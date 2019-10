Hirvenmetsästys herättää ristiriitaisia tunteita myös metsästäjässä – iloa, surua ja hartautta saaliin äärellä

Metsästäjän mielessä käy monenlaisia tunteita, kun saaliseläin on kaadettu.

Helsinkiläinen IT-konsultti Aleksi Lumme vietti lauantain hirvimetsällä. Lumme oli passiringissä ampujana eli passimiehenä. Hän odotti, että hirvi tulisi hänen sektorilleen. Silloin hänen tehtävänään olisi ampua. Hirvi ei tullut näkyviin.

Metsästyskortteja on noin 300 000 suomalaisella. Metsästystä harrastetaan yleisesti maaseudulla ja myös yhä useampi kaupunkilainen on aloittanut metsästysharrastuksen.

Aleksi Lumme kertoi Radio Suomen Päivässä, miksi hän on innostunut hirvenmetsästyksestä. Hän on sitä mieltä, että isojen hirvieläinten metsästys on kokemuksena voimakkaampi kuin esimerkiksi linnustus tai kalastus. Lumme sanoo, että ampuminen ei tunnu hänestä pahalta, mutta siihen sisältyy surullisiakin tunteita.

– Ison hirvieläimen ampuminen on iso ja monipuolinen tunnekokemus. Se näyttää olevan vaikuttava kokemus myös muille. Vanhempi metsästäjä kertoi, ettei hän pystyisi ampumaan oman pihan kauriita. Ajatuskin siitä on kauhea.

Mikä metästyksessä vetää, jos siihen sisältyy myös surullisia tunteita? Lumme pitää tärkeänä yhteisöllisyyttä. Jahti tuo ihmisiä yhteen.

– Meitä taisi olla aloituksessa 30 ihmistä. On aika harvinaista, että näin suuri porukka pääsee maalla kokoontumaan yhteen. Se on mukavaa.

Lumme käy peurametsällä ja harrastaa hirvenmetsästystä toista syksyä. Hän on ampujana eikä hänellä ole osuutta saaliiseen. Kun metsästys on käynnissä, päällä on virittynyt tila.

– Kun onnistuu pitkän odotuksen jälkeen tekemään kaadon siten, että eläin ei jää kärsimään, tunne on heti voimakkaan positiivinen.

Lumme sanoo, että kaatoon liittyy myös elämän raadollisuuden ja todellisuuden konkreettista oivaltamista.

– Tunnen olevani silloin enemmän todellisten asioiden äärellä kuin missään muussa, mitä olen tehnyt.

Aleksi Lumme korostaa, että metsästyksessä ei ole kyse humalaisista ukkeleista, jotka tappamisen ilosta kokoontuvat kokoontuvat metsään. Hänen mielestään voimakkain elämys ampumisen jälkeen on hartaus.

Lumme muistuttaa, että metsästysharrastus on hyvin erilainen kuin muut harrastukset. Lauantaina hän istui metsässä passissa monta tuntia ja katseli metsää vesisateessa.

– Jos siitä ei nauti, se ei ole sopiva harrastus.

Kuuntele haastattelu:

Hirvimetsällä ristiriitaisia tunteita - onnistumisen iloa ja myös surullisuutta

Lue lisää:

Maistuisiko peura? Riistalihaa halutaan taas avittaa kaiken kansan ruuaksi