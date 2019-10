Fortnite sai uuden luvun – Lähes kaksi vuorokautta pimeänä ollut peli palasi uudistuneena eetteriin

Suosittu Fortnite-peli on herännyt henkiin. Sunnuntai-illasta asti pimeänä ollut peli palasi eetteriin huomattavan muodonmuutoksen läpikäyneenä. Kaksi vuotta palvellut pelikenttä on vaihtunut täysin uuteen. Sen lisäksi mukana on paljon uusia toiminnallisuuksia ja varusteita.

Fortniten ensimmäinen luku tuli päätökseen sunnuntaina, kun koko pelimaailma katosi mustaan aukkoon. Lähes kahden päivän ajan pelaajat odottivat, että minkälaisen maailman musta aukko lopulta sylkee ulos.

Uusi pelikenttä on edellistä vehreämpi. Kaupunkimaiset ympäristöt ovat väistyneet metsien ja järvien tieltä. Ajan saatossa maailma tulee kuitenkin muuttumaan.

Forniten kehittäjä Epic Games ei antanut pimennyksen aikana mitään merkkejä siitä, koska sen hittipeli palaa pelattavaksi. Yhtiö jopa poisti kaikki viestit Fortniten some-kanavilta. Sittemmin viestit on palautettu.

Pelin totaalisella uudistamisella ja sen ympärille luodulla markkinointitempauksella Epic Games yrittää saada uutta puhtia hittipelilleen. Fortnite on yhä yksi maailman suosituimmista PC- ja konsolipeleistä, mutta sen vetovoima on osoittanut heikkenemisen merkkejä.