvan saanti kuukaudessa edellyttää myös sitä että hakemukset ovat lähtöjään kunnossa. Maahanmuuttoviraston verkkosivuja aiotaankin Soraisen mukaan parantaa niin, että opastus on nykyistä ymmärrettävämpää.

Herättikö artikkeli ajatuksia? Keskustele aiheesta kello 22 saakka.

Lue myös:

Ulkomaalaislaki muuttuu: Suomessa vuoden työskennelleille ammatinvaihtajille lievennyksiä saatavuusharkintaan

Ulkomaalaisten työlupapäätökset venyvät lainvastaisesti – TEM on tiennyt pitkään jatkuneista ongelmista: “Työntekijän ja työnantajan kannalta kaukana ideaalista”