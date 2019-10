Sähkösavukkeiden myynti romahtanut Suomessa jenkkikohun takia – Asiakkaat kyselevät: "Kuolenko nyt, kun vetäisen sähkötupakasta höyryt?"

Sähkösavukkeiden myyjien mukaan uutisointi Yhdysvalloissa ilmenneistä keuhkosairauksista on säikäyttänyt asiakkaita.

Viime vuosina Suomen kaupunkien katukuvaan on ilmestynyt useita sähkösavukekauppoja. Nyt myymälät ovat kärsineet asiakaskadosta

Syynä myynnin laskuun on uutisointi Yhdysvalloissa paljastuneista sähkötupakkatuotteisiin liittyvistä kuolemista ja sairaustapauksista.

Helsinkiläisen Finnvapen myymäläpäällikkö Sampo Somerma kertoo, että heidän myyntinsä on vähentynyt merkittävästi. Tarkkoja myyntilukuja Somerma ei paljasta.

– Kyllä se on vaikuttanut huomattavasti varsinkin tällaisiin aloitteleviin sähkötupakoitsijoihin, jotka eivät nyt uskalla siirtyä tupakasta sähkötupakkaan noiden uutisointien takia, Somerma sanoo.

Sairastumisia jo reilusti yli tuhat

Yhdysvaltain sairauksia valvova virasto CDC kertoo (siirryt toiseen palveluun), että maassa on kirjattu ainakin noin 1 300 tapausta, joissa potilas on saanut keuhkovaurioita sähkötupakan käytöstä. Kuolemantapauksia on ollut ainakin 26.

– Kyselyitä tulee tosi paljon siitä, mikä homma tämä on, kun tätä myllytetään nyt tosi paljon mediassa ja kuolenko minä nyt, kun minä vetäisen tästä sähkötupakasta höyryt, Somerma kertoo.

Yhdysvaltain viranomaiset epäilevät, että suurin osa sairastumisista liittyy laittomilta markkinoilta ostettuihin kannabiksen päihdyttävää THC-yhdistettä sisältäviin sähkösavukenesteisiin. Terveysviranomaisten mukaan jotkut potilaista ovat kuitenkin kertoneet höyrystäneensä pelkästään nikotiinituotteita.

Sähkösavukenesteitä kaupan hyllyssä Yhdysvalloissa. AOP

Helsinkiläisen Vaperoomin myyjä Jope Kaki kertoo, että myös heillä myynti on laskenut. Kaki uskoo, että Yhdysvalloissa terveyshaittoja aiheuttaa nimenomaan laiton kannabisneste.

– Siellä käytetään niitä jotain kannabistuotteita. Sitä on laimennettu vitamiiniöljyllä ja kumpikaan näistä ei sovellu höyrytettäväksi missään muodossa. Siitähän ne terveyshaitat tulevat, Kaki sanoo.

Kakin mukaan Suomessa ja Euroopassa sähkösavukkeita käytetään pelkästään siihen, mihin tuotteet on tarkoitettu.

– Siellä on vain nikotiinia, tupakanmaku ja pohjaneste.

Yhdysvaltain viranomaiset eivät ole toistaiseksi onnistuneet selvittämään, mikä sähkötupakkatuote tai kemikaali sairastumisia aiheuttaa.

Sairaustapauksia ei ole toistaiseksi havaittu muualla

Britanniassa Nottinghamin yliopiston yhteydessä toimivan UK Center for Tobacco & Alcohol Studies -tutkimuskeskuksen johtaja, professori John Britton kertoi maanantaina, että Yhdysvalloissa ilmenneiden tapausten kaltaisia keuhkovaurioita ei ole havaittu muissa maissa, missä sähkötupakointi on yleistä.

– Kyseessä on paikallinen ongelma, Britton sanoi tiedotustilaisuudessa Lontoossa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Yhdysvalloissa sähkösavuketuotteiden myynti on laskenut runsaasti kohun myötä. New York Post -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan joissakin kannabiksen viihdekäytön sallivissa osavaltioissa laillisten kannabispitoisten höyrystystuotteiden myynti on laskenut jopa 60 prosenttia.

Monet Yhdysvaltain osavaltiot ovat viime aikoina kieltäneet sähkösavukkeiden makunesteiden myynnin.

Lue lisää:

“Salmiakki on mun suosikki” – entinen ketjupolttaja pyrkii savusta eroon sähkötupakalla, mutta juuri sillä nikotiinikauppiaat haluavat hänet koukuttaa

Sähkötupakointi tappaa Yhdysvalloissa – onko Suomessa varautuminen parempaa? Terveydenhuollon asiantuntijat vastasivat yleisön kysymyksiin

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa: Sähkötupakka kiistatta haitallista terveydelle

Suomi yritti lopettaa hyvänmakuisen sähkötupakan myynnin, mutta siitä tulikin kissa ja hiiri -leikki: "Älyttömän kauan kestää"

Lähteet: AP, Reuters