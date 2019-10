Paltan Aarto: Postin työehtosopimuskiistassa loppuu aika kesken

Postin työehtosopimusneuvottelut ovat menneet pahasti jumiin. Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto arvioi STT:lle, että työntekijöiden työehtosopimusta koskevassa kiistassa loppuu aika kesken. Hän uskoo, että näin ollen päädytään sopimuksettomaan tilaan.

Ratkaisusta ei ole vielä hänen mukaansa päästy edes kunnolla aloittamaan neuvotteluja, joten on mahdotonta, että se syntyisi kahdessa viikossa. Nykyinen Postin työehtosopimus päättyy kuun lopussa.

Jos työntekijäpuolen Posti- ja logistiikka-alan unioni (PAU) toteuttaa uhkaamansa työtaistelutoimet, osapuolten neuvottelut katkeavat ja prosessi siirtyy valtakunnansovittelijan toimistoon, Aarto toteaa.

PAUn hallitus kokoontuu huomenna käsittelemään neuvottelutilannetta. Järjestö kertoo tiedotteessa tekevänsä tuolloin työtaistelupäätökset neuvottelujen vauhdittamiseksi sekä pakettilajittelijoiden tilanteen takia. Työtaisteluista tiedotetaan ensi viikolla.

Neuvotteluja osapuolten kesken käytiin tuloksetta eilen. Seuraavan kerran on tarkoitus neuvotella torstaina aamupäivällä.

– Itse en odota, että siinä mitään ihmeempiä ilmenee tai tilaisuus kauan kestää, Aarto arvioi.

"Työantajan tavoitteita mahdoton hyväksyä"

Työnantaja haluaa korvata nykyiset viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen määräykset soveltuvin osin jakelua koskevaa työehtosopimusta vastaavilla määräyksillä. Se ei PAUlle sovi, sillä Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen jakelua koskeva työehtosopimus on liiton mukaan määräystensä osalta selkeästi heikompi kuin PAUn viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus.

– Vanhalla sopimuksella jatkaminen ei ole tässä Postin tilanteessa mahdollista, Aarto sanoo.

Posti toimii alalla ainoana eri työehtosopimuksella.

Posti on luvannut, että työntekijöiden palkat eivät laske vaan se hakee ensisijaisesti joustavuutta toimintaan. Joustavuutta olisi muun muassa se, että myös Posti voisi jakaa kirjeitä ja aikakausilehtiä aamun sanomalehtien jakelun yhteydessä. Joustavuutta haetaan myös työvuorosuunnitteluun, jossa työvuorot sovitaan nyt 5–6 viikkoa etukäteen.

– Fakta on se, että 5–6 viikkoa on todella pitkä aika, jos asiakas haluaa Postilta palvelua lyhyemmällä ajanjaksolla. Postin ainoa mahdollisuus on tällä hetkellä toteuttaa se ylitöinä, mikä tulee kalliiksi, Aarto sanoo.

PAU tulkitsee jouston työvuorosuunnitteluun niin, että työnantajan ei tarvitsisi etukäteen ilmoittaa työajan päättymisajankohtaa.

– Työnantajan tavoitteiden hyväksyminen tarkoittaisi jo valmiiksi matalapalkkaisissa, fyysisesti raskaissa töissä oleville postilaisille pienempiä palkkoja, pidempää työaikaa ja arkea vaikeuttavia työaikamalleja, jotka toki toisivat työnantajan toivomaa joustavuutta, tiedotteessa sanotaan.

Työehtosopimusneuvottelujen piirissä on noin 10 000 ihmistä, joista suurin osa työskentelee postinjakelussa.